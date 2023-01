Dash 2 Trade Crypto meldet 7.000 Beta-Benutzer, Abonnements für Signale und Analyse-Dashboard werden im April eröffnet

Dash 2 Trade hat 7.000 Nutzer für die Beta-Version seines Dashboard-Produkts mit seinem Bewertungs- und Analysesystem für Vorverkäufe registriert.

Für die Beta-Version gab es keine Marketingunterstützung, was diesen Meilenstein umso beeindruckender macht.

Das Feedback der Community war bisher überwältigend positiv.

Der Vorverkaufsbereich im Dashboard von Dash 2 Trade ist das einzige Produkt dieser Art, das im Bereich der Kryptoanalyse verfügbar ist.

Diese Funktion ist ein Alleinstellungsmerkmal für Investoren, die nach den Rohdiamanten unter den Vorverkaufsprojekten suchen.

Abonnements für den Dashboard-Service beginnen im April.

Diese neueste Nachricht von der Plattform für Kryptoanalyse, Bots, Signale und Social Trading folgt auf eine Ankündigung Anfang dieser Woche, dass die Community den Service ab April abonnieren kann.

In der Produktfreigabe zu diesem Zeitpunkt wird die Live-Version des Vorverkaufsbereichs enthalten sein, der sich derzeit in der Beta-Phase befindet und es den Nutzern ermöglicht, auf sich ändernde Projektinformationen in Echtzeit zu reagieren, sowie automatisierte Signale und einen Event-Feed und den Strategy Builder mit Backtesting-Funktionalität.

Die Nutzer des Dash 2 Trade Dashboards werden in der Lage sein, ihre eigenen Signale zu erstellen und in den von anderen Community-Mitgliedern freigegebenen Signalen zu suchen, so dass alle voneinander lernen können.

Im Laufe der Zeit werden die von den Nutzern erstellten Signale und ihre Erfolgsraten die Grundlage für wertvolle, von der Community generierte Metriken bilden, die nur den Abonnenten zur Verfügung stehen, die wiederum auf die Datenpunkte als Input für ihre eigenen Strategien zugreifen können.

Nehmen Sie am 19. Januar am AMA mit dem Hauptentwickler teil - reichen Sie Ihre Frage ein und gewinnen Sie 1.000 $ in D2T

Am Donnerstag, den 19. Januar um 18 Uhr UTC wird Trevor Main, Community Manager bei Dash 2 Trade, ein ausführliches AMA (ask me anything) mit dem Hauptentwickler durchführen.

Community-Mitglieder können über den AMA-Fragen-Bereich im Projekt-Discord Fragen einreichen.

Um die Teilnahme am AMA zu fördern, verlost Dash 2 Trade 5.000 Dollar in D2T an fünf glückliche Community-Mitglieder, die die besten Fragen stellen, also 1.000 Dollar pro Person.

$12.000 zu gewinnen im D2T Trading Wettbewerb auf Gate.io

Dash 2 Trade veranstaltet einen $12.000 Handelswettbewerb auf Gate.io.

Es gibt drei Arten von Aktivitäten, von der Einladung eines Freundes, sich für ein Konto zu registrieren, für das man $10 erhält, bis zum Handel von mindestens $10.000 in D2T für einen Anteil von $5.000 - der bestplatzierte Trader gewinnt $800.

Seit Mittwoch, dem 11. Januar, wird der Zugangstoken von Dash 2 Trade - D2T - auf Gate.io LBank , Changelly Pro , BitMart und der dezentralen Börse Uniswap gehandelt.

So nehmen Sie am Dashboard-Beta-Test teil

Um an der offenen Beta teilzunehmen, besuchen Sie einfach beta.dash2trade.com, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das erscheinende Feld ein und lassen Sie sich dann zum Vorverkaufsbereich weiterleiten.

Dort finden die Nutzer eine umfassende Liste der verfügbaren Vorverkaufsprojekte, geordnet nach dem Dash Score, einen Indikator für die soziale Stimmung, die besten Vorverkäufe, Informationen über Tokenomics, den KYC-Status des Teams, Technologie-Audits, Vesting, Hard Caps, den aufgebrachten Betrag, das Enddatum und vieles mehr.

Das monatliche Abonnement für den Dashboard-Service und für den Zugang zu allen anderen Produkten des Ökosystems beträgt 400 D2T für die Einstiegsstufe und 1.000 D2T für die professionelle Stufe.

Der Wert des D2T-Tokens wird durch Abonnements untermauert, was bedeutet, dass alle D2T-Inhaber direkt vom Erfolg der Plattform profitieren. Je mehr Nutzer von Dash 2 Trade es gibt, desto mehr Leute werden D2T kaufen, um das monatliche Abonnement zu bezahlen.

Die Vollversion des Dashboards wird Handelswettbewerbe, Auto-Trading-API, Copy-Trading, technische Indikatoren, Social-Trading, Bots, Learning-to-Earn-Academy, kuratierte Signale und Charting beinhalten.

Der Code des Smart Contracts von Dash 2 Trade wird von SolidProof vollständig geprüft und das Team wird von Coinsniper verifiziert.