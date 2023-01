Die Top 5 Krypto-News der Woche

Welche Krypto-News haben uns diese Woche bewegt? Finden Sie jeden Samstag unsere Top 5 Krypto-News der Woche.

Krypto-Anleger blicken derzeit ungläubig auf eine neue Kryptowährung: Aptos Coin (APT) konnte seit Jahresbeginn mehr als +500% steigen, trendet immer wieder auf Coinmarketcap. Auch innerhalb der letzten 24 Stunden hat der Coin massiv zugelegt. Warum ist das so – und könnte sich der Einstieg lohnen?

Aptos Coin führt die Krypto-Märkte an

Wer hier früh eingestiegen ist, freut sich auf dem Papier jetzt über satte Gewinne! Zum Jahresbeginn tradete Aptos Coin (APT) noch für rund 3,70 Dollar, dann begann das Asset seinen phänomenalen Run: APT eroberte zuerst 5 Dollar, dann 6 Dollar, sprang im Anschluss auf 8 Dollar, kämpfte dann eine zeitlang darunter – nur um dann in den letzten Tagen fulminant auf 12, 13 und schlussendlich mehr als 19 Dollar zu explodieren!

Vom Tiefststand bei 3,11 Dollar aus aufs bisherige Allzeithoch bei 19,36 Dollar – das entspricht einer Rallye von mehr als 522%. Allein innerhalb der letzten 24 Stunden konnte Aptos Coin (APT) fast +40% zulegen, ist damit eine der meistgesuchten Kryptowährungen auf Coinmarketcap.com.

Viele Anleger fragen sich: Was ist Aptos Coin (APT)? Und warum explodiert die Kryptowährung?

Was ist Aptos Coin?

Aptos Coin ist eine relativ neue Kryptowährung: Das Mainnet wurde erst im Oktober 2022 gestartet – also mitten im bittersten Bärenmarkt. Die Layer-1-Proof-of-Stake-Blockchain nutzt eine neuartige Smart-Contract-Programmiersprache namens Move, die wiederum auf Rust basiert.

Nachdem die Zahl der sogenannten Crab-, Fish- und Shark-Kryptowährungsadressen im Zuge des Bitcoin-Preisverfalls, der durch den Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX Anfang November ausgelöst wurde, stark angestiegen war, haben sich die Daten des On-Chain-Kryptoanalyseunternehmens Glassnode zufolge stabilisiert.

Bei Crab-Adressen handelt es sich um Bitcoin-Wallets mit 1 bis 10 BTC, bei denen im Allgemeinen davon ausgegangen wird, dass es sich um engagierte Kleinanleger (oder HODLer) handelt. Fish-Adressen enthalten zwischen 10 und 100 BTC, während Shark-Adressen zwischen 100 und 1.000 BTC enthalten. Diese beiden Adressenkohorten setzen sich laut Glassnode in der Regel aus vermögenden Privatpersonen, Trading Desks und institutionellen Unternehmen zusammen.

Nach dem Zusammenbruch von FTX ist die Zahl der Crab-Adressen von rund 760.000 auf derzeit rund 824.000 angestiegen. Die 30-Tage-Änderung der Crab-Adressen erreichte Anfang Dezember einen Höchststand von rund 47.000 und ist seitdem auf wenige Tausend gesunken.

Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Fisch- und Haifischadressen von 135.000 auf 139.000 bzw. von 13.700 auf 14.050 angestiegen. Wie bei den Krabbenadressen ist die 30-Tage-Veränderungsrate bei beiden jedoch wieder auf etwa Null zurückgegangen.

Dem Bereich der Crypto Games kommt in der weiter wachsenden Gaming Branche eine steigende Bedeutung zu. Gerade durch das Einbinden der Blockchain Technologie können die Spieler in nie dagewesener Form selbst von ihrem erspielten Fortschritt profitieren.

Der Play-to-Earn Gedanke belohnt die User mit Kryptowährungen. Die verschiedenen Metaversen ermöglichen ein neuartiges virtuelles Zusammenkommen. Und die Protokolle hinter NFTs ermöglichen es, Items im digitalen Raum einzigartig und handelbar zu machen. In diesem Artikel gehen wir auf 15 unterschiedliche Krypto Spiele ein und zeigen der Potenzial.

Top Krypto Games 2023 auf einem Blick

Lucky Block (LBLOCK) – Nummer 1 Kryptowährung Kasino am Markt

RobotEra (TARO) – Junges Krypto Game mit P2E und Metaversum

Calvaria (RIA) – Krypto Spiel mit digitalen Sammlerstücken

Silks (STT) – Pferde züchten, Rennen abhalten und gewinnen

Tamadoge (TAMA) – Top Memecoin und Krypto Spiel für 2023

Battle Infinity (IBAT) – Aufstrebendes Ökosystem für Krypto Games

MetaBlaze (MBLZ) – Besonderes P2E Konzept mit speziellen Belohnungen

My Neighbour Alice (ALICE) – Einfach aber mit Spaßgarantie

Decentraland (MANA) – der Vorreiter im Bereich Metaversum

The Sandbox (SAND) – das größte Blockchain Metaversum

ApeCoin (APE) – Krypto Spiel das auf den Bored Apes aufbaut

Star Atlas (ATLAS) – Monumentales, galaktisches Krypto Spiel

Illuvium (ILV) – Außergewöhnlicher Aufbau, tolle Geschichte

Axie Infinity (AXS) – Ein Vorreiter Krypto Spiel das weiter lebt

Tezotopia (UNO) – Größtes Kryto Game auf der Tezos Blockchain

Beste Crypto Games 2023 im Test & Vergleich

1. Lucky Block (LBLOCK)

Ein zwar noch junges aber äußerst aufstrebendes Projekt ist die Lucky Block Plattform. Hier hat der Spieler die Möglichkeit mit Kryptowährungen klassische Kasino Spiele zu spielen. Darüber hinaus bieten die Betreiber zwischenzeitlich die Teilnahme an Sportwetten an.

Der berühmte Berliner Fernsehturm in der deutschen Hauptstadt wurde am Samstag mit dem Bitcoin (BTC)-Logo geschmückt - und er war nicht das einzige ikonische Monument, das in ₿ gekleidet war.

Der Berliner Fernsehturm ist ein 368 m hoher Turm im Marienviertel, in der Nähe des beliebten Alexanderplatzes, der 1969 von der Regierung der DDR eröffnet wurde. Ursprünglich sollte er nicht nur ein Symbol der Stadt, sondern auch der kommunistischen Macht sein. Heute ist er ein bedeutendes Wahrzeichen, das höchste Bauwerk Deutschlands und das dritthöchste in der Europäischen Union.

Und dieses Wahrzeichen wurde als Leinwand für das Bitcoin-Logo ausgewählt.

Es ist unklar, wer die Person oder die Gruppe hinter dem Projekt ist, aber ein Twitter-Nutzer scheint Insiderwissen zu haben. Vielleicht wirbt Tilo Neumann nur für das Projekt, vielleicht ist er aber auch weit mehr involviert.

Der XRP-Kurs ist in den letzten 24 Stunden um fast 5 % gestiegen und erreichte 0,425152 $, nachdem Ripple-CEO Brad Garlinghouse eine Woche lang vorausgesagt hatte, dass der Rechtsstreit des Unternehmens mit der SEC im Jahr 2023 enden wird. Der aktuelle Preis des Altcoins stellt einen Anstieg von 10 % in einer Woche und einen Anstieg von 20 % in den letzten 30 Tagen dar, der durch die Markterwartung, dass der oben erwähnte Fall in seine Endphase eingetreten ist, nach oben getrieben wurde.

In der Tat scheinen die XRP-Besitzer (wie auch Ripple und die SEC) vor allem auf eine Entscheidung des Richters zu warten, da nun alle Schriftsätze eingereicht wurden. Und unter der Annahme, dass diese für Ripple günstig ausfällt (d.h. eine Entscheidung, die besagt, dass XRP KEIN Wertpapier ist), dann könnte XRP massiv ansteigen und sein aktuelles Allzeithoch von 3,40 $ übertreffen und neue Höhen erreichen.

XRP-Preisprognose, da der Ripple-Prozess 2023 abgeschlossen sein wird - Kann XRP $10 erreichen, wenn Ripple den Prozess gewinnt?

Der Chart von XRP deutet auf ein positives Momentum hin. Sein Relative-Stärke-Index (lila) ist in den letzten Tagen sehr nahe an 70 gestiegen, ein Indikator dafür, dass der Optimismus rund um den Ripple-Fall dem Markt zusätzlichen Kaufdruck verliehen hat.

