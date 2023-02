Das Metaverse wartet mit dieser brandneuen Kryptowährung: TARO

RobotEra ist ein Sandbox-ähnliches Multiversum, das Nutzern die Möglichkeit gibt, mit einem individuellen Avatar eine neue, virtuelle Welt zu entdecken. Der native Token der Plattform, TARO, dient dabei als Währung, die das immersive Erlebnis antreibt und befindet sich aktuell im Vorverkauf. Kann das junge Krypto-Projekt die zunehmende Akzeptanz von Kryptogames nutzen und sich im aufstrebenden GameFi-Sektor behaupten?

Ähnlich wie es bei non-fungiblen Token (NFT) der Fall ist, so strahlt auch das Metaverse-Thema weit über die Kryptoszene hinaus. Zwar sind beide Sektoren aus der Kryptoindustrie hervorgegangen und bleiben eng mit dieser verbunden, aber sie sind auch im sogenannten Mainstream angekommen. NFTs und immersive Gaming-Angebote können, in Verbindung mit Virtual und Augmented Reality (VR/AR), Zielgruppen erreichen, die bisher keine oder nur geringe Erfahrungen mit Kryptowährungen gemacht haben.

Gute “Play-to-Earn”-Angebote erreichen ein breites Publikum, das sie über ein ausgeklügeltes Belohnungssystem schrittweise an den Kauf und den Umgang mit Krypto-Coins heranführen. RobtoEra ist dabei aber nicht nur ein beliebiges, weiteres Angebot, sondern will seinen Nutzern ermöglichen, ein interaktives Ökosystem aufzubauen, in dem sie ein Nebeneinkommen erzielen können. Dabei teilt es sich das Sandbox-ähnliche Gameplay mit vielen anderen Kryptogames, geht aber in der Funktionalität über viele von diesen hinaus.

TARO-Multiverse

“Taro” dient nicht nur als Bezeichnung für den Utility Token der Plattform, sondern ist auch der Name des virtuellen Planeten, den die Spieler mithilfe ihrer Roboter-Avatare wieder aufbauen sollen. Mit den “Robots” können die Nutzer Ressourcen für sich beanspruchen, ihr eigenes Land bewirtschaften, Gebäude oder ganze Themenparks errichten und sich sukzessive eine virtuelle Welt nach eigenen Vorstellungen errichten.

Anders als die Mehrzahl der bisherigen Blockchain-Spiele konzentriert sich RobotEra nicht darauf, seinen Nutzern Herausforderungen zu stellen und Hürden in den Weg zu stellen, die sie zu überwinden haben. Sie können sich stattdessen frei in der gemeinsam genutzten Landschaft entfalten und verschiedene Einkommensquellen für sich erschließen. Es ist beispielsweise möglich, virtuelle Immobilien wie Museen zu bauen und Eintritt für sie zu verlangen oder Gebäude als Werbefläche für Unternehmen zu vermieten.

Die Roboter, mit den die Spieler den Planeten Taro erkunden und mithilfe der Sandbox-Iteration ohne äußere Einflüsse wieder errichten können, sind zugleich NFTs mit individuellen Merkmalen und Eigenschaften. Je mehr Eigenschaften das virtuelle Ich im Laufe des Spiels hinzugewinnt, umso wertvoller wird es als non-fungibler Token.

Aber nicht nur die Avatare, sondern auch die Roboter, die die Spieler selbst erschaffen, Gebäude und Kontinente stellen NFTs dar, die auf dem Marktplatz gehandelt werden können. Dieser Plattform-interne Markt ermöglicht es, Geld durch den Verkauf der selbst geschaffene Werte zu verdienen und bereits erstellte Objekte von anderen zu kaufen, um sich die Bauzeit zu ersparen.

Dabei ist der Aktionsraum aber nicht auf das Taro-Metaversum beschränkt, sondern soll sich mit weiteren virtuellen Welten zu einem Multiversum, mit anderen NFT-Communitys verbinden.

TARO-Vorverkauf

Wie die meisten Blockchain-Projekte wird auch das Roboter--Abenteuer von einem digitalen Coin angetrieben. Dieser basiert auf der Ethereum-Blockchain und macht die Transaktionsabwicklung sowie das Staking der Token möglich. Der TARO-Token zieht bereits große Aufmerksamkeit auf sich und generierte bis heute Einnahmen in Höhe von über 790.000 US-Dollar für das Entwicklerteam, wie ein Tweet des Krypto-Start-ups heute verriet.

Alex Wong , der COO des Projekts wird sich am 02. Februar um 17:00 Uhr deutscher Zeit in einem AMA-Format auf Telegram den Fragen der Öffentlichkeit stellen. So erhalten interessierte Anleger eventuell noch die Gelegenheit, tiefergehende Informationen zu erhalten, bevor die zweite Phase des Vorverkaufs erreicht wird.

Aktuell können frühe Investoren den Token noch zu je 0,020 US-Dollar erwerben, bevor der Preis in Phase 2 auf 0,025 US-Dollar steigen wird. Beinahe 50 Prozent der für die erste Presale-Stufe vorgesehenen Coins wurden bereits verkauft.

Verschiedene, einzigartige (NFT)-Assets

in das Gameplay werden zahlreiche non-fungible Token integriert, die zu Vermögenswerten der Nutzer werden. Die von ihnen erzeugten digitalen Vermögenswerte werden als Roboter-Token (ERC-1155) und Land- beziehungsweise Kontinent-Token dargestellt. Die verwendeten Standards ermöglichen Smart Contracts, mit deren Hilfe der Besitz von Token lückenlos nachvollzogen werden kann. Jeder Vermögensgegenstand erhält eine individuelle Kennung, die in den Metadaten gespeichert wird.

Roboter-Avatar

Die digitale Identität, die jeden Spieler individuell repräsentiert, wird bei der Erstanmeldung im Metaversum verwendet und erhält unverwechselbare Informationen. Basierend darauf erhält jeder Nutzer ein 3D-Charaktermodell, das grafisch dem NFT des Avatars entspricht. Voraussetzung dafür ist, dass ein solcher nicht-fungibler Token zuvor auf der Plattform erworben wird.

Aber auch ohne diesen Kauf können Spieler den virtuellen Planeten Taro erkunden. Ihnen wird in diesem Fall ein einheitliches 3D-Charaktermodell zur Verfügung gestellt, mit dem sie das Gameplay kennenlernen können. So besteht für neue Nutzer nicht die Notwendigkeit, eine Wallet einzurichten und sie können ohne Eintrittshürde in das virtuelle Abenteuer starten.

Land

Das auf Taro zu bewirtschaftende Land unterscheidet sich in seiner Topografie sowie in den jeweils vorkommenden Rohstoffen. Es kann von seinem Besitzer frei gestaltet werden und die Spieler entscheiden darüber, welche Ressourcen sie in welchem Umfang fördern möchten.

Durch die unterschiedlichen Spezifikationen ergeben sich naturgemäß Vor- aber auch Nachteile, die mit dem Erwerb einer Länderei verbunden sind. Um ein Stück Land zu kaufen, muss ein Spieler über einen individuellen Avatar verfügen.

Erst mit dem Kauf des Landes ist das Abbauen von Rohstoffen, das Errichten von Gebäuden oder Fabriken zur Produktion von Roboter-Gefährten möglich.

Roboter-Gefährte

Wie die Avatare stellen auch die Roboter-Begleiter digitale Kunst- und Vermögenswerte dar, die sich im Eigentum des jeweiligen Spielers befinden. Sie sind wichtige Helfer, um in der virtuellen Welt überleben und vorankommen zu können. Um sie herstellen zu können, ist der Bau von bestimmten Fabriken notwendig, in denen die notwendigen Komponenten produziert werden können.

Mit einem Editor-Tool können die Besitzer der kleinen Begleiter deren Aussehen nach den eigenen Vorlieben gestalten. Dadurch werden sie zu weiteren virtuellen Kunstobjekten und Assets, die zur Erzielung von Einnahmen veräußert werden können.