Die meisten Krypto-Betrügereien finden auf dieser Blockchain statt - das müssen Sie wissen

Die Kryptowährungs-Risikoüberwachungsplattform Solidus Labs sagte, dass über 10 % der Token, die Betrugsmerkmale aufweisen, auf der nativen BNB-Chain von Binance liegen. Weniger als 10 % werden auf Ethereum (ETH) gesehen.

Das Forschungsunternehmen kündigte am Donnerstag sein Echtzeit-Tool "On-Chain Threat Intelligence" an und sagte, dass es entwickelt wurde, um Anti-Geldwäsche-Teams (AML) bei der Bekämpfung von Smart-Contract-Betrug zu helfen, den das Unternehmen als "eine der größten Herausforderungen von [dezentralem Finanzwesen] DeFi und Web3" beschreibt.

Solidus Labs' AML deckt 12 Ketten ab, darunter Ethereum, BNB und Polygon (MATIC). Das Unternehmen behauptet, dass seine neue Risikoüberwachungs-Technologie eine Echtzeit-Analyse von Smart-Contract-Betrug sowie eine Off-Chain-Ansicht des aktuellen Stands von Krypto-Betrug ermöglicht.

Was es herausgefunden hat, ist Folgendes:

12 % aller BEP-20-Token auf der BNB-Kette weisen betrügerische Merkmale auf;

8 % aller ERC-20-Token auf Ethereum weisen betrügerische Merkmale auf;

Solidus Threat Intelligence entdeckt jede Stunde im Durchschnitt 15 neue Betrugsversuche;

188.525 Smart-Contracts-Betrügereien wurden bis zum 10. Oktober auf 12 erfassten Blockchains entdeckt.

In der Pressemitteilung heißt es,

"Die von Solidus veröffentlichten Daten zeigen, dass im Durchschnitt alle 4 Minuten ein neuer Token erstellt wird, der vorprogrammiert ist, um Nutzer zu betrügen, und dass die illegalen Gelder aus diesen Betrügereien oft über zentralisierte Kryptobörsen fließen und möglicherweise gewaschen werden."

Die Studie fand heraus, dass der geschätzte untere Wert der betrügerischen ETH, die über zentralisierte und/oder regulierte Börsen geflossen sind, heute bei 910 Millionen US-Dollar liegt.

Scam Token Smart Contracts sind Kryptowährungen, die so programmiert wurden, dass sie die Gelder der Anleger stehlen. Diese können automatisch eingesetzt, aber auch leicht wiederholt werden, was es Serienbetrügern ermöglicht, schnell Tausende von Angriffen mit geringem Wert auszuführen, ohne dass regulierte Börsen, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden aufhorchen", so das Unternehmen.

Smart-Contract-Betrug ist Teil einer "wachsenden Liste von Krypto-Marktmissbrauchstypologien". Zu den anderen gehören Rug Pulls, Phishing-Angriffe und Token-Imitationen.

Kathy Kraninger, Vice President of Regulatory Affairs bei Solidus, wurde mit den Worten zitiert,

"Während einige der großen Rug Pulls und Betrügereien in die Nachrichten kommen, wie der berühmte Squid Games Token, der die Nutzer schätzungsweise 3 Millionen Dollar an verlorenen Geldern gekostet hat, zeigt das Gesamtbild, das sich aus unseren Daten ergibt, dass die große Mehrheit dieser Betrügereien unbemerkt bleibt."

Solidus sagte in seinem am Donnerstag veröffentlichten Bericht, dass seine Daten darauf hindeuten, dass mehr als 188.000 Rug Pulls auf Ethereum, BNB Chain und anderen Blockchains eingesetzt wurden, die es said is "far more than previous estimates."

Source: Solidus Labs

In der Zwischenzeit fand das Blockchain-Sicherheitsunternehmen CertiK heraus, dass Rug Pulls, eine Art von Diebstahl, der auftritt, wenn Besitzer eines Krypto-Projekts mit den von ihren Anlegern gesammelten Geldern fliehen, im August dieses Jahres die auf der Web3-Welt basierenden Betrügereien und Exploits dominierten, aber dass die Gesamtzahl immer noch niedriger war als im Juli.