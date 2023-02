Chiliz Kurs Prognose: Endlich reagiert CHZ wieder – dank Chiliz 2.0 auf zu alten Höchstständen?

Im Laufe des Vormittags notierte der Chiliz Token zweistellig im Plus. In den vergangenen 24 Stunden wurde CHZ zwischen 0,154 und 0,177 $ getradet. Dennoch wurden die Gewinne vollständig wieder abverkauft. Bei Redaktionsschluss notiert der Chiliz Token nur noch 0,1 % im Plus bei 0,156 $. Das negative Marktsentiment, das heute Kryptos und Aktien gleichermaßen Marktkapitalisierung kostete, traf auch Chiliz mit voller Wucht. Dennoch ist es in erster Linie positiv, dass Chiliz wieder reagiert. Mit einem Zuwachs von rund 80 % beim Handelsvolumen wird Chiliz deutlich stärker als der Markt nachgefragt.

Chiliz pumpt: Das war der Grund für den starken Kurssprung

Doch warum wurde Chiliz heute morgen in einem fester notierenden Kryptomarkt derart stark nachgefragt? Denn zwischenzeitlich war man neben The Sandbox, das Metaverse-Game, das eine Kooperation mit Saudi-Arabien vorstellte, einer der besten Top 100 Coins. Der Grund dürfte der Genesis-Block der neuen Chiliz Blockchain sein. Denn um 8.08 Uhr UTC wurde der erste Block von Chiliz 2.0 produziert.

Die Chiliz Blockchain wird auf dem Konsensmechanismus „Proof of Stake Authority“ basieren, um kürzere Blockzeiten und niedrige Gebühren zu gewährleisten. Zugleich möchte Chiliz seine Technologie nachhaltig weiterentwickeln und setzt auf einen geringen Energieverbrauch.

Die Nachricht über den Start von Chiliz 2.0 mit damit einhergehendem Rebranding verursachte einen massiven Kaufdruck. Mit dem Start der neuen Blockchain sollen sich in Zukunft mehr Web3-Entwickler und Marken Chiliz anschließen, um die neue Blockchain für ihre Projekte zu nutzen. Mittlerweile arbeitet Socios.com, als ehemaliges Flaggschiff von Chiliz, mit rund 170 Sportorganisationen zusammen, einschließlich dem FC Barcelona oder Paris Saint-Germain.

In den kommenden Monaten möchten die Verantwortlichen nun bis zu 10 Projekte öffentlich ankündigen, die in Zukunft Web3-Anwendungen auf Chiliz launchen.

Zugleich konnte man mit Minjae Kim einen Fußballstar der koreanischen Nationalmannschaft als Markenbotschafter gewinnen, der in Asien die Bekanntheit signifikant vergrößern soll.

Chiliz 2.0 in 2023: Fan Token Everywhere – mehr als ein Sport-Token

Obgleich man die Kursgewinne vom heutigen Vormittag wieder abgeben musste, treiben die Verantwortlichen hinter Chiliz den fundamentalen Wandel voran. Denn zuvor war man lediglich der native Token der Fan-Token-Plattform Socios.com. Nun hat man eine eigene Layer-1-Blockchain gelauncht, um sich unabhängiger aufzustellen. Der Launch von Chiliz 2.0 erfolgt ungefähr fünf Jahre nach der Gründung des Startups. Ein umfassendes Rebranding, das beispielsweise auch ein neues Logo inkludiert, soll Chiliz mehr in den Vordergrund rücken und die Expansion vorantreiben. Denn mit der Kampagne „Fan Token Everywhere“ möchte man 2023 nutzen, um die Sportwelt zu disruptieren.

"Es war wirklich wichtig für uns, wie wir von einem reinen Token zu einem Blockchain-Ökosystem werden. Die Chiliz-Chain existiert technisch gesehen seit 2019, aber sie war nicht systemübergreifend. Jetzt, da wir unsere 'Fan Token Everywhere'-Initiative starten, wird sie offener werden."

Denn mit der Chiliz Chain 2.0 sind jetzt eben auch Drittparteien in der Lage, noch mehr Nutzen aus Chiliz zu ziehen.

"Bisher wurden Fan-Token hauptsächlich von uns als Dienstprogramm betrieben, aber mit Chiliz Chain 2.0 werden Drittanbieter und Entwickler in der Lage sein, ein Dienstprogramm auf uns aufzusetzen."

Mehr Utility für CHZ

Der native CHZ Token bekommt durch die Transformation des Ökosystems deutlich mehr Utility. Denn CHZ soll nun vergleichbar mit ETH für Ethereum eben die Chiliz 2.0 Chain unterstützen. Alle dApps, die im Ökosystem gebaut werden, benötigen CHZ, damit beispielsweise die Gas-Fees gezahlt werden. Zugleich können die CHZ-Holder in Zukunft am Staking teilnehmen und somit die Sicherheit der EVM-kompatiblen, multi-vertikalen Blockchain-Umgebung gewährleisten.

Chiliz Alternativen

Wer sich über Chiliz Alternativen informieren möchte, kann auch den Artikel über die besten Kryptowährungen anschauen. Hier hat unser Industry-Talk-Team vielfältige Coins analysiert, um eine spannende Auswahl an Kryptos vorzustellen.