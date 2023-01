Die Top 5 Krypto-News der Woche

Welche Krypto-News haben uns diese Woche bewegt? Finden Sie jeden Samstag unsere Top 5 Krypto-News der Woche.

Eine neue Studie aus den USA zu den Handelsdaten an Krypto-Börsen sorgt für Aufsehen. Demnach finden rund 70 Prozent aller automatischen Handelsbewegungen jeweils zwischen dem gleichen Käufer und Verkäufer statt. Wenn diesen Zahlen stimmen, dann wären mehr als zwei Drittel aller Transaktionen lediglich vorgetäuscht.

Die Marktmanipulationen wurden schon in der Vergangenheit immer wieder vermutet. Schließlich dienen sie dazu, ein größeres Handelsvolumen vorzutäuschen, um damit attraktiver zu erscheinen. Schon vor einigen Monaten behauptete eine Analyse des amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes, dass rund die Hälfte aller Bitcoin-Transaktionen erfunden sei.

Die Serie an Negativ-Schlagzeilen reißt nicht ab

Stimmen die jetzt vorgebrachten Vorwürfe, dann wäre dies ein weiterer herber Tiefschlag für die ohnehin angeschlagene Krypto-Branche. Schließlich befinden sich die Kurse weiterhin auf Tiefstständen, während Beobachter gespannt auf den Prozess gegen den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried warten. Ihm wird schließlich ein groß angelegter Betrug vorgeworfen, der eine der größten Krypto-Börsen der Welt in den Konkurs getrieben hat.

Der Krypto-Winter hält also weiterhin an, während die Branche weiterhin auf gute Nachrichten wartet. Diese könnten die Kurse wieder anheizen, doch derzeit scheint dies in weiter Ferne gerückt zu sein. Da kommt die Meldung aus den USA zur Unzeit.

Nach wochenlanger Korrektur verhalten sich die Krypto-Märkte seit gestern wieder überraschend bullish. Einer der meistzitierten Chart-Experten warnt jetzt allerdings vor einer Investition, betont: Die Krypto-Märkte stehen kurz vor einem neuen Crash, der BTC und Co. auf neue Tiefststände schicken wird.

Stürzt der Bitcoin wieder ab?

Seit dem Zusammenbruch von FTX traten die digitalen Assets auf der Stelle, bescherten Anlegern nur Rot im Portfolio. Das hat sich seit gestern geändert: Zahlreiche Coins der Krypto-Top-100 pumpen, viele davon sogar im hohen zweistelligen Prozentbereich.

Solana (SOL) beispielsweise, einer der bearishsten Altcoins der letzten Monate, kommt auf eine Wochenperformance von fast 23%. Bei Gala (GALA) sind es sogar satte 147%. Vom neuen Meme-Coin BONK ganz zu schweigen – der konnte mit einem Anstieg um rund 2.000% sogar vierstellig zulegen. Nicht zu vergessen Krypto-Platzhirsch Bitcoin: Der ist mit seinem Anstieg über 17.000 Dollar sogar auf ein 3-Wochen-Hoch geklettert.

Litecoin (LTC) macht sich bereit für den Bull-Run: Im August 2023 findet das nächste LTC-Halving statt – ein Ereignis, das sich in der Vergangenheit stets massiv auf den Kurs ausgewirkt hat. Prognosen rechnen deshalb in den nächsten Monaten mit einer bullishen Performance bei LTC. Sollte man jetzt Litecoin kaufen?

Wie gut ist Litecoin?

Litecoin (LTC) galt lange Zeit als „das Silber zu Bitcoins Gold“, sprich: Während Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel funktioniert, positioniert sich Litecoin als praktibales Zahlungsmittel. Tatsächlich sind die Gebühren bei Litecoin deutlich geringer. Zudem werden die Transaktionen schneller bearbeitet, da die Blockzeit nur zweieinhalb Minuten beträgt.

Zum Vergleich: Bei Bitcoin sind es zehn Minuten. Litecoin verifiziert Transaktionen folglich vier Mal schneller als Bitcoin – ein Umstand, der Experten zufolge allerdings auch Kompromisse bei der Netzwerksicherheit nach sich zieht. Davon abgesehen befindet sich Litecoin allerdings in einer komfortablen Situation: Im August 2023 durchläuft das LTC-Netzwerk das nächste Halving-Event, die sogenannte Halbierung – und die dürfte den Coin halbwegs sicher durch die erste Jahreshälfte tragen. Doch warum ist das so? Worum handelt es sich bei der Halbierung – und wieso erwarten Analysten eine immense Wirkung auf den LTC-Kurs?

Hintergrund: Litecoin ist nach Bitcoin die zweite große Kryptowährung mit Proof-of-Work (PoW). Damit gemeint ist der Mechanismus, mit dem das Netzwerk Transaktionen verifiziert. Lange Zeit war Ethereum (ETH) die zweite große PoW-Kryptowährung. Nach dem Mega-Upgrade „The Merge“ nutzt die Smart-Contract-Plattform allerdings Proof-of-Stake – einen grundlegend anderen Konsensmechanismus.

Der Bitcoin Kurs pumpt um rund 7,5 % in 24 Stunden. Die 20.000 $ scheinen wieder in Reichweite. In den letzten sieben Tagen konnte der Kurs um rund 12 % zulegen. Angetrieben von den positiven US-Inflationsdaten wächst die globale Krypto-Marktkapitalisierung um rund 5,3 %. Das Sentiment wird wieder deutlich bullischer. Krypto-Trader formulieren umgehend bullische Kursziele – so geht Michael van de Poppe davon aus, dass der Bitcoin Kurs bereits in den nächsten sechs Monaten rund 30-40.000 $ erreichen könnte – mithin ein Kurspotenzial von rund 100 %.

Handelsvolumen explodiert: Bitcoin steigt um 7,5 % auf Monatshoch

Am heutigen Handelstag sehen wir eine starke Kursreaktion am digitalen Währungsmarkt auf makroökonomische Daten. Der Bitcoin pumpt um 7,5 %, auf Monatssicht beträgt das Kursplus mittlerweile 10 %. Mit einer Handelsspanne zwischen 17.520 und 18.860 $ erreicht der Bitcoin ein Monatshoch und generierte weitere Kaufsignale. Das Momentum wird zunehmend bullischer. Besonders positiv stellt sich auch das steigende Interesse dar, aus welchem ein massiver Zuwachs an Handelsvolumen resultiert. Nach Daten von Coingecko betrug das Trading-Volumen in den vergangenen 24 Stunden rund 47 Milliarden $ und konnte sich damit weit mehr als verdoppeln.

Normalerweise zählen Privatpersonen oder Krypto-Börsen zu den Opfern eines Krypto-Diebstahls. Doch diesmal erwischte es eine US-Behörde. Diese hatte 712 Bitcoins von dem Betreiber des Mixing-Dienstes Helix beschlagnahmt. Doch bevor sie die Coins sicherstellen konnte, schlug der Bruder des Beschuldigten zu und riss sich die wertvollen Bitcoins unter den Nagel.

Der Angeklagte bekannt sich schuldig und muss nun wegen Betrug und Behinderung der Justiz mit einer Höchststrafe von 20 Jahren rechnen. Doch jetzt reißt er offenbar auch noch seinen Bruder mit in den Abgrund. Dieser nutzte die Login-Daten seines Bruders, um sich die Bitcoins im Wert von mehreren Millionen Dollar zu sichern und zu übertragen.

Noch mehr Coins beschlagnahmt

Mittlerweile hat sich auch der zweite Mann schuldig bekannt. Er habe den Erlös der Bitcoin für große Einkäufe verwendet. Im Zuge der Untersuchung beschlagnahmten die US-Behörden auch noch weiteres digitales Vermögen des Diebes. So kamen mehr als 647 weitere Bitcoin, 2 Ethereum und jede Menge Dogecoin zum Vorschein.

Der Versuch, die gestohlenen Bitcoins mithilfe zweier Mixing-Dienste zu waschen, ist offenbar fehlgeschlagen. Wie die Behörden den Diebstahl des zweiten Bruders aufgedeckt haben, ließen sie jedoch bis dato offen.