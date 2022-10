Cardano-Gründer Hoskinson wirft der XRP-Community vor, Verschwörungstheorien zu verbreiten

Charles Hoskinson. Source: a video screenshot, BitBoy Crypto / YouTube

Charles Hoskinson, Mitbegründer von Ethereum (ETH) und Mitbegründer von Cardano (ADA), erklärte, dass bestimmte Mitglieder der XRP-Community mit ihren Theorien "das Wasser trüben" und "es für die Branche insgesamt schwieriger machen, Ripple zu unterstützen."

Hoskinson machte die Kommentare während eines Interviews mit dem YouTuber BitBoy Crypto am vergangenen Wochenende und in Bezug auf den lang anhaltenden Krieg zwischen dem US-Zahlungsunternehmen Ripple und der US-Börsenaufsicht (SEC).

Der Kommentar folgte sozusagen auf einen Streit zwischen der XRP-Community und Hoskinson, in dessen Verlauf Erstere auf Letzteren wegen Hoskinsons früherer Äußerungen losging - die seiner Meinung nach aus dem Zusammenhang gerissen wurden.

In einer "Thinking Crypto"-Episode Anfang dieses Monats sagte Hoskinson, dass "es einige Leute in der XRP-Community gibt, die versuchen, diese große Verschwörung zu erfinden, dass es eine eklatante Korruption zwischen den Insidern bei der SEC und Ethereum gab." Hoskinson vertrat die Ansicht, dass dies nicht das Problem sei, sondern der Mangel an Regulierung.

Was hat Ethereum mit all dem zu tun? Ripple hat vor kurzem endlich die Dokumente erhalten, auf die es lange Zeit gewartet hat und die die SEC nicht herausgeben wollte: die Hinman-Dokumente. William Hinman war der SEC-Direktor für Unternehmensfinanzierung, der sich mit Ethereum-Vertretern getroffen haben soll und der auch erklärte, dass ETH und Bitcoin (BTC) keine Wertpapiere sind.

Zurück zu diesem jüngsten Interview argumentierte Hoskinson, dass das Hauptziel für die XRP-Gemeinschaft darin besteht, dass Ripple gewinnt, und erklärte, dass,

"Meine Kommentare - und ich sagte, die große Verschwörung ist nicht das Thema. Ob sie wahr ist oder nicht, ist nicht das Thema. [...] Das Problem hier ist, dass all diese Angriffe, die persönlichen Angriffe, die Bösartigkeit davon, auf bestimmte Mitglieder einer bestimmten Regierungsbehörde, was sie erreichen, ist, erstens, sie zwingen die SEC, ihre Fersen zu graben und bösartiger in ihrer Durchsetzung zu werden, aber was noch wichtiger ist, sie verwirren das Wasser und machen es schwieriger für die Industrie als Ganzes, Ripple zu unterstützen."

Anstatt das "Freifahrtschein-Argument" zu verwenden, wonach alle gerettet werden oder alle zusammen untergehen, ist es besser, sowohl das XRP- als auch das ETH-Projekt nicht in "eine schlechte Position" zu bringen.

Er fragte,

"Wollen Sie hingehen und sagen, dass die Kryptowährung Nr. 2 - anstatt zu sagen, dass wir da gemeinsam drinstecken - hingehen und sagen, dass alle Leute, die es [Ethereum] betreiben, Kriminelle sind, die die SEC bestochen haben, und sie sollten alle ins Gefängnis gehen? Bringt das die Leute dazu, dir zu helfen und mit dir zu arbeiten? Oder macht sie das zu Feinden?"

Böses Blut

Hoskinson erklärte zwar, er könne das Gefühl verstehen, dass die US-Regierung es auf die Menschen oder bestimmte Unternehmen abgesehen habe - und es gebe "sicherlich ruchlose Kräfte", die sich in Marktplätze einmischen könnten -, doch handele es sich hier um "riesige Organisationen" mit "Zehntausenden von Menschen", die zusammenarbeiten müssten, was eine Verschwörung unwahrscheinlich mache. "Die Kommission hat fünf Kommissare", sagte er, und "sie müssen über Dinge abstimmen".

Er argumentierte so,

"Es fühlt sich sicherlich gut an, zu sagen, dass die böse Regierung wirklich korrupt ist. Aber am Ende des Tages erreicht man damit nichts. [...] Wenn Ihr Ziel darin besteht, einen Prozess zu gewinnen, hilft Ihnen das überhaupt nicht weiter! Es nimmt dir nur die Fähigkeit, mit Menschen zu arbeiten. Es nimmt Ihnen die Fähigkeit, Dinge aufzubauen, insbesondere Brücken und Beziehungen, die Sie brauchen. Und selbst wenn du gewinnst, hasst dich jeder. Denn [...] du hast jetzt immer noch all das böse Blut, weil du gerade eine ganze Reihe von Leuten im Ethereum-Raum als Kriminelle bezeichnet hast, die Regierungspolitiker bestechen."

Der Cardano-Gründer fuhr fort, dass er die Leute hinter Ripple kennt und dass er ihren Kampf gegen die SEC unterstützt, fügte aber hinzu:

"Doch irgendwie verpuffen die Jahre der Unterstützung, die Jahre, in denen wir gesagt haben, wir könnten zusammenarbeiten und zusammenarbeiten, weil ich einfach nicht den Weg gehen will, eine ganze Regierungsbehörde kriminellen Verhaltens zu beschuldigen."

Die SEC auf diese Weise zu benutzen und andere Mitglieder der Gemeinschaft gegen sich aufzubringen, sei eine sehr schlechte Idee, so Hoskinson - vor allem könne es der Branche insgesamt schaden, da es viele andere Angelegenheiten gebe, bei denen die Branche und die Regulierungsbehörde zusammenarbeiten müssten.

Letzten Endes, so Hoskison, "müssen wir hier alle zusammen leben" und argumentieren, dass die Kämpfe, die ausgefochten werden müssen, gemeinsam ausgefochten werden müssen.

Heute Morgen wurde der 6. Coin nach Marktkapitalisierung, XRP, bei 0,453 $ gehandelt, ein Rückgang von 1,4 % an einem Tag und fast 5 % in einer Woche. Er fiel um 10 % in einem Monat, 59 % in einem Jahr und 87 % von seinem Allzeithoch im Januar 2018.

Sehen Sie sich das vollständige Interview hier an:

