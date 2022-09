Cardano Krypto Preisvorhersage - ADA bereit für Ausbruch in Richtung $1?

Der Preis von ADA ist in den letzten 24 Stunden um 6,5 % gefallen, wobei der Altcoin auf 0,428011 $ gesunken ist. Dieser Rückgang steht weitgehend im Einklang mit dem Markt, der im gleichen Zeitraum ebenfalls um etwa 6 % gefallen ist, da die anhaltenden Ängste über die Inflation, die Zinssätze und den Zustand der Weltwirtschaft die Stimmung der Anleger weiterhin negativ beeinflussen.

Trotz des heutigen Rückgangs weist ADA jedoch weiterhin starke Fundamentaldaten auf. Die Entwickler von Cardano haben vor kurzem das wichtige Basil-Upgrade durchgeführt, das eine Reihe von Verbesserungen für das Mainnet mit sich bringt, die es für potenzielle Nutzer und Investoren noch attraktiver machen werden.

Und mit mehr als 1.000 Projekten, die auf Cardano aufbauen, ist es sehr wahrscheinlich, dass alle Zutaten vorhanden sind, um ADA auf ein höheres Niveau zu heben, sobald die Bedingungen günstiger werden.

Cardano Krypto-Preis-Vorhersage

Mit $0,42801 ist ADA in der letzten Woche um 3% und in den letzten 14 Tagen um 8% gefallen. Es ist auch 86% von seinem Allzeithoch von $3.09 (gesetzt im September 2021), ein prozentualer Rückgang, der mehr oder weniger die gleiche Größenordnung wie Rückgänge mit anderen Schicht-one altcoins (z. B. SOL ist um 87%, während DOT und AVAX sind unten 88%) erlebt.

Was die Indikatoren betrifft, so ist der Relative-Stärke-Index (lila) von ADA auf 50 gesunken. Dies deutet auf einen Überverkauf und eine Unterbewertung von ADA hin, während der niedrige gleitende 30-Tage-Durchschnitt (rot) im Verhältnis zum 200-Tage-Durchschnitt (blau) zeigt, dass ADA sich in der Nähe eines Bodens befindet.

Im Grunde genommen deuten die technischen Indikatoren allein darauf hin, dass ADA früher oder später einen Aufschwung erleben sollte. Der erschwerende Faktor ist jedoch die Weltwirtschaft, die sich nach wie vor in einem unsicheren Zustand befindet, der die Aktienmärkte und die Stimmung der Anleger nach unten drückt.

Und da ADA ein Altcoin ist, befindet er sich am Rande einer solchen negativen Stimmung. Wie die meisten anderen großen Altcoins ist er um größere Prozentsätze von seinem ATH gefallen als der vergleichsweise "sichere" Bitcoin, obwohl die Kehrseite davon ist, dass er sich stärker erholen könnte, sobald sich der Markt in eine positivere Richtung bewegt.

Von seinem aktuellen Niveau aus wäre ein Anstieg von etwa 133,3 % erforderlich, um 1 $ zu erreichen. Dies wird natürlich nicht über Nacht geschehen, aber angesichts der Tatsache, dass 1 $ nur ein Drittel seines früheren Rekordhochs ist, ist es mittel- bis langfristig sicherlich machbar.

In der Tat erlebt Cardano weiterhin die Art von stetiger Entwicklung, die es zu einem echten Rivalen von Ethereum machen könnte. Wie bereits erwähnt, wurde in der vergangenen Woche das Vasil-Upgrade implementiert, das die Skalierbarkeit und Effizienz des Netzwerks verbessern und gleichzeitig die Entwicklung von Dapps (dezentralen Anwendungen) erleichtern wird.

Dies ist ein wichtiges Update, und in Verbindung mit Updates, die bis zum letzten September zurückreichen (als es Smart Contracts einführte) und sogar noch länger, scheint es Cardano zu einem robusteren und nützlicheren Netzwerk zu machen.

Dies spiegelt sich in der Anzahl der Projekte wider, die auf der Blockchain aufgebaut werden; nach der letzten Zählung sind es 1.107. Gleichzeitig wurden bereits 99 Projekte gestartet, während über 3.000 Plutus-Skripte (d.h. Cardanos Äquivalent zu Smart Contracts) im Netzwerk laufen.

Natürlich bleibt der Gesamtwert von Cardano mit 76 Millionen Dollar relativ niedrig. Es ist jedoch erwähnenswert, dass dieser Wert während der diesjährigen Baisse mehr oder weniger konstant geblieben ist, was bedeutet, dass Projekte und Nutzer in schwierigen Zeiten nicht aus dem Netzwerk geflohen sind, sondern dass die Rückgänge größtenteils das Ergebnis des ADA-Preisverfalls waren.

Grobe Berechnungen lassen darauf schließen, dass der ADA-Preis auf bis zu 5,60 Dollar steigen könnte, wenn Cardano seine TVL auf 1 Milliarde Dollar erhöhen würde (Ethereums TVL beträgt derzeit 30,9 Milliarden Dollar). Natürlich würde der Preis nicht direkt proportional zum TVL steigen, aber er wäre nahe dran, was bedeutet, dass ein ADA-Preis von 1 $ sehr gut erreichbar ist, wenn man das Wachstum von Cardano voraussetzt.

Globale Makroökonomie

Im Moment ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Cardano einen wirklich signifikanten Anstieg der Akzeptanz und Nutzung seines Netzwerks erleben wird. Sogar Ethereum hat mit seiner Umstellung auf Proof-of-Stake kein Wachstum erlebt, woran vor allem der Zustand der Weltwirtschaft schuld ist.

Angesichts der hohen Inflation und der sich abzeichnenden Rezession sind nur wenige potenzielle Investoren und Nutzer daran interessiert, auf Layer-One-Blockchains wie Cardano und Ethereum aufzubauen. Investitions- und Entwicklungspläne könnten auf Eis gelegt worden sein (wie man bei Spielen und NFTs gesehen hat), daher wäre es übertrieben optimistisch, massive Bewegungen zu erwarten, bevor sich die Bedingungen verbessern.

Wenn dies jedoch der Fall ist, befindet sich Cardano sicherlich in einer guten Position, um von einem neuen Optimismus und Wachstum zu profitieren.