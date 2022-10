Die Top 5 Krypto-News der Woche

Welche Krypto-News haben uns diese Woche bewegt? Finden Sie jeden Samstag unsere Top 5 Krypto-News der Woche.

Seit seiner Einführung hat der Bitcoin eine ganze Industrie rund um die digitale Währung hervorgebracht, was zu einem Anstieg der Nachfrage und des Angebots an Bitcoin-Jobs geführt hat. Heutzutage suchen immer mehr Menschen - vor allem Bitcoiner - nach Jobs, die in Bitcoin bezahlt werden, da Bitcoin-Zahlungen Zwischenstationen wie Banken und digitale Zahlungsanbieter überflüssig machen, die in der Regel Gebühren verlangen und Verzögerungen bei der Abwicklung von Transaktionen mit sich bringen.

Wenn Sie sich gefragt haben, wo Sie Jobs finden können, die in Bitcoin bezahlt werden, finden Sie hier einen umfassenden Leitfaden, wie und wo Sie diese finden können.

Jobs, die in Bitcoin bezahlt werden, sind auf dem Vormarsch

Die Bitcoin-Wirtschaft ist in den letzten zehn Jahren enorm gewachsen und hat eine Multi-Milliarden-Dollar-Industrie mit einer hohen Nachfrage nach erfahrenen Bitcoin-Experten geschaffen.

Darüber hinaus erkennen selbst große und etablierte Unternehmen aus Nicht-Tech-Branchen und sogar einige Institutionen des öffentlichen Sektors die Gültigkeit und Langlebigkeit von Bitcoin an und integrieren es als Gehaltsoption für Mitarbeiter.

So kündigte Francis Suarez, der Bürgermeister von Miami, an, dass er sein Gehalt in Bitcoin (BTC) erhalten wird und bot an, willige Mitarbeiter der Stadt auf die gleiche Weise zu bezahlen.

Schon bisher galt Deutschland als eine der weltweit führenden Wirtschaftsräume für Krypto. Wie das 2022 Global Crypto Ranking jetzt ausweist, hat die Bundesrepublik im 3. Quartal endgültig die Führungsposition erobert und bietet damit glänzende Aussichten für die Branche.

Die USA, die im 2. Quartal des Jahres noch gemeinsam mit Deutschland an der Spitze gelegen waren, stürzten hingegen auf Platz 7 ab. Das Ranking rechnet zahlreiche Faktoren ein, um herauszufinden, wo sich die Kryptowirtschaft am besten niederlassen sollte. Eines davon ist die grundsätzliche Aufgeschlossenheit gegenüber Kryptowährungen.

Rechtssicherheit und eine gute Steuerpolitik

Hier hat sich Deutschland gemeinsam mit der Schweiz schon sehr früh klar positioniert. Das kommt dem Land jetzt zugute. Die Steuer- und Sparpolitik ist langfristig ausgerichtet, zahlreiche große und angesehene Finanzinstitute beteiligen sich an Krypto-Investitionen. Das bietet einen Anreiz für Investoren, sich in Deutschland zu engagieren.

Doch die USA arbeiten bereits daran ihren Status zu verbessern. Als einziges Land der Welt erlauben die USA, Kryptowährungen, als Teil der betrieblichen Altersvorsorge einzusetzen. Gleichzeitig arbeitet die Politik daran, zahlreiche Gesetze auf den Weg zu bringen, die eine nachvollziehbare Regulierung von Krypto schaffen sollen.

Die Schweiz behauptet ihre Ausnahmestellung

Auf Platz zwei des Rankings der kryptofreundlichsten Ländern liegt wenig überraschend die Schweiz. Sie hat schon sehr früh die Möglichkeiten dieses neuen Wirtschaftszweiges erkannt und diesen gefördert. Kein Wunder also, dass sich zahlreiche führende Krypto- und Blockchain-Organisationen in der Schweiz angesiedelt haben.

Für die Schweiz gilt ebenso wie für Deutschland, dass man hier zwar nicht mit den Steuervorteilen von reinen Steueroasen mithalten kann, den Investoren und Unternehmen jedoch Rechtssicherheit und Perspektiven bietet. Deutschland übertrifft die Schweiz jedoch mit seiner Steuerfreiheit nach einer Behaltefrist von einem Jahr.

Das grüne Krypto-Projekt IMPT.io hat eine beeindruckende Summe von 9 Millionen Dollar von Investoren erhalten, die sich an der innovativen Plattform zum Ausgleich von Co2-Emissionen beteiligen wollen.

IMPT ist der Zugangstoken für die Plattform und die starke Käufernachfrage hat dazu geführt, dass 84 % der ersten Phase des Presales zu einem Preis von 0,018 $ pro Token verkauft wurden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurden in der aktuellen Phase 9.138.000 $ von 10,8 Millionen $ aufgebracht, bevor der Preis in der zweiten Phase des Vorverkaufs auf 0,023 $ steigt.

Von den 600 Millionen IMPT-Tokens, die den Anlegern in der ersten Phase des Presales zur Verfügung standen, wurden bereits 510,4 Millionen verkauft.

Amazon tritt dem grünen IMPT-Affiliate-Shopping-Programm bei

Die Investoren werden durch die beeindruckende Anzahl von Einzelhändlern ermutigt, die sich dem Affiliate-Shopping-Programm angeschlossen haben.

Zu den Einzelhändlern gehören der E-Commerce-Gigant Amazon und Top-Marken wie Macy's und Bloomingdales, aber auch Unternehmen wie River Island, Microsoft und Lego.

IMPT.io hat sich zum Ziel gesetzt, sozial verantwortliche Unternehmen und Marken mit Unternehmen und Einzelpersonen zusammenzubringen, die ihren ökologischen Fußabdruck ausgleichen wollen.

Um dieses Ziel zu erreichen, nutzt IMPT.io die Blockchain-Technologie, um den Kohlenstoffausgleich und -handel für alle zugänglich zu machen.

Kryptowährungen, Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind drei Begriffe, die man als Anleger miteinander in Verbindung bringt. Im Fadenkreuz von Umwelt- und Klimaschützern steht vor allem immer wieder der Bitcoin, die Mutter aller Kryptowährungen, dessen Stromverbrauch und der daraus folgende CO₂ Ausstoß enorm ist. Mit IMPT.io ist nun ein Projekt angetreten, das beweisen möchte, dass Krypto-Token und Nachhaltigkeit sich nicht gegenseitig ausschließen müssen, sondern sich im Gegenteil wunderbar ergänzen können.

Warum ist der Energieverbrauch beim Bitcoin so hoch?

2009 wurde der Bitcoin gelauncht und seitdem hat sich, zumindest auf der technischen Seite, nicht mehr allzu viel getan. Um Transaktionen zu verifizieren, nutzt der BTC den Proof of Work Konsensmechanismus.

Aber was ist Proof of Work und warum verbraucht er so viel Strom? PoW ist ein Algorithmus, der auf der Blockchain, in diesem Fall auf der Blockchain von Bitcoin, angewendet wird. Um der Blockchain neue Blöcke hinzuzufügen, müssen hoch komplizierte und rechenintensive mathematische Rätsel gelöst werden. Man spricht hier vom Mining (Schürfen). Wer als Erstes das Rätsel löst, darf den neuen Block in die Blockchain einfügen und bekommt als Belohnung dafür Bitcoin. Das machen die Miner natürlich nicht auf dem Papier, mit Bleistift und Taschenrechner, sondern mit Hochleistungsrechnern. Mittlerweile hat sich daraus eine sehr lukrative Industrie entwickelt, mit Rechenzentren, die auf der ganzen Welt verteilt sind.

Die Vorhersage für den Cardano-Preis bleibt bullisch, vor allem nachdem ADA über das Niveau von $0,3365 gestiegen ist und sich nun in Richtung des Ziels von $0,4395 bewegt.

Der Cardano-Preis ist seit Anfang des Jahres 2022 um mehr als 70% gestiegen. Können wir erwarten, dass die Prognose für den Cardano-Preis bullisch ist und im Jahr 2023 $10 erreicht? Let's find out!

Cardano Preis & Tokenomics

Der aktuelle Preis von Cardano liegt bei $0,40, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $957 Millionen. In den letzten 24 Stunden ist Cardano um über 2% gefallen. In den letzten sieben Tagen ist er jedoch immer noch um mehr als 12% gestiegen. Bei CoinMarketCap rangiert Cardano jetzt auf Platz 8 mit einer Live-Marktkapitalisierung von $13 Milliarden.

Er hat eine Gesamtmenge von 45.000.000.000 ADA-Coins und einen Umlauf von 34.314.331.832 ADA-Coins.

Frederik Gregaard traf den deutschen Wirtschaftswissenschaftler Dr. Stefan Berger

Ein Mitglied des Europäischen Parlaments (MEP), Stefan Berger, twitterte über ein Treffen mit dem CEO der Cardano Foundation, Frederik Gregaard. Er teilte mit, dass MiCA, das europäische Krypto-Regulierungspaket, ein Thema der Diskussion war. Er setzte sein überschwängliches Lob für Cardano fort, indem er es "eine Rakete im Kryptobereich" nannte.

