Die Top 5 Krypto-News der Woche

Welche Krypto-News haben uns diese Woche bewegt? Finden Sie jeden Samstag unsere Top 5 Krypto-News der Woche.

Trotz des anhaltenden Abschwungs auf dem Kryptomarkt, der durch den Zusammenbruch der Kryptobörse FTX noch verstärkt wurde, zeigen viele erfahrene Investoren ihren festen Glauben an die Kryptowährung. Der Eigentümer der Dallas Mavericks, Mark Cuban, erklärte, er sei davon überzeugt, dass der Nutzen der Technologie im Zusammenhang mit intelligenten Verträgen ihre Zukunft sichern könne.

"Eine grundlegende Frage. Warum habe ich in Krypto investiert? Weil ich glaube, dass Smart Contracts einen erheblichen Einfluss auf die Schaffung wertvoller Anwendungen haben werden. Ich habe vom ersten Tag an gesagt, dass der Wert eines Tokens von den Anwendungen, die auf seiner Plattform laufen, und dem Nutzen, den sie schaffen, abgeleitet wird", twitterte der amerikanische Milliardär.

Der Unternehmer lobt Ethereum (ETH) seit langem als die Kryptowährung, die dem Bitcoin (BTC) überlegen ist und "einer echten Währung am nächsten kommt". Das liegt daran, dass ETH als Wertaufbewahrungsmittel "viel mehr eingebauten Nutzen in seiner organischen und nativen Form" hat und "die Anwendungen, die intelligente Verträge und Erweiterungen auf Ethereum nutzen, werden Bitcoin in den Schatten stellen", sagte er. Cuban ist auch ein Dogecoin (DOGE) Enthusiast, und letztes Jahr enthüllte er, dass er eine kleine Menge des Tokens besitzt.

Im April 2021 erklärte der Geschäftsmann, dass etwa 60 % seines Krypto-Portfolios in Bitcoin, etwa 30 % in ETH und die restlichen 10 % in anderen, nicht näher bezeichneten digitalen Vermögenswerten angelegt sind.

Gleichzeitig räumt der US-Milliardär in seinen jüngsten Tweets ein, dass es bis heute keine Anwendung für Kryptowährungen gibt, die "allgegenwärtig" wäre.

"Eine, die offensichtlich jeder braucht und bereit ist, die Lernkurve zu durchlaufen, um sie zu nutzen. Vielleicht kommt sie nie. Ich hoffe und glaube, dass es kommt", so Cuban.

Die Pleite der Kryptobörse FTX hat nicht nur die Branche geschockt, sondern auch die Kurse in den Keller rasseln lassen. Die österreichische Börse Bitpanda hat dies zum Anlass genommen, ihre Kunden zu beruhigen.

Das soll eine Sonderprüfung durch die Prüfungsgesellschaft KPMG sicherstellen. Immerhin haben die Ereignisse der letzten Tage zahlreiche Kunden aufgeschreckt. Sie fragen sich, ob ihre Assets sicher sind und wollen Antworten.

Bitpanda profitiert von der Pleite

Die möchte Bitpanda jetzt durch unabhängige Experten proaktiv liefern. Gleichzeitig ging Bitpanda-Chef Eric Demuth in die Öffentlichkeit und nahm in einem Interview mit Bloomberg zur aktuellen Situation Stellung:

Wir spekulieren nicht mit den Assets unserer Kunden.

Demuth versicherte weiters, dass alle Kundengelder bei Bitpanda sicher seien. Damit nicht genug, verzeichne die Kryptobörse seit dem Zusammenbruch von FTX einen Zufluss neuer Kundengelder. Erst im September dieses Jahres hatte Bitpanda neue Coins auf seiner Plattform verfügbar gemacht.

Geld und Assets werden separat gehalten

Die von Bitpanda selbst beauftragte Sonderprüfung durch KPMG soll beweisen, dass die Kundengelder durch Kryptoassets gedeckt sind. Diese werden in den Cold Wallets von Bitpanda gespeichert. Die Sonderprüfung umfasst die fünf wichtigsten digitalen Währungen. Darunter befinden sich auch Bitcoin und Ethereum. Deren Kurse mussten in den letzten Tagen schwere Rückschläge hinnehmen.

Für die Krypto-Branche und deren Anleger war die vergangene Woche eine sehr harte. Während Gold, Aktienkurse und Euro steigen, zeigen Bitcoin und Altcoins eine ausgeprägte Schwäche. Aber es gibt Indikatoren dafür, dass die Krypto-Leitwährung demnächst ihren Boden sehen wird.

BTC stößt an 18.000 USD - und könnte unter 16.000 USD fallen

Bitcoin verliert 20 Prozent gegenüber der Vorwoche

Kapitulationskerze deutet auf nahenden Boden hin

BTC bewegt sich aktuell seitwärts, kämpft gegen Widerstand bei 17.000 US-Dollar

Breite Handelsspanne zwischen 18.000 und 16.000 US-Dollar

38,2 Prozent Fibonacci-Retracement wurde im 4-Stunden-Zeitfenster bei 18.100 US-Dollar abgeschlossen, positiver Crossover ist bei Überschreiten dieser Marke angezeigt

61,8 Prozent Fibonacci-Retracement-Level bei 19.350 US-Dollar, erreichbar nach Durchbrechen von 18.250 US-Dollar-Marke

Das wöchentliche Handelsvolumen auf Coinbase erreicht ein Allzeithoch (höher als im Corona-Tief)

Eindeutige Kapitulationskerze deutet auf nahenden Boden hin

Vorausschauender technischer Indikator MACD ist in den Kaufbereich eingetreten

Bitcoin Kurs Prognose November 2022: Kaufen, wenn alle verkaufen?

In der letzten Woche erreichte Bitcoin sein Zwei-Jahres-Tief und verlor 65 Prozent gegenüber seinem Jahreshoch. Aktuell befinden wir uns in einer vielleicht entscheidenden Woche für Bitcoin in 2022.



Auch wenn die Schockwellen der FTX-Kapitulation dem ohnehin geschwächten Kryptomarkt weiter zugesetzt haben, kann das Verdrängen von großen Marktteilnehmern wie FTX auch eine Trendumkehr bedeuten.

Während der plötzliche Zusammenbruch von FTX weiterhin für Unsicherheit unter den Krypto-Investoren der Welt sorgt, glauben einige Branchenvertreter, dass die Kryptosphäre gestärkt aus den Turbulenzen hervorgehen könnte. Dies sagt Brad Garlinghouse, der CEO des US-Blockchain-Unternehmens Ripple Labs, der ebenfalls wichtige Updates angekündigt hat.

"Wie ich bereits auf der Bühne sagte, glaube ich fest daran, dass die Kryptowährung aus dieser Situation stärker hervorgehen wird, wenn wir uns weiterhin auf Transparenz und Vertrauen konzentrieren. Ripple ist und bleibt in dieser Hinsicht führend", sagte Garlinghouse in einem Tweet und bezog sich dabei auf seine Ausführungen bei der diesjährigen Ausgabe der jährlichen Ripple Swell Konferenz.

Der Geschäftsführer nutzte die Gelegenheit auch, um einige der jüngsten Errungenschaften des Unternehmens im Rahmen der Wachstumsstrategie von Ripple vorzustellen.

"Wir haben über RippleNet Zahlungen in Höhe von 30 Milliarden Dollar abgewickelt (sowohl in Fiat- als auch in Kryptowährungen)", sagte Garlinghouse.

Anfang dieser Woche kündigte Ripple an, dass eine Reihe neuer Standorte für On-Demand-Liquidität (ODL) hinzugekommen sind, darunter Afrika, Argentinien, Belgien und Israel, "sowie aktuelle Fiat-basierte RippleNet-Kunden, die in Australien, Brasilien, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA auf ODL umsteigen."

"Das Unternehmen arbeitet weiter an der Verbesserung von Liquiditätsmanagementlösungen, indem es fortschrittliche Machine-Learning-Funktionen zu dem Produkt hinzufügt, das XRP für die sofortige Abwicklung von Zahlungen verwendet, was es ermöglicht, den On-Demand-Liquiditätsbedarf der Kunden zu den optimalen Kosten zu erfüllen", sagte das Unternehmen.

Die FTX-Pleite hat viele Kunden von Kryptobörsen aufgeschreckt. Sie befürchten, dass dies erst der Anfang gewesen sein könnte. Aktuell steht Crypto.com im Zentrum von Spekulationen, doch der CEO, Kris Marszalek, winkt ab.

Er meldete sich auf den zahlreichen sozialen Medien zu Wort und versicherte, dass mit Crypto.com alles in Ordnung sei. Sein Unternehmen stehe auf soliden Beinen, die Einlagen seien sicher. Doch in den letzten Monaten hat Crypto.com, Medienberichten zufolge, mindestens ein Viertel seiner Mitarbeiter entlassen, daher ist die Sorge unter den Kunden groß, dass Crypto.com FTX nachfolgen könnte.

Das Misstrauen wächst

Die Pleite hat das Misstrauen anwachsen lassen. Das gilt vor allem deshalb, weil Crypto.com einen ähnlichen Ansatz verfolgt wie zuvor FTX. Auch hier setzt man auf die Werbung durch Promis und einem auffälligen und teuren Marketing.

Genau wie FTX ist Crypto.com in privater Hand und hat seinen Firmensitz außerhalb der USA, nämlich in Singapur. Das Portfolio ist umfangreich und umfasst eine Reihe von Produkten für den Handel, die Lagerung, sowie den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen an.

Ähnlicher Auftritt in der Öffentlichkeit

Zwar ist Crypto.com kleiner als FTX, gehört aber trotzdem zu den größten und bekanntesten Kryptobörsen der Welt. Der Zusammenbruch von FTX war deswegen so schockierendend, weil viele Kunden nicht mehr in der Lage waren, ihre Einlagen zurückzuholen. Die mangelnde Liquidität war die Ursache dafür, daher wächst jetzt die Sorgen, dass dies auch bei anderen Börsen passieren könnte, sobald es Probleme gibt.

