Dash 2 Trade ICO sammelt 7 Millionen Dollar ein und bereitet sich auf einen frühen Start vor

Die Krypto-Handelsinformations- und Signalplattform Dash 2 Trade zieht die Aufmerksamkeit einer wachsenden Zahl von Investoren auf sich, nachdem sie in etwas mehr als einem Monat fast 7 Millionen US-Dollar aufgebracht hat.

Dash 2 Trade ist ein Projekt, das zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, da die Dynamik der Investoren zunimmt, sein Hauptangebot - ein Dashboard für Coin-Intelligenz, On-Chain-Analysen und Signale - bereit zur Markteinführung ist, seine Produktentwicklungs-Roadmap dem Zeitplan voraus ist und eine Reihe von Handelsplätzen für die Notierung seines Tokens anstehen.

Harte Obergrenze revidiert, da die Produktentwicklung dem Zeitplan voraus ist

Infolgedessen wird das Ziel für die harte Obergrenze auf 13,4 Millionen Dollar gesenkt, indem es in Phase 4 endet. Das Team hat zwei Hauptgründe für die Senkung der harten Obergrenze.

Erstens ist die Entwicklung des wichtigen Analyse-Dashboards für den Vorverkauf dem Zeitplan voraus, was bedeutet, dass seine Einführung vorgezogen werden kann und die im Vorverkauf gesammelten Investitionsmittel für die Vermarktung eingesetzt werden können.

Zweitens sind die Produkte von Dash 2 Trade angesichts der veränderten Marktbedingungen genau das, was Kleinanleger angesichts des FTX-Debakels für eine solide Due-Diligence-Prüfung benötigen.

Wie weiter unten näher erläutert, ergeben sich aus Marktrückschlägen Chancen, und Dash 2 Trade möchte diese nutzen.

Das neue Ziel bedeutet, dass mehr als 50 % der harten Obergrenze erreicht wurden und die Dynamik in Richtung des Abschlusses weiter zunimmt.

Darüber hinaus ist es ein großer Erfolg für Dash 2 Trade, dass das Projekt bereits Zusagen von zwei Börsen - LBank und BitMart - erhalten hat, den D2T-Token kurz nach dem Ende des Vorverkaufs zu listen.

Angesichts dieser Entwicklungen ist das Team von Dash 2 Trade zu dem Schluss gekommen, dass es keine Zeit zu verlieren gibt, um sein professionelles Dashboard-Terminal auf den Markt zu bringen, da es perfekt in diese Testphase für Kryptowährungen passt.

Zu diesem Zweck wird die Beta-Version des Dashboards in den nächsten Wochen starten und der Vorverkauf früher als ursprünglich geplant enden. Die Beta-Version wird es den Nutzern ermöglichen, die erste wichtige Funktion des Dashboards zu testen.



Dash 2 Trade gibt die Ernennung eines neuen technischen Leiters bekannt



Aufgrund seiner Herkunft und seines erfahrenen Teams aus professionellen Händlern, quantitativen Analysten und Blockchain-Entwicklern verfügt Dash 2 Trade über ein intimes Wissen und Gespür für die Einblicke und die Marktintelligenz, die seine Zielgruppe der Kleinhändler für ihren Erfolg benötigt.

Ein weiterer Erfolg für das Projekt ist, dass Dash 2 Trade heute bekannt geben kann, dass der neue Chief Technology Officer Ilyes Kooli dem Team beitreten wird, während das Projekt sein Angebot weiter verfeinert, um es für die sich entwickelnden Anforderungen der Kunden in der sich schnell entwickelnden Krypto-Anlageklasse zu optimieren.

Kooli war zuvor technischer Teamleiter bei ConsenSys. ConsenSys ist das auf Ethereum fokussierte Blockchain-Labor und Inkubator und ist wohl der Branchenführer.

Er war auch leitender Software-Ingenieur beim E-Commerce-Framework-Services-Projekt CocoLabs und leitender Software-Ingenieur bei der Machine-Learning-Plattform Cobania, Kooli war in den letzten Jahren an der Spitze der Krypto-Entwicklung.

Jetzt wird Kooli sein Talent der Aufgabe widmen, das Team bei der Konstruktion eines erstklassigen Produkts zu leiten, das auf einen adressierbaren Markt von 830 Milliarden Dollar abzielt (der Gesamtmarkt für Kryptowährungen laut Coinmarketcap).

Zwei Börsen sind bereits für die Notierung von D2T-Token bestätigt

Ein weiterer Segen für das Projekt ist, dass bereits zentrale Börsenlistings für D2T anstehen, was ein Beweis für die soliden Grundlagen des Projekts ist, so dass man sich keine Sorgen über Rug Pulls oder andere schändliche Aktivitäten machen muss.

Darüber hinaus bedeutet die Tatsache, dass Börsen wie die LBank und BitMart bereits in diesem frühen Stadium mit an Bord sind, dass es mehr als genug Liquidität geben wird, um den Preis für das, was höchstwahrscheinlich ein starker öffentlicher Handelsstart sein wird, zu unterstützen.

Dash 2 Trade ist weit davon entfernt, seine Ambitionen zurückzuschrauben, sondern möchte die Zeit bis zur Markteinführung verkürzen, indem es das voraussichtliche Enddatum der Kapitalbeschaffung vorverlegt und das Hard-Cap-Ziel neu kalibriert, um das Ziel der Phase 4 zu erreichen.

Derzeit befindet sich der D2T-Token in Phase 3 von ursprünglich geplanten 9 Phasen und wird in der Vorverkaufsphase bei 0,0513 $ gehandelt, was in Phase 4, der letzten Phase dieses attraktiven Vorverkaufs, auf 0,0533 $ ansteigen wird.

Das bedeutet, dass Dash 2 Trade statt 700 Millionen Token für ein Fundraising von 40 Millionen Dollar nun 262.500.000 D2T-Token für den Vorverkauf zuteilt, um ein Gesamtergebnis von 13.420.000 Dollar zu erreichen.

Die Token, die nicht mehr für den Vorverkauf vorgesehen sind (437.500.000), werden für fünf Jahre gesperrt.

Die katastrophalen Verluste, die die 1 Million Kunden von FTX erlitten haben, sind eine Tragödie für alle Beteiligten, aber wie auf allen Finanzmärkten schafft die Kapitalvernichtung die Voraussetzungen für eine Verjüngung.

Dashboard für Vorverkaufsanalysen steht kurz vor dem Start

Es sind diese neu entstehenden Bedingungen, die Dash 2 Trade zum Nutzen von Kleinhändlern und Anlegern ausnutzen will.

Dash 2 Trade ist natürlich nicht in der Lage, die regulatorischen Änderungen voranzutreiben, die notwendig sind, um den Raum von schlechten Akteuren zu befreien, aber es kann die Werkzeuge, Analysen und Signale für sichere und profitable Wege zu marktübertreffenden Renditen bereitstellen.

Zufälligerweise ist Dash 2 Trade in der beneidenswerten Lage, noch vor Abschluss der Spendenaktion ein einsatzbereites Produkt in Form eines hochmodernen Dashboard-Terminals zu haben - ein Bloomberg-Terminal für Krypto-Händler, wenn man so will.

In einer Zeit, in der Händler und Investoren nach Werkzeugen suchen, die ihnen helfen, die riesigen Gewinnchancen, die sich auf dem Kryptomarkt aufgetan haben, sicher zu nutzen, ist das agile Team von Dash 2 Trade in der glücklichen Lage, einen komprimierten Zeitplan für die Auslieferung des Produkts aufzustellen.

Das Team von Dash 2 Trade hat eine wichtige und unterversorgte Ecke des Kryptomarktes aufgedeckt, was die Due Diligence für vorverkaufte Münzen betrifft, wo die Recherche für normale Investoren und Händler schwierig und zeitaufwändig ist.

Dash 2 Trade's einzigartiges proprietäres Dash Score Vorverkaufs- und ICO-Bewertungssystem ist das einzige auf dem Markt, das diese Alpha-Such- und Sicherungsfunktion anbietet.

Relaunch der Dash 2 Trade Website zeigt das Dashboard

Die Website wurde überarbeitet und ist jetzt online. Das neue Design legt den Schwerpunkt auf die Präsentation des Dashboards für die Vorverkaufsanalyse mit verlockenden Screenshots und einem ansprechenden, weichen weißen Hintergrundrahmen.

Zu den neuen Funktionen, die potenziellen Anlegern nützlich sein werden, gehört eine Wettbewerbsmatrix, die einen schnellen Vergleich des umfassenden Funktionsumfangs von Dash 2 Trade ermöglicht und erklärt, warum es die erste Wahl der Händler ist.

Die Roadmap ist jetzt übersichtlicher gestaltet und zeigt auf einen Blick, was bereits fertiggestellt wurde und wo das Team in der Roadmap steht.

Der Abschnitt 'Meet the Team' hat LinkedIn-Links für alle Teammitglieder, so dass jeder auf dem Laufenden ist, während der offizielle Partner Learn2Trade jetzt prominent mit seiner 4-Sterne-Bewertung auf Trustpilot angezeigt wird.

Schließlich wird die wichtige Adresse des D2T-Token-Vertrags im Klartext und mit einem Link zur Etherscan-Explorer-Seite angezeigt: https://etherscan.io/address/0x4Dd942bAa75810a3C1E876e79d5cD35E09C97A76

Neuer hochkarätiger Community-Manager tritt dem Team bei

Zu den weiteren Projektentwicklungen gehört der Eintritt des neuen Community-Managers Trevor M. in das Team.

Trevor ist ein Videoproduzent für Coinmarketcap und seit drei Jahren ein produktiver YouTuber.

Er ist Absolvent der Shippensburg University of Pennsylvania und wird sich um den Ausbau der Social Media-, Messaging- und Video-Content-Kanäle des Projekts kümmern.

Seine Erfahrung, die er beim branchenführenden Krypto-Daten-, Analyse- und Community-Portal Coinmarketcap gesammelt hat, wird zweifellos ein wichtiger Gewinn für das Projekt sein.

Trevors Talente werden wesentlich dazu beitragen, die Akzeptanz von Dash 2 Trade durch die Erstellung und Verbreitung von ansprechenden Inhalten zu fördern.

Er wird auch dafür verantwortlich sein, die Community-Mitglieder über Neuigkeiten und Entwicklungen des Projekts auf dem Laufenden zu halten.

Nach FTX hat sich die Krypto-Landschaft verändert und Dash 2 Trade passt perfekt in den Markt

Obwohl der Zusammenbruch von FTX die Stimmung auf dem Kryptomarkt insgesamt getrübt hat, hat er auch profitable Vektoren eröffnet, die in den letzten Jahren verschlossen waren.

Es war der Eintritt der Chicagoer Eigenhandelsfirmen wie Jump, DRW, Wolverine und anderen, die die unzähligen Preisineffizienzen, die einst ein Markenzeichen der Kryptomärkte waren, durch Arbitrage beseitigten.

Das hat sich jetzt alles geändert. Diese riesigen Firmen sind in Scharen aus dem Markt ausgestiegen, wobei viele von ihnen Hunderte von Millionen, wenn nicht gar Milliarden von Dollar in den Geldbörsen des bankrotten Handelsplatzes FTX stecken oder, was noch schlimmer ist, gestohlen wurden oder verschwunden sind.

Folglich bedeutet ein neues Klima, in dem die Bereitstellung von ausgefeilten Instrumenten, Recherchen und umsetzbaren Signalen, die von Händlern und Anlegern gefordert werden, einen hohen Stellenwert hat, dass Plattformen wie Dash 2 Trade immer mehr an Bedeutung gewinnen werden.

Hoch investierbares Projekt eröffnet Profit-Center in der neuen Krypto-Landschaft

Im Gegensatz zu vielen anderen Krypto-Projekten ist Dash 2 Trade bereit für die neue digitale Asset-Landschaft, die den Schwerpunkt auf den Aufbau und die Erzielung von Einnahmen und Gewinnen für Investoren legen wird.

Die Unterstützung durch Risikokapital und ein erfahrenes Team, das seinen Geschäftssinn bereits durch den Aufbau einer Gemeinschaft von 70.000 Händlern bei Learn 2 Trade unter Beweis gestellt hat, wo viele ihre Fähigkeiten verfeinert haben, hebt Dash 2 Trade deutlich von den meisten Krypto-Projekten ab.

Außerdem konnte Dash 2 Trade dank einer VC-Startfinanzierung in Höhe von 200.000 US-Dollar in den letzten Monaten ein Minimum Viable Product Dashboard Terminal aufbauen, das jetzt für den Beta-Start bereit ist.

Die bestehende VC-Unterstützung und das fortgeschrittene Stadium der Produktentwicklung machen das Projekt zu einem möglichen Ziel für weitere Investitionen von VC-Quellen wie Family Offices, Private Equity und beispielsweise dem speziellen 1-Milliarde-Dollar-Investmentvehikel, das Binance derzeit zusammenstellt.

Einheitliche Handelsintelligenz mit umsetzbaren Signalen schlägt die Konkurrenz

Dash 2 Trade baut ein einheitliches System auf, das alles beinhaltet, was die Konkurrenz bietet, und noch viel mehr.

Während Cryptohopper, wie auch Dash 2 Trade, Backtesting beinhaltet, verfügt es nicht über die kuratierten Handelssignale, die Live-Analyse des Marktes und der sozialen Stimmung, das Vorverkaufs- und ICO-Bewertungssystem, den Risikoprofiler, die News-Feeds und die Handelswettbewerbe, die Dash 2 Trade anbietet.

Umgekehrt haben Konkurrenten wie Cointelegraph Markets Pro zwar eine soziale Stimmungsanalyse und Listing-Warnungen, aber keine Auto-Trading-Funktionen, Broker-API-Unterstützung oder Vorverkaufsüberwachungssysteme wie Dash 2 Trade.

Alle oben genannten Funktionen und weitere wie Social Trading, technische Indikatoren und On-Chain-Analysen sind durch den Erwerb eines monatlichen Abonnements mit dem D2T-Token für einen Bruchteil des Preises eines Glassnode Professional-Kontos oder eines Bloomberg-Terminals verfügbar.

Wo und wie kann man D2T-Token kaufen?

Wer keine finanzierte Krypto-Wallet hat, kann ETH mit einer Debit- oder Kreditkarte direkt auf der Dash 2 Trade-Website kaufen.

Mobile Nutzer sind am besten bedient, wenn sie Trust Wallet verwenden und über den integrierten Trust Wallet-Browser zur Vorverkaufsseite navigieren.

Der Smart-Contract-Code von Dash 2 Trade wird von SolidProof vollständig geprüft und das Team wird von Coinsniper verifiziert.