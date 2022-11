Die Handelsstrategie von Arbismart verspricht hohe Renditen für Ihre DOGE, BTC, USDT und SHIB



Der Preis von Bitcoin liegt immer noch unter 20.000 $, und auch andere wichtige Coins verlieren weiter an Wert. Viele glauben, dass sich die Preise mit der Zeit erholen werden, aber im Moment wenden sich Krypto-Besitzer, die nach einer Möglichkeit suchen, von ihrem Bitcoin, DogeCoin und Shiba Inu zu profitieren, der Krypto-Arbitrage zu. Dabei handelt es sich um eine risikofreie Anlagestrategie, die konsistente passive Gewinne generiert, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt.

Wie funktioniert Arbitrage?

Um zu sehen, wie Krypto-Arbitrage-Plattformen funktionieren, nehmen wir einen der führenden Anbieter in diesem Bereich als Beispiel. Das 2019 gegründete Finanzdienstleistungszentrum ArbiSmart bietet einen vollautomatischen Krypto-Arbitrage-Service an.

Das in der EU zugelassene Arbitrage-System von ArbiSmart ist in fast 40 Börsen integriert und nutzt rund um die Uhr vorübergehende Preisineffizienzen aus. Dabei handelt es sich um kurze Phasen, in denen ein Vermögenswert an mehr als einer Börse zu unterschiedlichen Preisen gleichzeitig verfügbar ist. Der Algorithmus erzielt Gewinne, indem er alle Börsen, mit denen er verbunden ist, nach Ineffizienzen absucht und dabei Hunderte von Vermögenswerten gleichzeitig verfolgt. Das System ist in der Lage, blitzschnell eine große Anzahl von Transaktionen auf einmal auszuführen und profitiert davon, dass es den Vermögenswert zum niedrigsten verfügbaren Preis kauft, bevor es ihn an der Börse mit dem höchsten Preis verkauft.

Krypto-Arbitrage ist durch den anhaltenden Bärenmarkt immer beliebter geworden, weil sie die perfekte Absicherung gegen einen Preisverfall bietet.

Preisunterschiede treten regelmäßig auf, und zwar aus allen möglichen Gründen, wie etwa einem unterschiedlichen Handelsvolumen zwischen einer größeren und einer kleineren Börse. Da Krypto-Arbitrage-Möglichkeiten in einem Bullen- oder Bären-Trend mit der gleichen Häufigkeit auftreten, sind die Gewinne beständig und vorhersehbar, und Bitcoin-Besitzer können selbst in einem fallenden Markt risikofrei einen Gewinn erzielen.

Die Renditen aus Arbitrage können himmelhoch sein und ArbiSmart bietet die höchsten aller seriösen Mitbewerber im Kryptobereich und generiert bis zu 147% pro Jahr an passiven Gewinnen. Darüber hinaus sind sie vorhersehbar, unter allen Marktbedingungen gleich und können im Voraus berechnet werden, bevor eine Investition getätigt wird. Ein automatisiertes System erledigt alles effizient und mühelos, und sobald Sie Ihr Konto eingerichtet haben, müssen Sie keine Zeit mehr mit Marktanalysen oder der Verwaltung von Investitionen verschwenden, da das System dies alles übernimmt.

Wie viel Kontrolle haben Sie?

Krypto-Arbitrage erfordert eine unmenschliche Geschwindigkeit und Effizienz, die nur durch ein automatisiertes System erreicht werden kann, was bedeutet, dass der Benutzer, sobald er sein Konto eingerichtet hat, seinen Teil erledigt hat und das System sich um den Rest kümmert.

Es gibt jedoch viele Entscheidungen, die sich auf Ihre Arbitrage-Investition beziehen und die getroffen werden können, bevor der Algorithmus die Arbeit übernimmt. Um die Einzelheiten zu verstehen, sollten wir uns ArbiSmart genauer ansehen.

Erstens unterstützt die Plattform 25 verschiedene Währungen, so dass Sie Kapital aus Krypto-Assets wie BTC, ETH, SHIB, MANA, APE und mehr sowie aus FIAT-Währungen wie EUR, GBP und USD generieren können.

Einzahlungen, die in die Krypto-Arbitrage-Plattform investiert werden, können in Investitionsplänen für verschiedene Zeiträume gesperrt werden. Die Pläne können kurzfristig sein, mit einer Laufzeit von nur 1 oder 3 Monaten, oder langfristig, mit einer Laufzeit von 2, 3 oder 5 Jahren, wobei die Gewinne umso höher sind, je länger die Sperre für die Gelder ist.





Der Gewinn, den Sie mit Ihrem FIAT- oder Kryptokapital erzielen, hängt von Ihrem Kontostand ab, der durch die Menge an RBIS (ArbiSmarts natives Token) bestimmt wird, die Sie besitzen. Je mehr RBIS Sie besitzen, desto höher ist Ihr Kontolevel und desto höher sind die täglichen Gewinne, die Sie auf Ihren Bitcoin, Euro oder eine andere bevorzugte Währung erhalten. Auf den höchsten Kontoebenen erhalten Sie außerdem einen Zinseszins auf Ihre Gewinne.

Um überhaupt Gewinne auf Ihr Kapital erzielen zu können, benötigen Sie einen Kontostatus der Anfängerstufe 1, was einen Mindestkauf von 1.000 RBIS voraussetzt.

Der Rest Ihres Kapitals kann in einen Anlageplan in einer der 25 unterstützten Währungen investiert werden. Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden, das Kapital in RBIS umzuwandeln und einen Plan in der nativen Währung zu eröffnen, ist der effektive Jahreszins höher.

Eine weitere Entscheidung, die getroffen werden muss, bevor der Algorithmus anfängt, Preisunterschiede in Ihrem Namen auszunutzen, ist, wie Sie Ihren Krypto-Arbitrage-Gewinn erhalten möchten, der täglich ausgezahlt wird. Er kann auf ein verfügbares Guthaben überwiesen werden, von dem er jederzeit abgehoben werden kann; er kann dem gesperrten Investitionsguthaben hinzugefügt werden, zusammen mit der Ersteinzahlung, um einen besseren Zinssatz zu erhalten, oder für den höchsten Zinssatz von allen kann er in RBIS erhalten und bis zum Ablaufdatum des Investitionsplans gesperrt werden.

Was müssen Sie tun, um loszulegen?

Am Beispiel von ArbiSmart erfordert die Einrichtung eines Arbitrage-Anlageplans nur wenige Minuten Ihrer Zeit.

Sobald Sie sich auf der Plattform registriert haben, müssen Sie mindestens 1.000 RBIS kaufen, um die Kontoebene Anfänger 1 zu erreichen. Dies kann über eine Börse oder über die Registerkarte RBIS Management im Dashboard erfolgen. Wechseln Sie dann zur Registerkarte "Einzahlung" und investieren Sie Geld in eine oder mehrere der 25 unterstützten FIAT- und Kryptowährungen. Gehen Sie schließlich auf die Registerkarte Zinsen verdienen, um eine Währung, einen Zeitrahmen, eine Methode zum Erhalt Ihrer täglichen Gewinne und einen Einzahlungsbetrag für Ihren Plan auszuwählen. Klicken Sie auf BESTÄTIGEN und beginnen Sie noch am selben Tag mit dem Erzielen von Gewinnen.

Wie können Sie Ihre Arbitrage-Gewinne steigern?

Viele Krypto-Arbitrage-Projekte haben ihren eigenen Token. ArbiSmart wird von RBIS angetrieben, dessen Preis mit einer außergewöhnlichen Rate steigt, selbst wenn Bitcoin und andere wichtige Kryptowährungen weiter im Wert fallen. Tatsächlich erwarten Analysten, dass RBIS bis Ende des Jahres auf das 25-fache des aktuellen Preises ansteigen wird und im ersten Quartal 2023 sogar noch höher.

Ein Grund dafür ist, dass die Arbitrage-Plattform wächst. Sie gewinnt an Nutzern, weil sie in der Lage ist, konsistente und verlässliche Gewinne zu erzielen, selbst wenn die Baisse weiter anhält. Wenn also mehr Token aus dem Verkehr gezogen und in Investitionsplänen eingeschlossen werden, wird die Nachfrage nach RBIS steigen und das begrenzte Angebot wird abnehmen, was den Preis in die Höhe treibt.

Ein weiterer Nachfragetreiber sind die zahlreichen neuen RBIS-Dienstprogramme, die ArbiSmart bis zum Frühjahr 2023 auf den Markt bringen will. In diesem Quartal führt ArbiSmart eine mobile Anwendung, einen NFT-Marktplatz, eine exklusive NFT-Kollektion und ein innovatives DeFi-Protokoll mit einzigartigen Spielfunktionen ein, die es Ertragsbauern ermöglichen werden, ihren APY zu steigern. Im ersten Quartal 2023 wird dann eine Kryptowährungsbörse sowie ein Metaverse mit RBIS als Spielwährung auf den Markt kommen. Alle diese Einrichtungen werden miteinander verbunden sein, so dass eine auf dem Marktplatz gekaufte NFT sowohl als digitale Investition als auch als Punkteverstärker im DeFi-Protokoll fungiert und den effektiven Jahresertrag eines Renditebauern erhöht.

Jeder zusätzliche Dienst im Ökosystem wird auch die Verwendung von RBIS erfordern, was den Preis in die Höhe treibt. Dies bedeutet, dass alle Krypto-Arbitrage-Investmentplan-Inhaber sowie alle anderen RBIS-Besitzer auf dem besten Weg sind, massive Kapitalgewinne durch den steigenden Token-Wert zu erzielen.

ArbiSmart bietet derzeit eine 3-tägige, zeitlich begrenzte Aktion an. Für 72 Stunden ab Veröffentlichung dieses Artikels wird ArbiSmart jedem, der sich registriert und einen Investitionsplan eröffnet, 1.000 kostenlose Punkte geben, was bedeutet, dass sie in der Lage sein werden, vom ersten Tag an einen Gewinn zu erzielen, ohne RBIS kaufen zu müssen.

Um die Gratispunkte zu erhalten, eröffnen Sie jetzt einen Investitionsplan!