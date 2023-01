Dash 2 Trade ICO nimmt 13 Millionen USD ein und geht in die Beta Phase

Der Dash 2 Trade Vorverkauf endet bald. Kurz vor dem Abschluss steigt die Nachfrage noch einmal deutlich. Innerhalb von 24 Stunden nahm das Projekt 500.000 USD ein. Heute ging die Beta Version der Website an den Start.

Frühen Investoren bleibt nun nur noch 1 Tag, um sich den reduzierten Preis der D2T Token zu sichern. Sollte die aktuelle Nachfrage anhalten, ist es möglich, dass der Verkauf sogar frühzeitig abgeschlossen wird und das Finanzierungsziel von 13,4 Millionen USD damit erreicht wird.

Dash 2 Trade werden in Prognosen sehr gute Aussichten für die Zukunft bescheinigt. Einige Analysten gehen bei der Dash 2 Trade Prognose davon aus, dass der Token in diesem Jahr einen 10-fachen Gewinn erzielen könnte. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass die Entwickler ihr Projekt zum richtigen Zeitpunkt veröffentlichten. Denn nach dem Zusammenbruch der Kurse im zurückliegenden November, stieg der Bedarf nach mehr Sicherheit im eigenen Handel deutlich.

Das möchten die Entwickler den Benutzern in Zukunft bieten können. Der Fokus wird auf Vorverkäufen liegen, dennoch erhalten die Nutzer Zugang zu zahlreichen Analysen, Berechnungen und Metriken, die den Handel sicherer und einfacher machen können. Das Team gab außerdem bekannt, dass das Dashboard den FTX Preiscrash vorhergesagt hätte. Nach dieser Aussage stieg die Nachfrage nach dem Presale deutlich.

Dashboard Demo startet heute

Der Anstieg in den vergangenen 24 Stunden ist jedoch auch auf die Nachricht zurückzuführen, dass heute die Demo Veröffentlichung live gehen wird. Token-Holder können nun erste Funktionen der Website testen. Mit der Demo Einführung ergibt sich derzeit eine spannende Situation für den Vorverkauf. Dieser könnte bereits in den kommenden Stunden beendet werden.

CEX Listing: Die Börsennotierungen beginnen in 9 Tagen

Das Team arbeitete mit vier bekannten Kryptobörsen zusammen. Somit entstanden CEX Listungen bei der LBank, Changelly Pro, BitMart und Uniswap. Der Handel mit den D2T Token soll am 11. Januar beginnen. Aktuell erhalten die Trader die Münzen für 0,0533 USD. Mit dem Handelsstart ist jedoch mit einem kleinen Preisaufschlag zu rechnen.

Hinter dem neuen Token steht bereits eine große Community

Die D2T Münze ist noch nicht in den Handel gestartet und die Website durfte bisher noch nicht getestet werden. Dennoch ist die Community hinter dem Projekt schon sehr groß. Dem offiziellen Twitter Account von Dash 2 Trade folgen bereits über 37.000 Menschen.

Einen ersten Erfolg erzielen die Entwickler bereits mit der Learn 2 Trade Plattform. Die Website überzeugte bereits 70.000 Nutzer.

Mit der Dash 2 Trade Website entwickelten die Gründer eine völlig neue Art der Analyse. Bisher wird Vorverkäufen in Analyseplattformen nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Bei Dash 2 Trade sollen die Benutzer künftig tiefgehende Informationen über laufende und anstehende ICOs erhalten.

Damit hebt sich die Kryptowährung deutlich von anderen ab. Das könnte sich in Zukunft auch auf die Nachfrage auswirken. Sollte die Nutzeranzahl solide steigen, wird sich das wiederum auf den D2T Kurs auswirken. Einen ersten Anhaltspunkt wird der Handelsstart dafür geben. Durch den öffentlichen Beta-Zugang können die Nutzer die Plattform bereits jetzt testen. Das könnte zu einem erfolgreichen Start führen.

Diese Funktion wird den Nutzern ab heute zur Verfügung stehen. Auch in der Demo Version sollen sie die hochmodernen Analyse- und Bewertungssysteme nutzen können. Damit soll sich für sie eine übersichtliche Website ergeben, anhand der sie neue Kryptowährungen beurteilen können.

Die Analysten werden die Coins anhand einiger Merkmale wie Finanzierung, Entwicklerteam, bisherige Erfolge, Whitepaper und Roadmap beurteilen. Am Ende soll für die Trader eine Bewertung von 0 bis 100 zur Verfügung stehen.

Die Beta Version beginnt heute, am 4. Januar 2023 um 14 Uhr UTC. Um Zugang zu der Website zu erhalten, müssen Token-Holder nur ihre E-Mail-Adresse im entsprechenden Anmeldefenster eintragen. In der offenen Beta ist die Anzahl der Nutzer nicht begrenzt.

Umfassende Details und eine übersichtliche Plattform

Das Entwicklerteam stellte das Dashboard bereits vor einigen Wochen vor. Im Bereich Vorverkauf werden allgemeine Informationen und Analysen zu Vorverkäufen geteilt. Des Weiteren werden die Trader aus Bereichen wie „Top-Social-Activity“, „Top-Selling-Presale“ oder „New Listings“ auswählen. Damit erhalten sie ein sehr großes Angebot an Informationen.

Diese mussten sich Trader, die sich auf Vorverkäufe konzentrieren, bisher selbst mühsam zusammensuchen. Dash 2 Trade soll auf einer Plattform alle Informationen bereitstellen, die Händler für den Handel mit ICO Tokens benötigen.

Die Entwickler möchten eine einfache Anwendung ihrer Website ermöglichen. Die bisher veröffentlichten Bilder zeigen, dass eine intuitive Steuerung möglich sein wird. Eine einfache Skala von 0 bis 100 zeigt Bewertungen der Coins, ein Farbsystem zeigt, wie gut eine Kryptowährung aktuell performt.

In der Beta-Version werden alle Funktionen kostenfrei zur Verfügung stehen. Nach Abschluss des Projektes sollen die Zugänge über drei Abonnement Möglichkeiten offen stehen. Zu dem Basis Abonnement haben alle Token-Holder automatisch Zugriff. Hier erhalten sie erste, allgemeine Informationen über die Kryptowährungen.

Der zweite Zugang wird die Nutzer monatlich 300 D2T Token kosten. Dadurch sollen sie bereits tiefgehende Informationen erhalten und bis zu 20 Watchlisten erstellen können. Die bestmögliche Abonnement-Möglichkeit wird der Platin-Account bieten. Hier erhalten die Trader alle Einschätzungen, Analysen und Berechnungen der Analysten in einer Übersicht. Außerdem können bis zu 100 Watchlisten erstellt werden. Dieser wird mit 1000 D2T Münzen im Monat jedoch nicht sehr günstig sein.

Der Bärenmarkt könnte die Nachfrage ankurbeln

Stellt man eine Prognose für eine neue Kryptowährung ist es besonders wichtig zu erwähnen, dass der gesamte Kryptomarkt eine große Rolle bei der Preisentwicklung spielen wird. Aktuell durchläuft er nach einem harten Krypto-Winter immer noch einen Bärenmarkt. Die Kurse befinden sich teilweise immer noch auf Tiefstwerten.

Händler scheinen noch keine Bodenbildung zu sehen und trauen sich nach den erheblichen Verlusten aus dem November nicht mehr zurückzukehren. Grundsätzlich scheint es also ein schlechter Zeitpunkt für neue Kryptowährungen zu sein, doch bei Dash 2 Trade sieht das anders aus. Die Entwickler scheinen ihre Plattform zu einem sehr guten Zeitpunkt zu veröffentlichen.

Denn die Website soll neben dem Fokus auf ICOs auch mehr Sicherheit in den eigenen Handel bringen. Durch On-Chain Analyse und Auto-Trading-Funktionen werden für die Händler ganz neue Möglichkeiten gegeben. Das Projekt könnte also von dem aktuell unsicheren Markt profitieren, da es den Kunden das bietet, wonach sie zurzeit suchen. Eine Kursexplosion im Januar ist also grundsätzlich möglich.