Die Top 5 Krypto-News der Woche

Welche Krypto-News haben uns diese Woche bewegt? Finden Sie jeden Samstag unsere Top 5 Krypto-News der Woche.

Eine neue Kryptowährung namens Nuon verspricht ihren Wert automatisch an die jeweilige Inflationsrate anzupassen. Dabei handelt es sich um einen Stablecoin, der sich mithilfe eines Algorithmus anpasst. Doch angesichts des Crashs von TerraUSD zeigen sich Experten skeptisch, auch wenn Ethereum-Gründer Vitalik Buterin und Coinbase-Boss Brian Armstrong sich von der Idee angetan zeigen.

Beim Zusammenbruch des Terra-Ökosystems gingen bis zu 60 Milliarden Dollar an Geldern verloren. Aktuell kämpfen die Investoren darum, die Schuldigen vor Gericht zu bringen. Da ist es kein Wunder, dass Skepsis aufkommt, wenn ein neuer Coin auf einen Algorithmus vertrauen möchte, der seinen Wert automatisiert anpasst.

Ethereum-Gründer sieht Vorteile

Was Nuon von anderen Stablecoins unterscheidet, ist nicht nur der versprochene Schutz vor Kaufkraftverlust, sondern auch die Bindung. Diese erfolgt nicht an klassische Vermögenswerte oder andere Kryptowährungen.

Daher bezeichnet sich Nuon auch selbst als „Flatcoin“. Die Idee hatte vor einigen Monaten schon Vitalik Buterin aufgegriffen. Er argumentierte, dass die Bindung an einen echten Verbraucherpreisindex Konzentrations- und Regulierungsrisiken vermeiden könnte.

Angesichts der unsicheren Entwicklungen in der Weltwirtschaft ziehen neue Kryptowährungen verstärkt das Interesse der Anleger auf sich. So hat beispielsweise Dash 2 Trade in nicht einmal einer Woche während des Vorverkaufs über 3,4 Millionen Dollar eingebracht. Der Start ist für das erste Quartal 2023 geplant, dann soll der D2T-Coin auch an den Märkten erhältlich sein.

Ein Algorithmus berechnet die „echte Inflation“

Derzeit befindet sich das Projekt des Blockchain-Unternehmens Laguna Labs in der Testphase. Gedeckt wird der Token durch den Gegenwert in Ether. Die Wertanpassung nimmt ein Algorithmus mit dem Namen „Truflation“ vor.

Langfristig rechnen Prognosen mit einer bullishen Entwicklung für DOGE, sehen Kurs-Explosionen von mehr als 1.000% kommen. Davor droht dem Meme-Coin allerdings erneut eine Korrektur. Mit was sollten DOGE-Anleger rechnen?

Kann Dogecoin 1$ erreichen?

Der Meme-Coin-Kult findet einfach kein Ende! Zunächst begann der Oktober für Alt- und insbesondere Meme-Coins zwar bearish, in den letzten Tagen hat sich das Blatt allerdings gewendet – und zwar massiv.

Sowohl Altcoins als auch Meme-Coins sind sprichwörtlich durch die Decke gegangen: Dogecoin (DOGE) beispielsweise kam zuletzt auf ein Plus von fast 150% auf Wochenbasis, auch Shiba Inu (SHIB) zog mit +18% leicht hinterher.

Auslöser für das bullishe Momentum: aller Voraussicht nach Elon Musk und die Twitter-Übernahme. Integriert der Multi-Milliardär Dogecoin in das soziale Netzwerk? Falls ja, was passiert dann mit dem DOGE-Kurs?

Kommt es zur Preisexplosion um mehr als 1.000%, wie Langzeitprognosen vermuten? Anleger steigen jedenfalls schon einmal ein – wohl in hoffnungsvoller Erwartung einer Mega-Rallye.

Zwischenzeitlich ist es bei den beiden Top-Meme-Coins allerdings zu einer Pause gekommen: Dogecoin musste innerhalb der letzten 24 Stunden 5,33% an Wert einbüßen, tradet infolge bei 0,138 Dollar. Bei Shiba Inu Coin sind es 5,35% und 0,00001227 Dollar.

Heizen sich die Krypto-Märkte für einen Bull-Run in nie dagewesenem Umfang auf? Analysten rechnen bei zahlreichen Coins mit bullishen Ausbrüchen, auch bei Ethereum (ETH). Sogar neue Höchststände sind demnach für die führende Smart-Contract-Plattform wieder möglich. Ein Top-Analyst sieht bei Ethereum gegenwärtig sogar den vermutlich „bullishsten Chart der Welt“. Sollte man jetzt Ethereum kaufen?

Ethereum bereit für den Bull-Run

Anleger blicken nun schon seit Monaten mit Spannung auf Ethereum (ETH), die zweitwertvollste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung: Vor „The Merge“ war die Hoffnung groß, dass das Giga-Upgrade den Kurs auf neue Allzeithöchststände treiben wird. Dann kam das Update – doch von neuen Rekordpreisen keine Spur.

Im Gegenteil: Direkt mit Inkrafttreten der bedeutenden Netzwerk-Änderung begann der Kurs einen Abstieg, aus dem er sich wochenlang nicht befreien konnte. Von fast 1.800 Dollar sackte ETH auf bis zu 1.200 Dollar, tradete infolge lange zwischen 1.200 und 1.400 Dollar.

Erleichterung kam erst Ende Oktober: Am 25.10. begann Ethereum eine Aufwärtsbewegung, die den Coin innerhalb kürzester Zeit auf ein neues Monatshoch von 1.636 Dollar steigen ließ. Seitdem bewegt sich Ethereum in der Spanne zwischen 1.350 Dollar und 1.640 Dollar.

So auch jetzt: Innerhalb der letzten 24 Stunden musste Ethereum 3,36% verlorengeben, tradet aktuell bei 1.547 Dollar (Daten von Coinmarketcap.com). Wie geht es für Ethereum kurzfristig weiter?

Was für eine Performance! Nach dem jüngsten Dogecoin-Bull-Run reiben sich zahlreiche Anleger und Analysten immer noch ungläubig die Augen. Doch Krypto-Forscher sind sicher: Der Meme-Coin-König hat noch Luft nach oben. Dogecoin kaufen – könnte sich das jetzt noch lohnen?

Ist es sinnvoll in Dogecoins zu investieren?

Die letzte Rallye auf den Krypto-Märkten hat nahezu sämtliche digitalen Assets der Top-100 nach oben getrieben, besonders gen Mond katapultiert wurde allerdings Dogecoin (DOGE). Folgend auf den Twitter-Kauf durch Elon Musk ging der Meme-Coin völlig durch die Decke, konnte stellenweise mehr als 150% zulegen.

Auf dem Höhepunkt der Rallye kam es zwar zu Gewinnmitnahmen. Die konnten den Kurs bislang aber nicht empfindlich unter Druck setzen, im Gegenteil: Mittlerweile steigt Dogecoin auf Tagesbasis bereits wieder, konnte laut Coinmarketcap.com seit gestern 3% zulegen – Tendenz steigend.

Analysten halten nun weitere Gewinne für wahrscheinlich, denn: Es brodelt im Dogecoin-Ökosystem – insbesondere die Gerüchteküche. Wird Dogecoin bald integraler Bestandteil von Twitter, einem der größten sozialen Netzwerke unserer Zeit? Dogecoin könnte als Zahlungsmittel genutzt werden, um Accounts zu verifizieren – oder für Trinkgelder, um Content-Ersteller zu belohnen. Ob es dazu kommt?

Dafür spricht der mysteriöse „Binance Bluebird Index“: ein gestern eingeführter Kryptowährungspreisindex der weltgrößten Krypto-Börse Binance, der die Performance von Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) und MASK abbildet. Der Index wird anhand einer Formel berechnet, die die gewichteten Durchschnitts-Preise der konstituierenden Token auf dem Binance-Spot-Markt in USDT berücksichtigt.

Zuvor hat Binance bereits 500 Millionen Dollar bereitgestellt, um Elon Musk beim Twitter-Deal zu unterstützen. Anlass genug für Krypto-Influencer Miles Deutscher, mehr dahinter zu vermuten.

Die Entscheidung des Peer-to-Peer-Zahlungsunternehmens MoneyGram, Nutzern in den USA den Kauf, Verkauf und das Halten von Litecoin (LTC) und anderen Kryptowährungen zu ermöglichen, könnte den Litecoin-Preis um mehr als das Zehnfache in die Höhe treiben, glauben einige.

Die Nachricht, dass MoneyGram seinen Nutzern Litecoin anbieten wird, wurde am Mittwoch dieser Woche bekannt, als das Zahlungsunternehmen Kryptowährungen als "Zusatz zu allem, was wir bei MoneyGram tun" bezeichnete und sagte, dass Nutzer in fast allen US-Bundesstaaten nun in der Lage sein werden, sie zu handeln.

Zusätzlich zum Litecoin können MoneyGram-Nutzer auch Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) handeln und halten. Da Litecoin jedoch eine viel geringere Marktkapitalisierung als die beiden anderen Kryptowährungen hat, führte die Nachricht zu einer viel stärkeren Marktreaktion für LTC.

Als Reaktion auf die Nachricht schoss der Preis von LTC auf dem Markt in die Höhe, da das Handelsvolumen für den Coin stark anstieg. Innerhalb von 1 Stunde nach Bekanntwerden der Nachricht stieg der LTC-Kurs um mehr als 10 % auf knapp über 61 $. Bei Redaktionsschluss am Donnerstag lag der LTC-Kurs immer noch bei knapp 61 $ und stieg in den letzten 24 Stunden um 2,9 %.

