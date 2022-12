Dash 2 Trade nimmt 9 Millionen US-Dollar ein und bestätigt Listung auf Changelly – Der Vorverkauf steht kurz vor dem Abschluss

Es gibt sie noch, die positiven Nachrichten vom Kryptomarkt. In diesem krisenhaften Jahr beziehen sich die erfreulichen News fast ausnahmslos auf neue Krypto-Projekte. Eines davon ist Dash 2 Trade, eine innovative Analyse- und Signal-Plattform, deren Token sich in der finalen Phase des Vorverkaufs befindet.

Was macht Dash 2 Trade aus?

Dash 2 Trade ist eine Krypto-Analyseplattform, die Tradern eine Datenbasis bereitstellt, mit deren Hilfe sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können. Im Zentrum von Dash 2 Trade steht das Dashboard, über welches die Nutzer Zugang zu Handelsrobotern, sozialen Stimmungen, Krypto-Signalen und einem Strategie-Builder erhalten, mit dessen Hilfe sie Trading-Strategien festlegen und automatisch ausführen lassen können. Auch das Kopieren der Strategien von erfolgreichen Tradern ist möglich.

Die D2T-Mitgliedschaft bietet Nutzern außerdem den Zugang zu neuen Krypto-Vorverkäufen, die mittels Algorithmen durchleuchtet und anhand eines Scoring-Systems bewertet werden.

Insbesondere für Trading-Einsteiger interessant ist die kostenlose Handelsakademie, in der Anleger Fähigkeiten entwickeln und dabei D2T-Token verdienen können. Diese Token können Nutzer anschließend beispielsweise für den Zugang zu bestimmten Analysen oder Kaufsignalen nutzen.

Der D2T-Token ist neben seiner internen Funktion als Zahlungsmittel für kostenpflichtige Abonnements auch ein Vermögenswert, der auf Kryptobörsen gehandelt werden wird. Die Listung bei den Kryptobörsen Uniswap, LBank und BitMart wurde bereits vor einigen Wochen offiziell bestätigt. Vor Kurzem kam nun auch die zentrale Kryptobörse (CEX) Changelly hinzu.

Die D2T Plattform-Features im Überblick

Soziale Indikatoren

Live-Analyse der Marktstimmung sowie der sozialen Stimmung

Kuratierte Handelssignale

Backtesting

Social Trading

Trailing-Stops und Limits

D2T Tokenomics

Der Ethereum-basierte D2T-Token befindet sich in der vierten, finalen Vorverkaufsphase. Sie endet mit dem Ausverkauf der 262,5 Millionen Token oder spätestens am 31. Januar 2023.

Der native Token entspricht dem ERC-20-Standard und bietet seinen Eigentümern eine Reihe von Vorteilen, wie den Zugang zum Dash-2-Trade Dashboard mit allen zuvor vorgestellten Funktionen. Das Gesamtangebot von D2T beträgt 1 Milliarde Token und es wird kein weiteres Mining stattfinden.

D2T dient als Utility-Token zur Zahlung von Abonnements und für den Zugang zu verschiedenen Dashboard-Funktionen. Die Funktionalität des Dashboards wird laut dem Unternehmen im Zuge der Roadmap-Verfolgung weiter ausgebaut.

In der aktuellen und letzten Presale-Phase können sich Investoren und zukünftige Plattform-Nutzer D2T-Token zu einem Preis von 0,0533 US-Dollar sichern. Zum aktuellen Zeitpunkt sind bereits 70 Prozent der verfügbaren Token ausverkauft. Angesichts des Tempos, in dem die Token abverkauft werden, ist absehbar, dass die Gesamtmenge an D2T schon vor dem offiziellen Vorverkaufsende am 31. Januar vergriffen sein wird.

Was die Sicherheitsstandards betrifft, kann Dash 2 Trade auf die Zertifizierung durch CoinSniper (KYC) verweisen. D2T-Nutzer sind durch einen Anti-Rug-Pull-Mechanismus bestmöglich vor Angriffen auf ihre Vermögenswerte geschützt.

Trade-2-Earn

Das D2T-Ökosystem wird auch die Teilnahme an Handelswettbewerben ermöglichen und eine entsprechende Gratifikation in Form von D2T-Token. Laut dem Entwicklerteam soll die Belohnung von Nutzern für das Erlernen von Handelsfähigkeiten und den Handel selbst Menschen ermutigen, sich dem Kryptowährungsmarkt vertraut zu machen.

D2T Dashboard: Beta Version geht bald online

Die Vorabversion der D2T-Plattform soll schon in wenigen Tagen an den Start gehen. Der Beta-Launch war ursprünglich für den Beginn des ersten Quartals 2023 geplant, wurde aber vorgezogen, da der Vorverkauf die Erwartungen des Teams übertroffen hat.

Sobald die Beta-Version ausgerollt wurde, können die ersten Nutzer die Funktionen der Analyse-Plattform testen. Nachdem der D2T-Token an den ersten Börsen notiert wurde, werden dann auch die Bezahlfunktionen für die Premiumdienste freigeschaltet.

Für den Handel mit Kryptowährungen bietet das Dashboard detaillierte Informationen in Echtzeit. Dazu zählen unter anderem Analysen von konkurrierenden Krypto-Angeboten, soziale Stimmungsanalysen, On-Chain-Analysen, Live-Marktdaten, Nachrichten-Feeds und einiges mehr.

Wie unterstützt Dash 2 Trade den Handel mit Bitcoin & Co.?

Um angesichts der wachsenden Unsicherheit und Volatilität am Kryptomarkt die Übersicht behalten zu können, benötigen Anleger sehr viel Zeit und eine solide Informationsbasis. Denn Investitionsentscheidungen sollten grundsätzlich auf Basis von fundierten Analysen und nachvollziehbaren Handelssignalen getroffen werden.

Dass sich Analyse-Plattformen wie Dash-2-Trade aktuell einer wachsenden Beliebtheit erfreuen, überrascht daher nicht. D2T bietet Anlegern und Tradern die Möglichkeit, Informationen zu filtern und Investitionschancen in einer kuratierten Form zu erhalten.

Mit Dash-2-Trade können Anleger nicht nur den Kursverlauf von ausgewählten Kryptowährungen, sondern auch zusammenhängende Wirtschaftsnachrichten verfolgen. Wichtige Kurs-Indikatoren werden auf Basis einer technischen Analyse bereitgestellt und ermöglichen es, Prognosen für Kursverläufe zu treffen.

Folgende Analysen und Indikatoren werden von D2T angeboten:

Traditionelle Chartanalyse

Gleitender Durchschnitt

Korrelation von Preisbewegungen zwischen Coins und anderen Assets

Relative-Stärke-Indikatoren (RSI)

Trendanalyse

Analyse von Widerstandslinien und Unterstützungsbereichen

Auch Anlegern, die über geringe Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, bietet Dash-2-Trade die Möglichkeit, auf Basis von professionellen Analysen zu handeln. Beispielsweise durch die Möglichkeit, die Strategien von erfolgreichen Tradern nachvollziehen und kopieren zu können.

So erhalten auch Krypto-Investoren ohne große Erfahrung Zugriff auf die Daten, die sich professionelle Trader erst erarbeiten müssen. Beginner können zudem an der kostenlosen D2T-Akademie das nötige Wissen erlangen, um selbst technische Analysen durchführen zu können. Aber auch professionelle Händler greifen vermehrt auf Handelssignale und Fremdanalysen zurück, da es ihnen viel Zeit erspart.

Selbstverständlich sind Anleger auch bei der Nutzung einer Analyse-Plattform gut beraten, Chancen und Risiken ihrer Handelsoperationen abzuwägen. Die Analysen, Kurs-Prognosen und Handelssignale dienen zur Unterstützung, sollten aber idealerweise nicht das eigene Urteilsvermögen ersetzen.

Fazit

Der FTX-Kollaps erinnert Investoren daran, welche Bedeutung eine gründliche Recherche hat und wie hilfreich Analysetools sein können, um den Markt überblicken und einschätzen zu können.

Da sich der FTX-Zusammenbruch noch immer auf den Krypto-Markt auswirkt und wohl noch lange Zeit ein dominierendes Thema sein wird, ist die aktuelle Krise der ideale Zeitpunkt für den Start einer innovativen Analyse-Plattform.

Denn Dash-2-Trade ermöglicht, vereinfacht gesagt, einen rationaleren Handel mit Kryptowährungen und schafft dadurch idealerweise besser informierte und erfolgreiche Händler.

Insbesondere die Tatsache, dass auch Anfänger durch die D2T-Akademie und das Social Trading erste Erfahrungen am Krypto-Markt sammeln und ihr Wissen sukzessive erweitern können, macht die Plattform interessant.

Der D2T-Token, der seinen Wert in erster Linie aus dem Erfolg des D2T-Ökosystems bezieht, wird eventuell noch in diesem Jahr ausverkauft sein, so die Dash 2 Trade Prognose. Und die Listung bei großen CEX-Börsen ist ihm bereits sicher.