Coinbase Kryptobörse kündigt Partnerschaft mit der deutschen Fußballmannschaft Borussia Dortmund an

Image Source: Pixabay

Die große US-amerikanische Kryptowährungsbörse Coinbase hat ihre Partnerschaft mit dem deutschen Fußballverein Borussia Dortmund (BVB) erweitert, um Werbung im Stadion und Aktionen auf allen BVB-Marketingkanälen einzuschließen.

Laut einem aktuellen Blogpost von Borussia Dortmund hat Coinbase seine Partnerschaft mit dem BVB verdoppelt und ist nun dessen Premiumpartner. Im Rahmen der neuen, erweiterten Partnerschaft wird die Coinbase-Markenwerbung durch Bandenwerbung und Nockenteppiche im Dortmunder SIGNAL IDUNA PARK, Deutschlands größtem Fußballstadion, zu sehen sein.

Coinbase hat seine Partnerschaft mit dem BVB im Juli letzten Jahres begonnen. Im Rahmen der Vereinbarung wurde Coinbase-Werbung während der Heimspiele im Stadion auf den Videobildschirmen gezeigt. Außerdem bot die Börse Workshops zum Thema Krypto für BVB-Mitarbeiter an. BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer sagte:

"Die Kryptowelt bietet spannende Möglichkeiten, und es ist uns wichtig, mit einem vertrauenswürdigen Partner in diesem zukunftsträchtigen Bereich zusammenzuarbeiten. Die Erteilung der Lizenz durch die 'BaFin' ist für uns als BVB das klare Signal, in einem noch sehr neuen und für Nicht-Insider oft unübersichtlichen Segment nun einen solchen Partner an unserer Seite zu haben."

Das Stadion gab die Bedingungen des Deals nicht bekannt, auch nicht, wie viel Coinbase ausgegeben hat, um die Partnerschaft zu besiegeln. Der Deal würde bis Ende Juni dieses Jahres auslaufen.

Coinbase ist die größte Krypto-Börse in den Vereinigten Staaten. Die Börse ist auch in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt verfügbar, darunter auch in Deutschland.

Bereits 2021 erhielt Coinbase von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lizenzen für die Krypto-Verwahrung und den Eigenhandel. Daniel Seifert, Vice President und Regional Managing Director von Coinbase, sagte:

"Wir sind sehr erfreut, unser Engagement auf dem deutschen Markt zu vertiefen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der BVB. Coinbase mit seiner Krypto-Plattform und Borussia Dortmund im sportlichen Bereich stehen beide für Innovation, Vertrauen und Verantwortung. Wir sind sehr froh, einen Partner zu haben, der an die Kryptowirtschaft glaubt und bereit ist, die Zukunft mit uns zu gestalten."

Es ist erwähnenswert, dass Coinbase in letzter Zeit mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hatte. Anfang dieses Monats kündigte die Börse inmitten der anhaltenden Baisse die dritte Entlassungsrunde in weniger als einem Jahr an und verringerte ihren Personalbestand um insgesamt 950 Mitarbeiter oder 20 % der Belegschaft.

Das Unternehmen hat außerdem bekannt gegeben, dass es sich aufgrund der Marktbedingungen aus Japan zurückzieht. Die Aktien von Coinbase, die im April 2021 an die Börse gingen und ein Allzeithoch von rund 370 US-Dollar erreichten, haben seitdem einen Sturzflug hingelegt und fast 90 % ihres Wertes im Vergleich zu ihren Allzeithochs verloren.