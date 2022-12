Die 5 Top-Kryptowährungen für die Adventszeit

Der Crash von FTX hat diesen November beherrscht wie kein anderes Thema. Die meisten Kryptowerte, inklusive Bitcoin, sind in der Folge sehr stark gesunken. Nach einer zwischenzeitlichen, leichten Erholungen sagen nun einige Händler eine Jahresendrally voraus. Welche Coins können in der Adventszeit performen?

Rückblick: Wie war der Krypto-November?

Ende Oktober sah vieles nach einer Trendumkehr aus. Der Bitcoin-Kurs brach über 20.000 US-Dollar aus. Im weiteren Verlauf kletterte die Leitwährung in den ersten Novembertagen sogar über 21.000 US-Dollar. Auch viele Altcoins starteten eine Rally und legten teils um mehr als 20 Prozent zu.

Wenige Tage später kamen die Negativschlagzeilen zu FTX. Anleger zogen ihre Gelder ab, der FTX-Token verlor mehr als 90 Prozent, Bitcoin verlor über 25 Prozent, Altcoins gingen bis zu 50 Prozent in die Knie und FTX implodierte.

Nach einer teilweisen Stabilisierung der Kurse sahen einige Coins bereits wieder leichte Gewinne. Hoffnungen auf eine weitere Stabilisierung oder gar eine Jahresendrally sind aktuell rar gesät. Aber einige Kryptowerte könnten sich während der Feiertage dennoch in eine positive Richtung bewegen.

Welche Kryptowährungen könnten im Dezember zulegen?

Es gab bereits einige Male Kursanstiege während der Adventszeit. Zwar sehen wir Jahresendrallye eher in guten Börsenjahren, aber mit etwas Mithilfe der Fed könnte es auch in diesem Jahr mit dem Weihnachtsgeschenk für Kryptoanleger funktionieren.

Aus der neuerlichen Sitzung der Fed geht hervor, dass die Mehrheit der Mitglieder eine baldige Entschleunigung bei den Zinsschritten befürwortet. Die Inflation geht bereits zurück und die Notenbanken wollen offensichtlich keine tiefe Rezession provozieren. Das könnte Kryptowährungen als Investment sowie als Alternative zu traditionellen Anlageformen wieder attraktiver werden lassen.

Einige Kryptowährungen haben dabei besonders gute Startvoraussetzungen und könnten Anlegern einen erfolgreichen Dezember bescheren.

Litecoin (LTC)

Litecoin gehört zu den Coins, die bereits in den letzten Tagen eine rasche Erholung zeigten und wieder Gewinne verzeichnen. Nachdem der FTX-Zusammenbruch und das Scheitern von Celsius besonders Altcoins geschadet haben, scheint Litecoin als eine weniger volatile Alternative gesehen zu werden.



Zudem zeigt sich bei Litecoin eine wahrscheinliche Unterbewertung. Die Münze war lange Zeit als die Graue-Maus-Variante von Bitcoin verschrien, kann aber die Funktion von Bitcoin in ähnlicher Weise erfüllen und zieht daher in diesem Kryptowinter wieder Blicke auf sich.

Auch ein Interview von Michael Saylor mit dem Litecoin Magazine half dabei und könnte dem Kurs der Bitcoin-Alternative auch zukünftig weiter auf die Sprünge helfen. Im genannten Interview, das live auf YouTube übertragen wurde, sagte Saylor, dass er Litecoin die gleiche Funktion wie Bitcoin zutraut.

Saylors Aussagen fanden in zahlreichen Krypto-Podcasts Widerhall, so wie beispielsweise im beliebten Szene-Podcast “Behind the Blockchain”. Einzelne Gäste lobten Litecoin als das älteste Blockchain-Projekt, das bisher keine Ausfallzeiten oder andere große Probleme hatte.

Für eine rosige von Litecoin-Zukunft spricht laut dem Krypto-Kanal Rice TV außerdem, dass Litecoin beim weltgrößten Online-Zahlungsanbieter PayPal als Zahlungsmittel genutzt werden kann. Litecoin gehört in der Akzeptanz neben Bitcoin und Ethereum zu den Top-3 Kryptowährungen.

Solana (SOL)

Zugegeben, Solana liegt als Kandidat für eine Feiertags-Rally nicht gerade nah. Schließlich hat der Coin Mitte dieses Monats herbe Verluste von über 60 Prozent hinnehmen müssen. Und SOL ist eng mit Sam Bankman-Fried, dem FTX-Gründer verbunden.

Dennoch ist Solana einen Blick wert, insbesondere für risikobewusste Anleger. Denn der Coin könnte über Gebühr für den FTX-Crash bestraft worden sein. Die Solana Blockchain ist jedenfalls beliebt und wird für DeFi und NFTs genutzt. Der Solana Coin könnte angesichts der Beliebtheit der Solana-Blockchain unterbewertet sein.

Für Anleger, die sich nicht scheuen gegen den Strom zu schwimmen, könnte Solana ein attraktiver Coin für die Adventszeit sein.

RobotEra



Der Ruf des Krypto-Marktes leidet zwar im Ganzen unter dem FTX-Zusammenbruch, aber einige Neuemissionen scheinen gegen die Auswirkungen immun zu sein. RobotEra (TARO) ist ein Beispiel dafür. In dem NFT Game, das ähnlich wie das beliebte Sandbox-Game auf einem Metaverse aufbaut, werden Nutzer zu einem Roboter, der seine Ländereien bewirtschaftet, Ressourcen abbaut und Handel betreibt. Der Roboter ist gleichzeitig das primäre NFT der RobotEra-Plattform. Die Plattform wird außerdem den Handel mit NFTs aus anderen Communitys ermöglichen.

Natürlich ist für die Prognose des TARO-Kurses entscheidend, wie erfolgreich die Vorverkaufsphase verläuft. Hier zeigt RobotEra ein Potenzial, das durchaus auf eine positive Preisentwicklung schließen lässt. Vielleicht sogar auf eine ähnliche Entwicklung wie beim SAND-Token.

Der Token des Sandbox-Games (SAND), das als Vorbild für RobotEra dienen kann, wurde im Presale für 0,008 US-Dollar ausgegeben. Zum Start an den Kryptobörsen notierte er bei 0,06 US-Dollar. Ein Plus von 750 Prozent.

Der GameFi-Sektor ist ohnehin die erfolgreichste Sparte im Krypto-Markt. Die Neuemissionen in diesem Bereich erreichten in den vergangenen Monaten ein Allzeithoch von durchschnittlich 2.000 Prozent.

Letztlich wird aber vor allem die Entwicklung des RobotEra Metaverse für den Kursverlauf des zugehörigen TARO-Tokens entscheidend sein, was den TARO Token ein Stück weit unabhängig von der allgemeinen Marktstimmung macht.

GMX

DEX-Börsen sind die Nutznießer des Zusammenbruchs der zentralen Krypto-Börse FTX. Anleger kehren zentralisierten Börsen den Rücken und wenden sich dezentralen Börsen zu, die sich in der aktuellen Lage für sicherer halten.



GMX ist eine solche DEX-Börse, die bereits ein Handelsvolumen von 70 Milliarden US-Dollar verzeichnet und mehr als 130 Tausend Nutzer gewinnen konnte. Der GMX Token zeigte zwar bereits in den letzten Tagen Anstiege von rund 10 Prozent, hat aber bisher noch den Status eines Geheimtipps.

GMX könnte im kommenden Monat von der Kapitalflucht aus zentralen Kryptobörsen weiterhin profitieren und für etwas Grün in dem einen oder anderen Portfolio sorgen. Voraussetzung ist, dass der GMX-Token von zunehmend mehr Anlegern in Verbindung mit der erfolgreichen GMX-Plattform gesehen wird.

Metacade (MCADE)

Zu den Top-5 Kryptowährungen für die Adventszeit zählt auch Metacade. Ein weiterer Coin aus dem GameFi-Sektor. Im Gegensatz zu RobotEra dient Metacade aber nicht Sandbox als Vorbild. Das Game rund um den MCADE-Token verknüpft das Metaverse mit einem Gaming-Hub für die eigene Community.

Die Nutzer bewerten die verschiedenen Games und können darüber abstimmen, welche Entwickler für ihre Kreationen belohnt werden. Durch die Mitbestimmung der Gaming-Community haben die Spieler selbst die Zukunft von Metacade in der Hand.

Für die Fortschritte, die die Spieler im Metacade-Metaverse erzielen, sowie für die Unterstützung von Neulingen, erhalten Nutzer Metacade-Token (MCADEs), die auf ERC20 aufbauen.

Auch das Verfassen von Rezensionen und das Testen von Spielen, die neu ausgerollt werden, belohnt Metacade mit den Spiel-eigenen Token, die wiederum im Sinne des Spielfortschritts eingesetzt oder gegen NFTs und andere Kryptowährungen getauscht werden können.

Ein früher Einstieg in Metacade ist derzeit in der ersten Presale-Phase zu einem Preis von 1,00 US-Dollar möglich. Dafür erhalten Anleger 125 MCADE. In der finalen Phase vor dem offiziellen Marktstart werden es nur noch 50 MCADE je Dollar sein.