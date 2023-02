Craig Wrights Bitcoin-Urheberrechtsklage vom UK-Gericht abgewiesen - So ist es passiert

Craig Wright. Source: a video screenshot, Youtube, CoinGeek

Craig Wright, der australische Informatiker und selbsternannte Satoshi Nakamoto, hat eine Urheberrechtsklage für Bitcoin von einem Londoner Gericht abweisen lassen. Der Richter erklärte, der Gegenstand sei "nirgendwo ausgedrückt oder festgelegt".

In der Gerichtsentscheidung stellte Richter James Mellor fest, dass Bitcoin aufgrund seines "Dateiformats" mit digitalen Transaktionen, die sich zu Blöcken in einer Blockchain zusammenfügen, nicht als literarisches Werk behandelt und urheberrechtlich geschützt werden kann.

"[...] es gibt keinen Beweis dafür, dass das Bitcoin-Dateiformat in irgendeinem Teil der Software oder in frühen Blöcken, die in die Bitcoin-Blockchain geschrieben werden, festgelegt ist, im Gegensatz dazu, dass die Bitcoin-Software einfach Dateien in diesem Format liest und schreibt", schrieb der Richter.

Er fügte hinzu, dass das Bitcoin-Dateiformat nicht urheberrechtlich geschützt werden kann, weil es vom Kläger nicht in angemessener Weise ausgedrückt und erklärt wurde:

"Ich sehe keine Aussicht darauf, dass das Gesetz, so wie es derzeit in der Rechtsprechung formuliert und verstanden wird, den urheberrechtlichen Schutz eines Gegenstands zulässt, der nirgendwo ausgedrückt oder festgelegt ist."

In dem Urteil wurde mehrfach bekräftigt, dass das Gericht keine Arbeit gesehen hat, die das einzigartige Dateiformat von Bitcoin beschreibt, obwohl Wright "reichlich Gelegenheit" gegeben wurde, dies vorzulegen.

Es bleibt der Fall, dass kein relevantes "Werk" identifiziert wurde, das Inhalte enthält, die die Struktur des Bitcoin-Dateiformats definieren", schrieb Richter Mellor in der Entscheidung, bevor er schloss:

"Wenn es, wie ich festgestellt habe, keinen ernsthaften Streitpunkt gibt, sehe ich keinen Grund, warum eine der beklagten Parteien mit dieser speziellen Forderung belastet werden sollte."

Nicht das erste Mal, dass Wright vor Gericht verliert

Das jüngste Urteil aus dem Vereinigten Königreich ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Craig Wright vor Gericht geht, um seine Behauptung durchzusetzen, er sei der Erfinder von Bitcoin und der Autor des Bitcoin-Whitepapers.

In einem anderen Fall, der Craig Wright und den beliebten Bitcoiner Hodlonaut betraf und Ende letzten Jahres in Norwegen stattfand, stellte das Gericht fest, dass "die vorherrschende Meinung in den Medien" war und immer noch ist, dass "es unwahrscheinlich ist, dass Wright Satoshi Nakamoto ist".

Auf dieser Grundlage stellte das norwegische Gericht in seinem Urteil klar, dass jeder, der Wrights Behauptung, Satoshi zu sein, öffentlich in Frage stellt, durch das Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt ist.

"Vor diesem Hintergrund ist das Gericht der Ansicht, dass [Hodlonaut] über ausreichende faktische Gründe verfügte, um zu behaupten, dass Craig Wright im März 2019 nicht Satoshi Nakamoto ist [...] Wright hat eine umstrittene Behauptung aufgestellt und muss die Kritik von Andersdenkenden aushalten", heißt es in dem Urteil.