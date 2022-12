Der beste Weg, um Ihre Kryptowährung sicher einzusetzen

Zu den vielen Vorteilen des Einsatzes von Kryptowährungen gehören die potenziell hohen Renditen, die minimalen Kosten und die Mühelosigkeit.

Die Vorteile von Staking

Staking ist eine passive Anlagestrategie mit geringem Aufwand. Sie bietet eine vergleichsweise stabile Einnahmequelle, die nichts weiter erfordert, als Ihre Kryptowährung für einen bestimmten Zeitraum zu sperren und sie zur Unterstützung des Protokolls zu verwenden. Ihre Mittel können dann eingesetzt werden, um für die Richtigkeit von Blockchain-Transaktionen zu bürgen. Dies kann oft direkt über Ihr Wallet erfolgen, während Sie sich um andere Dinge kümmern.

Neben den hohen Renditen von durchschnittlich 10 % liegt ein weiterer großer Vorteil des Staking darin, dass es ein sehr kostengünstiges Unterfangen ist, insbesondere im Vergleich zu passiven Anlagestrategien für traditionelle Finanzanlagen, bei denen viel höhere Gebühren anfallen können.



Die Merkmale einer guten Einsatzmöglichkeit

Wie bei jeder Form des Investierens sind einige Einsatzmöglichkeiten weniger aufwändig, grüner und lukrativer als andere. Am Beispiel von ArbiSmart, einer beliebten zinsbringenden Geldbörse und einem Ökosystem für Finanzdienstleistungen, wollen wir uns ansehen, wie ein kluger Einsatzansatz einen großen Unterschied machen kann.

1. Höheres Gewinnpotenzial

Die Gewinne aus Einsätzen liegen im Durchschnitt zwischen 5% und 15%. Bei ArbiSmart können Sie jedoch je nach Account Level weit über 100% Gewinn pro Jahr aus Einsätzen erzielen. Sie erhalten großzügige Belohnungen, wenn Sie Ihr Geld in einen abgeschlossenen Einsatzplan für einen gewählten Zeitraum von einem Monat bis zu 5 Jahren einzahlen. Sie erhalten eine höhere Rendite, je mehr Kapital Sie einsetzen, je länger der Einsatzzeitraum ist und je mehr RBIS, den nativen Token, Sie besitzen.

Darüber hinaus wird laut jüngsten Analystenprognosen erwartet, dass der RBIS-Token bis zum Ende des ersten Quartals 2023 um 950 % steigen wird, was die Gewinne der Plattformnutzer mit unübertroffenen Kapitalgewinnen steigern wird.



2. Eine sicherere Staking-Option

Die meisten Einsatzmöglichkeiten bergen ein paar Risiken, gegen die ArbiSmart-Nutzer vollständig geschützt sind.

Erstens, wenn Sie zum Beispiel Ethereum einsetzen möchten, müssen Sie eine große Anzahl von Token einsetzen, um ein voller Validator zu werden.

Darüber hinaus wird Ihr Risiko durch viele automatisierte Market-Making-Protokolle erhöht. Token in einem Staking-Pool können also anfällig für schlechte Akteure sein, einschließlich unehrlicher Entwickler oder Wale, die ihre gesamte Liquidität auf einmal abziehen. Dies könnte zu einem Preisverfall führen, da nicht mehr genügend Liquidität für andere Teilnehmer zur Verfügung steht.



Bei ArbiSmart hingegen erhalten Sie unabhängig von der Marktentwicklung und den Handlungen der anderen Teilnehmer während des gesamten Zeitraums, in dem Ihre Gelder in einem Sparplan gebunden sind, die gleiche, gleichbleibende Rendite.

Darüber hinaus hat Kryptomonitor.com in einem kürzlich erschienenen Artikel ArbiSmart als führend in der Sicherheitsoffensive zur Wiederherstellung des Vertrauens in die Kryptomärkte nach dem FTX-Skandal bezeichnet. Der Artikel stellt fest, dass das in der EU registrierte Projekt "niemals Benutzergelder für Geschäftsausgaben verwendet hat... seit Anfang 2019 mit ordnungsgemäßen Lizenzen operiert... und keine Aufzeichnungen über Hacks oder Verstöße hat." Es erkennt auch an, dass ArbiSmart zu einer ausgewählten Gruppe von transparenten, guten Akteuren gehört, da es nicht mit einem anderen Kryptodienstleister verbunden ist, nicht gehebelt ist und RBIS, das native Token, nicht als Mittel zur Manipulation der Marktbewertung für übermäßig gehebelte Positionen verwendet. Es gibt sicher gehaltene detaillierte Unternehmens- und Buchhaltungsunterlagen, wobei die Gelder der Nutzer von denen des Unternehmens getrennt sind und die strengsten Risikomanagementprotokolle eingehalten werden.

1. Eine umweltfreundlichere Alternative

Das Staken von Proof of Work (PoW) ist mit enormen Energiekosten verbunden, da die Miner für eine höhere Hash-Rate, die sich in besseren Belohnungen niederschlägt, eine immense Computerleistung benötigen, was wiederum erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hat. Im Gegensatz dazu bietet ArbiSmart eine energieeffiziente Alternative. Je mehr Coins Sie einsetzen, desto großzügiger werden die Belohnungen, ohne die Umwelt zu belasten.

Das Beispiel von ArbiSmart zeigt, dass Staking ein großartiger, sicherer Weg sein kann, um Ihre Kryptowährungen zum Einsatz zu bringen, und mit der richtigen Plattform kann es eine außergewöhnliche Einkommensmöglichkeit bieten.



