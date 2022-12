Die fünf besten Krypto-Presales im Dezember 2022: 10x Gewinne für spekulative Krypto-Anleger

Der Gesamtmarkt lässt sich weiterhin schwer handeln. Viele Krypto-Trades stellen sich aktuell äußerst zäh dar. Nach einem guten Auftakt in die neue Handelswoche notiert der Bitcoin heute wieder unter 17.000 $. Ethereum fällt deutlich unter 1300 $, vorerst haben die Bären wieder das Ruder übernommen. Im bearischen Gesamtmarkt könnten Krypto-Presales vorerst eine spannende Möglichkeit darstellen, um kurzfristige Renditen zu erzielen. Denn die Korrelation mit dem Gesamtmarkt ist häufig überschaubar. Zugleich generieren viele Presales ein starkes Momentum und stellten in den vergangenen Wochen im Bärenmarkt eindrucksvoll Stärke unter Beweis, indem sie schnell viele Millionen $ Raising Capital einsammeln konnten. Die fünf besten Krypto-Presales im Dezember 2022:

1. Dash 2 Trade (D2T)

Der Dash 2 Trade Presale erreichte heute die finale Vorverkaufsphase und nähert sich dem nächsten Meilenstein von 9 Millionen $. Das Momentum ist stark, mit hoher Dynamik sammeln die Verantwortlichen weiterhin Geld ein, um beim ICO eine starke Finanzierung der innovativen Handelsplattform für den digitalen Währungsmarkt zu gewährleisten. Denn bereits nach der aktuellen Phase wird der IEO stattfinden. Die LBank und BitMart haben das Listing des D2T Token bereits bestätigt, weitere CEX dürften zeitnah folgen.

Dash 2 Trade könnte der beste Krypto-Presale im laufenden Monat sein, um hier noch vergleichsweise günstig die nativen ERC-20-Token zu akkumulieren. Denn der Bedarf einer erschwinglichen Lösung für professionelle Krypto-Analysen ist zweifelsfrei vorhanden und stellt sich nach dem FTX-Crash deutlicher denn je dar. Bullisches Potenzial winkt für Investoren, die früh D2T Token kaufen, um möglicherweise das initiale Investment nach dem ICO zu vervielfachen.

2. IMPT.io (IMPT)

Ein weiterer vielversprechender Krypto-Presale stammt von The Impact Project oder IMPT.io. Mittlerweile konnte man trotz Bärenmarkt fast 15 Millionen $ Kapital einsammeln. Die letzte Woche des Vorverkaufs ist abgeschlossen. Der IMPT Token bietet somit bereits die Chance auf Kursgewinne nach dem IDO im Dezember. Aktuell kann man noch für 0,023 $ IMPT Coins kaufen – knapp sechs Tage dauert der Vorverkauf noch, der am 11. Dezember endet. Einen Tag später können die Früh-Investoren dann ihre Token beanspruchen und auf das eigene Wallet transferieren. Am 14. September wird der IDO bei der führenden Ethereum-basierten dezentralen Börse Uniswap stattfinden.

IMPT.io visiert mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ einen Megatrend an und baut ein Wohlfühl-Sentiment rund um das eigene Krypto-Projekt auf. Wer mit Kryptowährungen Geld verdienen und zugleich nachhaltig agieren möchte, ist bei IMPT.io genau richtig. Beispielsweise wird das Shopping auf der ESG-konformen Plattform mit über 25.000 Affiliate-Marken mit IMPT Token als Cashback vergütet.

3. EstateX (ESX)

EstateX möchte die Zukunft der Immobilienbranche disruptieren und legt dabei den Fokus auf ein einfacheres und zugänglicheres Investieren in Immobilien. Schließlich gibt es signifikante Herausforderungen, wenn man aktuell in den Immobilienmarkt investieren möchte. Dazu zählen der schwere Eintritt, renditemindernde Gebühren für Intermediäre und wenig Liquidität, wenn man als Privatinvestor ganze Immobilien kauft. EstateX möchte somit den fraktionalen Besitz an Immobilien etablieren und über die EstateX-Plattform verschiedene Investment-Immobilien anbieten.

Dies könnte insbesondere im aktuellen Marktumfeld spannend sein. Denn möglicherweise hat man schon bald nach einer Preiskorrektur in einem für Immobilien belastenden Zinsumfeld die Möglichkeit, rentable Objekte einzusammeln und sich anteilig zu beteiligen.

Die ersten drei Phasen des Presales sind bereits abgeschlossen. Aktuell läuft die Community Round 2 mit einem ESX-Preis von 0,002584 $. Insgesamt möchte man rund 500.000 $ bis ICO einsammeln – ein überschaubarer Betrag, sodass deutliche Kursgewinne möglich scheinen, wenn die Verantwortlichen die Bekanntheit von EstateX massiv steigern.

4. Calvaria (RIA)

Der Calvaria Presale befindet sich ebenfalls in der letzten Presale-Phase, die mittlerweile zu 73 % fortgeschritten ist. Somit dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der Sold-out verkündet wird – aller Voraussicht nach noch im Dezember. Im Hintergrund planen die Verantwortlichen bereits fleißig den IEO und wollen hier für ausreichend Liquidität sorgen, um einen starken Handelsstart zu gewährleisten.

Calvaria: Duels of Eternity ist ein P2E-Game, das als eine Art NFT-Sammelkartenspiel konzipiert ist. Um alle Transaktionen zuverlässig und günstig auszuführen, setzt man hierfür auf die führende Layer-2-Skalierungslösung Polygon. Mit einer kostenlosen Smartphone-App soll der Eintritt in den Massenmarkt vorangetrieben werden. Zugleich legt man ausdrücklich hohen Wert auf Unterhaltung, um die Gamer auch an Calvaria zu binden.

5. The Hideaways (HDWY)

„The Hideaways“ verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie EstateX, möchte sich jedoch mehr auf Luxus-Immobilien konzentrieren, da Immobilien an A-Standorten in den vergangenen Jahren das größte Renditepotenzial boten. Da gerade dieses Marktsegment auf dem herkömmlichen Weg privaten Investoren nicht offensteht, hat die neue Kryptowährung Disruptionspotenzial. Zugleich visiert „The Hideaways“ einen gigantischen Markt an, den man selbst mit 230 Billionen $ weltweit taxiert.

„Durch die Fragmentierung von NFTs, die durch physische Immobilien untermauert werden, können Investoren Renditen erzielen, die weit über denen von traditionellen Immobilieninvestitionen liegen. Exklusive Mitgliedschaftsprämien, 2 Quellen für passives Einkommen, 2 Quellen für Kapitalzuwachs und vieles mehr.“

Das Konzept ist leicht verständlich, der Ansatz äußert disruptiv. Einzig und allein der eher inaktive Social-Media-Account fällt negativ auf und generiert wenig Vertrauen, obgleich dies für erfolgreiche Krypto-Presales essenziell ist.

Diesbezüglich scheinen die Krypto-Presales von Dash 2 Trade, IMPT.io, EstateX oder Calvaria zweifelsfrei die sichere Wahl. Einen Platz zur Beobachtung verdient jedoch auch der letzte Krypto-Presale von „The Hideaways“ mit dem nativen HDWY Token.