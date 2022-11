Die Top 5 Krypto-News der Woche

Welche Krypto-News haben uns diese Woche bewegt? Finden Sie jeden Samstag unsere Top 5 Krypto-News der Woche.

Cryptonews.com sprach mit Nicolas Louvet, dem CEO von Coinhouse, einer der führenden Plattformen für digitale Vermögenswerte in Europa mit 350.000 Kunden.

Das Unternehmen ist eines der wenigen in der Branche, das Beratung mit Brokerage-Dienstleistungen kombiniert.

Das in Paris ansässige Unternehmen begann 2015 als "La Maison du Bitcoin" - ein physischer Treffpunkt für Menschen, die im Bereich Blockchain und Krypto-Assets aktiv sind oder sich dafür interessieren, wo sie Entwicklungen und Trends diskutieren können.

Seitdem hat sich Coinhouse zu einem der angesehensten Kryptounternehmen in Frankreich entwickelt, wo es als erstes von der Autorité des Marchés Financiers reguliert wurde.

Heute bietet Coinhouse Vermögensverwaltungs- und Portfoliodienstleistungen sowie Verwahrungsdienstleistungen, Sparkontenprodukte und Kauf- und Verkaufsdienstleistungen für mehr als 50 Krypto-Assets an.

Der Slogan von Coinhouse lautet "Better Than A CryptoBank", und wie wir im folgenden Interview erfahren werden, sieht sich das Unternehmen als eine neue Art von Finanzinstitut, das zunehmend an der Schnittstelle zwischen DeFi, digitalen Vermögenswerten im weiteren Sinne und dem traditionellen Finanzwesen (TradFi) angesiedelt sein wird.

Im ersten Teil eines umfassenden Gesprächs geht Louvet auf Regulierungen, Stablecoins, die Position Europas in der globalen Branche und die Herausforderungen und Chancen des sogenannten Krypto-Winters ein.

Er bezeichnet die US-Regulierungsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) als "dumm" für ihre kurzsichtige Besessenheit von der Frage, ob es sich bei bestimmten digitalen Vermögenswerten um Wertpapiere handelt, was vielleicht kontrovers ist.

Er beharrt darauf, dass der Weg nach vorne über eine Partnerschaft zwischen den Regulierungsbehörden und den Akteuren der Branche führen muss, um ein transparentes und gleiches Spielfeld zu schaffen, das für die Verbraucher sicher und für alle Institutionen, ob groß oder klein, fair ist.

In den USA fanden diese Woche die Midterm-Wahlen statt. Dabei wird ein Teil der Senatoren, die Abgeordneten zum Repräsentantenhaus und zahlreiche Gouverneure gewählt. Diese Wahlen gelten als Zwischenzeugnis für den jeweils amtierenden Präsidenten. Diesmal könnte der Wahlausgang große Auswirkungen auf die Krypto-Community haben.

Traditionell verliert ein US-Präsident diese Wahl. Schließlich ist er zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre im Amt und sieht sich mit einer Realität konfrontiert, die es selten zulässt, dass er seine Wahlversprechen vollständig umsetzten kann. Joe Biden hatte es diesmal besonders schwer, schließlich stöhnt das Land unter der anhaltend hohen Inflation. Doch derzeit sieht es so aus, als würde ein klarer Sieg der Republikaner ausbleiben.

Erobern die Republikaner den Kongress?

Schlechte Wirtschaftsdaten werden den Politikern in den USA immer zum Verhängnis, doch diesmal könnte Joe Biden mit einem blauen Auge davonkommen. Eine Niederlage der Demokraten könnte sich allerdings für Kryptowährungen als vorteilhaft erweisen. Schließlich erwarteten Beobachter noch in diesem Jahr eine umfassende Regelung für die Regulierung von Bitcoin und Co. in den USA.

Doch der Streit der Lobbyisten und zahlreiche ungeklärte Fragen haben den Zeitplan ins Wanken gebracht. Angesichts der offenen Baustellen rechnen Experten mit einer Verschiebung ins Jahr 2023, es sei denn ein neues Kryptogesetz wird im Zuge eines ganzen Paketes verabschiedet.

Krypto-Influencerin Layah Heilpern, immerhin mit rund 300.000 Twitter-Followern, möchte ihre Ersparnisse in Bitcoin investieren, wenn der Bitcoin Kurs weiter bis auf 10.000 $ crasht. Augenscheinlich identifiziert sie auf diesem Kursniveau ein derart vielversprechendes Chance-Risiko-Verhältnis, dass sie mit ihrem gesamten Vermögen BTC akkumulieren würde. Obgleich man die letztendliche Umsetzung ihrer Ankündigung wohl anzweifeln kann, wollen wir den Tweet als Ausgangspunkt für eine neue Bitcoin Kurs Prognose nehmen. Crasht der Bitcoin Kurs jetzt auf 10.000 $ und wann macht es Sinn, wieder BTC zu kaufen?

Krypto-Crash geht weiter, Bitcoin unter 16.500 $

Der Krypto-Crash ist in vollem Gange. Nach dem Rückzieher von Binance, die nun doch nicht FTX übernehmen wollen, kennen Kryptowährungen nach zwischenzeitlicher Hoffnung nur eine Richtung. Aktuell wird Kapital in hoher Geschwindigkeit aus dem digitalen Währungsmarkt abgezogen, obgleich der Bitcoin-Kurs in den vergangenen Stunden schon eine leichte Gegenbewegung starten konnte. Denn das Tagestief wurde sogar schon bei 15,663 $ nach Daten von Coingecko markiert. Aktuell kämpft BTC mit der Kursmarke von 16.500 $.

Daraus ergibt sich ein Minus von rund 5 % in den vergangenen 24 Stunden oder 18 % in den letzten sieben Tagen.

Der Daily-Chart offenbart weiterhin einen bearischen Eindruck. Der Bitcoin Kurs musste die langfristig etablierte Seitwärtsrange verlassen. Für die Bitcoin-Bären öffnete sich durch den Krypto-Schock rund um die FTX ein Fenster für Short-Positionen.

Daraus ergibt sich im Wochen-Chart eine zunehmend günstigere Bewertung, der RSI indiziert hier einen überverkauften Zustand. So niedrig notierte der RSI in der Bitcoin-Historie noch nie.

Die Krypto-Märkte crashen – neben FTX Token (FTT) hat es insbesondere Solana (SOL) schwer getroffen. Satte 43% musste der Ethereum-Konkurrent seit gestern einbüßen, tradet jetzt mit 18,33 Dollar sogar unter der kritischen 20-Dollar-Grenze. Analysten warnen vor weiteren Verlusten, Anleger geraten in Panik. Mit welcher Entwicklung rechnen Prognosen? Droht der Totalabsturz? Sollte man jetzt SOL verkaufen?

Solana im Sinkflug: -43% an einem Tag

Die Krypto-Märkte befinden sich aktuell mal wieder in einer „dynamischen“ Situation: Nachdem bekannt wurde, dass die Krypto-Börse Binance den Konkurrenten FTX kaufen möchte, befinden sich die Kurse der meisten Coins im Sinkflug.

Bitcoin beispielsweise musste innerhalb der letzten 24 Stunden 8,11% verlorengeben, hält sich mit gegenwärtig 18.155 Dollar nur noch knapp über dem Support. Ethereum hingegen kommt auf ein Minus von satten 15,13% seit gestern, versucht einen Rückgang unter 1.000 Dollar zu verhindern.

Mit Abstand am heftigsten getroffen hat es allerdings zwei Kryptowährungen, die direkt mit FTX und ihrem Gründer Sam Bankman-Fried (SBF) verbunden sind: FTX Token (FTT), der native Token der Kryptobörse FTX.com – und Solana (SOL), der Ethereum-Konkurrent, auf den SBF so große Stücke setzt.

Krypto-Forscher Teng Yan von Delphi Digital kommentiert:

„SBF und FTX waren die größten Förderer von Solana. Diese Ära ist vorbei.“

Nun habe Binance übernommen – und Binance werde die BNB-Blockchain gegenüber Solana „stark bevorzugen“, so der Analyst. Damit nicht genug – es kommt noch schlimmer:

„Alameda (SBFs Trading-Unternehmen, Anm. d. Red.) hatte ~$1 Milliarde in gesperrten und ungesperrten $SOL, die sie bei Insolvenz verkaufen müssen. Dies übt einen enormen Verkaufsdruck auf $SOL aus.“

Hinzu kommt: Die Situation entwickelt sich noch – und kann sich sowohl verbessern als auch verschlechtern. „Wir wissen immer noch nicht, ob diese Sache mit FTX vorbei ist und wie sie enden wird“, ergänzt beispielsweise Strahinja Savic, Leiterin der Abteilung Daten und Analysen bei FRNT Financial.

Die große Kryptowährungsbörse Crypto.com hat Einzahlungen und Abhebungen von zwei wichtigen Stablecoins, USDT und USDC, auf der Solana-Blockchain ausgesetzt.

In einer E-Mail an die Benutzer am Mittwoch, sagte die Plattform Berichten zufolge, dass sie Einzahlungen und Abhebungen von USDC und USDT auf der Solana Blockchain mit sofortiger Wirkung aussetzen.

In der Mitteilung wurde der genaue Grund für diesen Schritt nicht genannt. Sie sagte jedoch, dass Stablecoin-Abhebungen und -Einzahlungen in anderen Blockchains wie Ethereum und Cronos normal fortgesetzt würden.

In einem Tweet vom Donnerstag sagte Kris Marszalek, CEO von Crypto.com, dass die jüngsten Entwicklungen rund um FTX und Alameda Research, die zwei der größten Unterstützer von Solana sind, zu der Entscheidung geführt haben.

"FTX war eine wichtige Brücke für SOL-basierte Stablecoins, wir wollen kein zusätzliches Risiko für unsere Nutzer aus diesem Bereich, daher deaktivieren wir es", sagte Marszalek und fügte hinzu, dass andere Ketten normal funktionieren.

Wie berichtet, ist FTX, eine der größten Kryptowährungsbörsen, von einem "erheblichen Liquiditätsengpass" betroffen. Ursprünglich unterzeichnete Binance eine Absichtserklärung, um die scheiternde Krypto-Börse zu übernehmen, zog sich aber aus dem Geschäft zurück und sagte, dass die "Probleme jenseits unserer Möglichkeiten liegen, zu helfen."