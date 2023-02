CEO von Coinbase schlägt Alarm wegen des gerüchteweise von der SEC verhängten Verbots von Kryptowährungseinsätzen für Privatkunden

Brian Armstrong - der Kopf hinter Coinbase - wehrte sich gegen Gerüchte über ein bevorstehendes Verbot von Kryptowährungen in den USA.

Er wandte sich an Twitter. Der Coinbase-CEO argumentierte, dass Einsätze unerlässlich sind. Sie stellen sicher, dass die Nutzer zum Betrieb dezentraler Netzwerke beitragen können, während sie gleichzeitig die Skalierbarkeit und Netzwerksicherheit erhöhen.

Armstrong hob auch die Bedeutung der Proof-of-Stake-Technologie für die Reduzierung des Kohlenstoff-Fußabdrucks der Branche hervor.

Verbot von Staking ist "nationale Sicherheitsfrage

In der Vergangenheit haben die Regulierungsbehörden den CO2-Fußabdruck der Proof of Work (PoW)-"Mining"-Technologie stark kritisiert. Einige Länder, darunter China, begründeten ihre Krypto-Verbote mit dem übermäßigen Energieverbrauch von PoW.

Die Kryptoindustrie wiederum setzte ihre Hoffnungen auf Proof of Stake als umweltfreundlichere Alternative. Mit einem wesentlich geringeren Energieverbrauch sollen die Angriffe der Regulierungsbehörden eingedämmt werden. Im 4. Quartal 2022 wurden 42 Mrd. $ in Kryptowährungen eingesetzt, wobei 3 Mrd. $ an Belohnungen ausgezahlt wurden.

Es scheint jedoch, dass die Aufsichtsbehörden jetzt von einer ökologischen zu einer finanziellen Kritik übergegangen sind. Sie behaupten, dass es sich bei der Staking-Technologie in Wirklichkeit um ein nicht lizenziertes Sicherheitsprodukt handelt.

Armstrong wies darauf hin, dass der Gesetzgeber Gefahr läuft, eine junge Tech-Industrie zu ersticken. Da es den Regulierungsbehörden nicht gelingt, mit der Kryptoindustrie zu ringen, erstickt der Mangel an vernünftigen und klaren Regeln das Wachstum.

Dies, so der CEO, wird zu einer Frage der nationalen Sicherheit. Das Zaudern der Dinosaurier-Regulierungsbehörden in den USA treibt die Akteure der Branche und damit auch die Entwicklung von Fintech und Web3 ins Ausland. Er führte den spektakulären Zusammenbruch von FTX auf den Bahamas als offensichtliches Beispiel an.

Als mächtige Stimme in der Branche haben Armstrongs Tweets für viel Aufsehen gesorgt. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl Coinbase selbst als auch die konkurrierende Börse Kraken von der SEC wegen unregulierter Wertpapierangebote untersucht wurden.

Hoskinson sagt, ETH sei "problematisch

Charles Hoskinson - der Gründer von Cardano - fügte dem Diskussionsstrang hinzu.

Der ADA-Chef wies darauf hin, dass das Staking-Modell von Ethereum problematisch ist. Es besteht die Gefahr, dass es den Howey-Test nicht besteht, da die Inhaber ihr Vermögen für eine Rendite an jemand anderen abgeben. Dies unterscheide sich vom nicht-pfändbaren Liquid Staking und erinnere eher an traditionelle Mining-Pools.

Hoskinson erklärte weiter, dass Slashing und Bonds schlecht sind. Projektmerkmale wie das Sperren von Geldern, die Zentralisierung des Einsatzes und ein schlechtes Protokolldesign sind allesamt Risikofaktoren.

Der Cardano-CEO ist besorgt, dass die Regulierungsbehörden alle Proof-of-Stake-Technologien in einen Topf werfen. Ohne Respekt für die nuancierten Unterschiede in ihrer Funktionsweise könnte dies ein großer Fehler sein.

Gerüchte, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) das Staking verbieten will, gehen auf Äußerungen zurück, die am 15. September nach einer Sitzung des Bankenausschusses des Senats vor Reportern gemacht wurden.

Der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler, sagte, dass Proof-of-Stake-Münzen im Rahmen des Howey-Tests als Wertpapiere angesehen werden könnten. Er argumentiert, dass die Wetteinsätze der Öffentlichkeit Gewinne versprechen, die auf den Bemühungen anderer beruhen.

Doch ungeachtet dieser neuen Bemühungen, Kryptowährungen festzunageln, könnte das bürokratische Politikmodell Washingtons die größte Herausforderung darstellen.

Trotz der gerüchteweisen Pläne der SEC, das Wetten zu verbieten. Ethereum wurde von der konkurrierenden Behörde CFTC bereits als Ware und nicht als Wertpapier eingestuft. Und in einem laufenden Fall in Tennessee wird die IRS verklagt, weil sie einem Ehepaar Einkommenssteuer auf ihre Tezos-Einsätze auferlegt hat.

Dies wirft die Frage auf, ob die SEC wirklich das Sagen hat. Und warum ist die US-Regierung bereit, das Wetten durch Besteuerung stillschweigend zu legitimieren?