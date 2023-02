Die fünf besten Layer-1-Coins: Welche Kryptowährung jetzt kaufen?

Im digitalen Währungsmarkt gibt es unterschiedliche Segmente, Arten von Blockchains und Zielrichtungen der einzelnen Token. Verschiedene Gruppierungen sind beliebt, die Möglichkeiten sind schier unermesslich. Anerkannt und von großer Bedeutung für den digitalen Währungsmarkt sind die sogenannten Layer-1-Blockchains, die ohne weitere Layer Transaktionen direkt im Netzwerk speichern und abwickeln.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Layer-1-Blockchains, die auf eine Kombination aus Sicherheit, Skalierbarkeit und Dezentralisierung setzen – das sogenannte Blockchain-Trilemma, da ein Mehr bei einem Aspekt oftmals zu einem Weniger bei einem Anderen führt. Entwickler müssen die Entscheidungen genau evaluieren, um eine angemessene Balance zwischen den drei Aspekten sicherzustellen. Da es dennoch grundlegende Unterschiede, Konsensprotokolle, technische Mechanismen und bevorzugte Marktsegmente gibt, können Anleger einen Layer-1 Coin entsprechend ihrer eigenen Strategie wählen.

Die nativen Coins der Layer-1-Blockchains bezeichnen wir als Layer-1-Coins. Fünf spannende Optionen, die von der steigenden Beliebtheit ihrer jeweiligen Blockchain-Struktur profitieren könnten, gibt es im folgenden Artikel.

1. Ethereum (ETH)

Dass Ethereum zu den besten Layer-1-Coins zählt, ist wohl kaum verwunderlich. Ethereum ist die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt. Die Marktdominanz beläuft sich aktuell nach Market Cap auf 18,8 %. Im DeFi-Sektor beansprucht Ethereum rund 60 % des TVLs für sich. Wenn man die Layer-2 für Ethereum noch hinzuzählt, dürften sich mehr als 2/3 des Kapitals in den Smart Contracts bei Ethereum befinden.

Mit einer neuerdings deflationären Tokenomics, weiteren Upgrades für mehr Skalierbarkeit, der steigenden Popularität von ETH-Staking und dem First-Mover-Vorteil ist Ethereum das Basis-Investment unter den Layer-1-Coins.

2. Cardano (ADA)

Mit einem aktuellen Kurs unter 0,40 $ notiert der native ADA Coin der Layer-1-Blockchain Cardano rund 87 % unter dem All-Time-High. Beim TVL als wichtige Kennzahl für Layer-1-Blockchains ist Cardano massiv unterrepräsentiert und trotz deutlicher Korrektur im Vergleich zu anderen Layer-1 teurer bewertet. Mit der jüngst erfolgreichen Einführung des algorithmischen Stablecoins DJED möchte man jedoch mehr Wachstum im DeFi-Sektor bedingen.

Darüber hinaus war die Kombination aus wissenschaftlich-basierter Entwicklung und visionierten Anwendungsfällen schon immer bei Anlegern beliebt. Doch langfristig müssen eben auch Taten folgen, um eine höhere Bewertung zu rechtfertigen.

3. Avalanche (AVAX)

Mit einer Performance von rund 72 % in den letzten 30 Tagen ist Avalanche einer der besten Layer-1-Coins in 2023. Dies dürfte einer spannenden Entwicklung geschuldet sein, die die Adoption von Avalanche begünstigen könnte. Denn mit Amazon setzt eines der größten Technologie-Unternehmen der Welt auf Avalanche, um die Cloud-Sparte Amazon Web Services zu optimieren. Da Amazon zukünftig wohl vermehrt auf Kryptowährungen setzen wird, könnte Avalanche eine steigende Bedeutung zukommen. Doch die Pläne sind weitaus ambitionierter – Avalanche soll nach Meinung des Gründers Emiin Gün Sirer zur bevorzugten Plattform für „fully compliant blockchain-enabled systems for financial services“ werden.

4. Tron (TRX)

Mit einem TVL von über 5 Milliarden $ ist Tron (TRON) nach diesem Parameter mittlerweile die zweitgrößte Layer-1 Blockchain im DeFi-Sektor. Der Marktanteil beim Total Value Locked beläuft sich nach Daten von DefiLlama auf rund 10 %. Gemeinsam mit Gründer Justin Sun ist das Projekt jedoch kontrovers umstritten. In Zukunft möchte man ein KI-basiertes dezentrales Zahlungssystem entwickeln, um neue Standards im dezentralen Finanzsystem zu etablieren. Im Hype rund um ChatGPT, Bard und Ernie Bot dürfte der neue Fokus somit Investoren freuen, die sich aktuell bevorzugt auf AI Coins stürzen.

5. Fantom (FTM)

Der native Layer-1-Coin der Fantom Blockchain pumpte 2023 bereits um fast 200 %. Für das Jahr 2023 sind zahlreiche Verbesserungen von Fantom geplant, die von Gründer Andre Cronje angestoßen werden, der zur Freude der FTM-Holder zurück ins Fantom-Ökosystem kehrte. Beispielsweise sollen Entwickler ihre Applikationen besser monetarisieren können und eine 15 % Gebühr von den Gas-Fees selbst erhalten. Wer in Fantom investiert, sollte jedoch in der Lage sein, On-Chain-Daten sorgfältig zu beobachten. Denn zuletzt gab es einen kontinuierlichen Rückgang des Nutzer-Interesses. Nur wenn Wachstum auch wirklich zurückkehrt, wird Fantom (FTM) langfristig ein spannender Layer-1-Coin sein.

Alternativen zu Layer-1 Coins

Layer-1 Coins haben eine wichtige Funktion im digitalen Währungsmarkt. Schließlich handelt es sich um die Blockchain-Technologie, die als grundlegende Infrastruktur für andere Blockchains fungiert und somit weitgehend unabhängig ist. Wer an den Erfolg eines Netzwerks glaubt, kann sich mit dem nativen Coin gezielt beteiligen.

Dennoch gibt es im digitalen Währungsmarkt weitaus mehr als Layer-1-Coins. In unserem Beitrag über die besten Kryptowährungen wirft das Industry-Talk-Team regelmäßig einen Blick auf spannende Krypto-Projekte, die sich als Basis-Investments eignen oder sogar zum nächsten 10x Coin werden können.