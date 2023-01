Die SEC hat gerade Ark 21Shares Bitcoin ETF zum zweiten Mal abgelehnt - hier ist der Grund

Source: AdobeStock / Felix Pergande

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) hat es erneut abgelehnt, der Firma Ark Investment Management und dem Emittenten von börsengehandelten Wertpapieren (ETN), 21Shares, ihren regulatorischen Segen für die Notierung eines börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds (BTC) zu erteilen.

Laut dem am 26. Januar veröffentlichten Dokument erörterte die SEC die Cboe BZX Exchange, an der der ETF notiert werden soll, und stellte fest, dass,

"Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass BZX nicht nachgewiesen hat, dass ihr Vorschlag mit den Anforderungen von Section 6(b)(5) des Exchange Act übereinstimmt, der unter anderem vorschreibt, dass die Regeln einer nationalen Wertpapierbörse so gestaltet sein müssen, dass sie betrügerische und manipulative Handlungen und Praktiken verhindern" und die Anleger und das öffentliche Interesse schützen".

Weiter heißt es, dass die SEC bei der Prüfung der Frage, ob der Vorschlag der Börse, diese Aktien zu notieren und zu handeln, betrügerische und manipulative Handlungen und Praktiken verhindern soll, denselben analytischen Rahmen anwendet, den sie zuvor bei der Beurteilung der Frage verwendet hat, ob eine Börse, die ein börsengehandeltes Produkt (ETP) notieren will, ihre Verpflichtungen gemäß Exchange Act Section 6(b)(5) erfüllen kann.

Eine Börse, die Bitcoin-basierte ETPs auflistet, kann ihren Verpflichtungen gemäß diesem Gesetz nachkommen, so die Kommission, indem sie nachweist, dass sie "eine umfassende Vereinbarung zur gemeinsamen Überwachung mit einem geregelten Markt von signifikanter Größe in Bezug auf die zugrunde liegenden oder Referenz-Bitcoin-Vermögenswerte" hat.

Und obwohl Vereinbarungen zur gemeinsamen Überwachung nicht die einzige Möglichkeit für eine Börse sind, die ein Rohstoff-ETP notiert, um ihren Verpflichtungen nachzukommen, heißt es in dem Dokument,

"Wenn, wie in diesem Fall, eine börsennotierte Börse nicht nachweisen kann, dass andere Mittel zur Verhinderung betrügerischer und manipulativer Handlungen und Praktiken ausreichen, muss die börsennotierte Börse eine Vereinbarung zur gemeinsamen Überwachung mit einem geregelten Markt von erheblicher Größe abschließen, da solche Vereinbarungen betrügerische und manipulative Aktivitäten aufdecken und abschrecken."

Die SEC führt weiter aus, dass BZX behauptet, ihr Vorschlag stehe im Einklang mit Abschnitt 6(b)(5) des Exchange Acts, weil:

die Börse eine umfassende Vereinbarung zur gemeinsamen Überwachung mit einem geregelten Markt von erheblicher Größe hat;

es andere Mittel zur Verhinderung von betrügerischen und manipulativen Handlungen und Praktiken gibt, die ausreichen, um den Verzicht auf die Aufdeckung und Abschreckung von Betrug und Manipulation zu rechtfertigen, die durch eine umfassende Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung der Überwachung mit einem geregelten Markt von erheblicher Größe in Bezug auf Spot-Bitcoin gewährleistet wird.

Die Kommission argumentierte jedoch, dass BZX keine ausreichenden anderen Mittel zur Verhinderung von betrügerischen und manipulativen Handlungen und Praktiken vorweisen konnte, die die SEC dazu veranlasst hätten, ihre Meinung zu ändern.

Sie kam auch zu dem Schluss, dass BZX nicht nachgewiesen hat, dass es eine umfassende Vereinbarung zur gemeinsamen Überwachung mit einem geregelten Markt von signifikanter Größe in Bezug auf Spot-Bitcoin hat,

"BZX wiederholt verschiedene Behauptungen, die in früheren bitcoinbasierten ETP-Anträgen gemacht wurden, einschließlich der früheren ARK-Einreichung, die die Kommission zuvor behandelt und zurückgewiesen hat, einschließlich der früheren ARK 21Shares Order - und, was noch wichtiger ist, BZX geht nicht auf viele der Gründe der Kommission für die Zurückweisung dieser Behauptungen ein".

Die SEC hatte bereits im April 2022 einen Antrag des Anbieters von Anlageprodukten 21Shares und des von der bekannten Investorin Cathie Wood geführten Fonds Ark Invest abgelehnt. Das Duo reichte im Mai einen weiteren Antrag ein. Die SEC hat die Frist für die Genehmigung oder Ablehnung des ETF von ARK 21Shares im vergangenen Jahr mehrmals verlängert.

Ebenfalls im vergangenen Jahr kündigte 21Shares eine Partnerschaft mit dem Vermögensverwalter ByteTree Asset Management an, um ein kombiniertes Bitcoin- und Gold-ETP namens 21Shares ByteTree BOLD ETP (BOLD) aufzulegen, das an der SIX Swiss Exchange notiert ist.

In der Zwischenzeit erlebte der auf Kryptowährungen fokussierte ETF-Markt, wie berichtet, im Jahr 2023 inmitten eines Anstiegs der Kryptowährungspreise einen Schub von oben. Mitte Januar waren die 14 am besten abschneidenden ETFs unter den rund 2.000 von Bloomberg beobachteten Fonds alle an digitale Vermögenswerte gebunden, ausgenommen gehebelte Produkte, die den 6,8 Billionen Dollar schweren ETF-Markt dominieren.