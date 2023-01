Dash 2 Trade sammelt $15,2 Mio. ein, Vorverkauf schnell ausverkauft - Börsennotierung am Mittwoch, 11. Januar

Das Fundraising von Dash 2 Trade ist schnell ausverkauft und nähert sich der endgültigen Gesamtsumme von 15.421.600 $ vor der Börsennotierung am morgigen Mittwoch, 11. Januar.

Der Token der aufregenden neuen Handelsintelligenzplattform hat in den letzten 24 Stunden mehr als 500.000 $ gesammelt, so dass die Gesamtsumme derzeit bei fast 15.200.000 $ liegt - das sind nur noch 300.000 $ bis zur Ziellinie.

Die Zielsumme wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden erreicht werden.

Der Handel mit dem D2T-Token beginnt morgen um 10 Uhr UTC an vier Börsen: Gate.io, LBank, BitMart und der dezentralen Börse Uniswap.

https://twitter.com/Gateio_Startup/status/1612283618495430657

Dash 2 Trade wird auch auf Changelly Pro gelistet werden, aber das genaue Datum wird noch bekannt gegeben.

Die gleichzeitige Notierung an vier Börsen bedeutet, dass der Token bei der Einführung viel Liquidität haben wird, um Käufer unterzubringen.

Unten sehen Sie den aktuellen BitMart-Tweet der D2T-Listing-Ankündigung:

https://twitter.com/BitMartExchange/status/1612468932413378560

Der Erfolg von Dash 2 Trade zeigt die Nachfrage nach besseren Due-Diligence-Tools und die Bedeutung einer rechtzeitigen Produktlieferung

Das Interesse am Dash 2 Trade-Vorverkauf wird wohl von zwei entscheidenden Faktoren angetrieben.

Nach Terra und FTX braucht die Kryptowährung eine Sorgfaltsprüfung wie nie zuvor - Dash 2 Trade!

Der erste Faktor ist die anhaltende Krise, die die Kryptowelt infolge der Terra-Pleite und des FTX-Ausfalls heimgesucht hat.

Die Auswirkungen dieser beiden seismischen Ereignisse sind immer noch zu spüren. Dies hat dazu geführt, dass die "altmodische" Sorgfaltspflicht einen höheren Stellenwert hat, und genau hier kommt Dash 2 Trade ins Spiel.

Dash 2 Trade wurde von einem Team von Händlern und Quants entwickelt, die sich bei dem drei Jahre alten Learn 2 Trade, der Community für Finanzhandelssignale mit 70 000 Mitgliedern, die Zähne ausgebissen haben.

Von der Vorverkaufsanalyse bis hin zur Strategieerstellung mit professionellen Backtesting-Tools, Copy Trading, kuratierten Signalen, technischen Indikatoren, On-Chain-Metriken, Marktstimmungsanalysen, Social Trading, Auto-Trading-API, Trading-Wettbewerben, einer Learning-to-Earn-Academy und vielem mehr - Dash 2 Trade hat sich zum Ziel gesetzt, Marktführer im Bereich Trading Intelligence zu werden.

Dash 2 Trade hat bereits bewiesen, dass es Produkte liefern kann

Zweitens hat Dash 2 Trade im Gegensatz zu vielen anderen Krypto-Projekten in der Frühphase - und vielleicht ein Zeichen dafür, dass sich die Erwartungen seriöser Investoren an ihre Zielinvestitionen ändern - bereits die erste Iteration eines seiner Produkte in die Hände seiner schnell wachsenden Gemeinschaft gegeben.

Letzte Woche hat Dash 2 Trade die Beta-Version des Vorverkaufsbereichs seines Dashboards gestartet und wurde von Beta-Testern aus der ganzen Welt begeistert aufgenommen.

Sie können an der offenen Beta teilnehmen, indem Sie einfach auf beta.dash2trade.com gehen und Ihre E-Mail-Adresse eingeben, um zur Vorverkaufsdemo weitergeleitet zu werden.

Das Herzstück der Vorverkaufsfunktion ist ein Bewertungssystem - Dash Score - für die Dutzenden von Projekten, die jede Woche auf den Markt kommen und um Geld von Investoren werben.

Dash 2 Trade löst das Problem, wie man den Überblick über all diese Vorverkaufsstarts behält und eine sinnvolle und zuverlässige Due Diligence durchführt.

Dash 2 Trade gibt Händlern und Investoren den nötigen Vorsprung

Und warum der Fokus auf Vorverkäufe? Nun, ganz einfach: Hier liegen die besten Gewinnchancen.

Investoren müssen nur einen von zwei renditestarken Token erwerben, um die Performance ihres Portfolios zu verbessern.

Allerdings sind Vorverkäufe auch mit einem hohen Risiko verbunden, weshalb eine gründliche Recherche unerlässlich ist. Dash 2 Trade bietet Anlegern in beiden Fällen einen Vorteil.

Wie die Beta-Tester feststellen, deckt die Suite von Analysen und Metriken zu Vorverkäufen alles ab, was ein Investor braucht, von einem detaillierten Scoring-System bis hin zu Social-Media-Metriken, Tokenomics, Audit-Status, Team-KYC, Top-Verkaufsvorverkäufen, Top-Social-Aktivitäten, neuen Listings usw.

In der Tat ist der Dash Score - der fünf Projektbereiche (Team, Produkt, Marketing, Entwicklung und Tokenomics) mit Hilfe automatisierter und menschlicher Systeme analysiert - auf dem besten Weg, so etwas wie ein Industriestandard für Vorverkaufsbewertungen zu werden.



Dash 2 Trade's Handelsintelligenz-Dashboard-Produkt wurde als "Bloomberg-Terminal für Krypto" bezeichnet, aber seine Profi-Tools werden zu einem Bruchteil des Preises angeboten.

Obwohl D2T der Utility-Token für den Zugang zu allen Funktionen des Projekts ist, ist für die Beta keine Zahlung seitens der Tester erforderlich.

Künftig werden alle Abonnements für den vollständigen professionellen Service mit D2T bezahlt, wodurch der Wert des Tokens untermauert wird.

Es wird auch eine kostenlose Stufe von Dash 2 Trade geben, damit interessierte Krypto-Händler und Investoren das System ausprobieren können.

Mit einem riesigen Zielmarkt, der potenziell Millionen von Krypto-Händlern auf der ganzen Welt umfasst, erwarten Analysten, dass Dash 2 Trade im Jahr 2023 10-fache Gewinne erzielen wird.

Dash 2 Trade ist ein einzigartiges Produkt auf dem Markt der Handelsintelligenz.

Konkurrenten wie Cryptohopper, Glassnode, Maxxer, Messari und Cointelegraph Markets Pro, alle tun verschiedene Dinge, die Dash 2 Trade tut, aber keiner ist so umfassend und keiner von ihnen hat ein Presale-Scoring-System oder Handelswettbewerb, zum Beispiel.

Wie Anleger ihre Token einfordern können

Bestehende Investoren können ihre gekauften Token am Mittwoch, den 11. Januar, ab 10 Uhr UTC auf der Dash 2 Trade-Website einfordern - die Forderungsseite wird zur gleichen Zeit freigeschaltet, zu der der Handel an den Börsen beginnt.

Die Liquidität wird an der dezentralen Börse Uniswap um 9.30 Uhr UTC, eine halbe Stunde vor der Einforderung, zur Verfügung gestellt.

Dadurch, dass der Handel und das Einfordern von Liquidität zur gleichen Zeit beginnen, wird die Schaffung von betrügerischen Liquiditätspools auf Uniswap verhindert.

Die Verlängerung des Vorverkaufs durch die Überfinanzierungsphase bedeutet mehr Geld für Listings

Der Vorverkauf von Dash 2 Trade sollte am Freitag, den 6. Januar, enden, aber aufgrund der starken Nachfrage von Investoren wurde eine Überfinanzierungsphase hinzugefügt.

Die Token wurden in der Overfunding-Phase zum Listenpreis von $0,0556 verkauft.

Die zusätzlich eingeworbenen Mittel (2.001.600 $) werden die Notierung an weiteren erstklassigen, zentralisierten Börsen unterstützen. Dash 2 Trade hat die Notierung auf Binance beantragt.

Auch wenn das Projekt dem Zeitplan bereits voraus ist, wird die Produktentwicklung weiter beschleunigt.

Betatester werden in den nächsten Tagen und Wochen sehen, wie neue Funktionen aktiviert und dem Dashboard hinzugefügt werden.



Wie man D2T-Token kauft

Sie benötigen USDT (Tether) oder ETH, um in den Vorverkauf zu investieren. Wer keine finanzierte Krypto-Brieftasche hat, kann ETH mit einer Debit- oder Kreditkarte direkt auf der Dash 2 Trade-Website kaufen.

Mobile Nutzer sind am besten bedient, wenn sie Trust Wallet verwenden und über den integrierten Trust Wallet-Browser zur Vorverkaufsseite navigieren.

Ab dem 11. Januar 2023 werden Dash 2 Trade-Token auf den zentralen Börsen Gate.io, Lbank und BitMart sowie auf der dezentralen Börse Uniswap erhältlich sein.

Der Smart-Contract-Code von Dash 2 Trade wird von SolidProof vollständig geprüft und das Team wird von Coinsniper verifiziert.