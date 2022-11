BudBlockz und Dogechain sind bereit zum Durchbruch

Kryptowährungen entwickeln sich zu einer guten Alternative für Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren und ihr Vermögen vermehren möchten. Außerdem entscheiden sich immer mehr junge Anleger aufgrund der hohen kurzfristigen Renditen für digitale Vermögenswerte. Allerdings können Neulinge bei der Auswahl der besten Kryptowährung auf Schwierigkeiten stoßen. In diesem Artikel werden wir digitale Vermögenswerte wie BudBlockz (BLUNT) und Dogechain besprechen.

BudBlockz sorgt während der Vorverkaufsaktion für Aufsehen

BudBlockz ist die weltweit erste dezentralisierte Online-E-Commerce-Lösung, die Cannabisliebhabern einen sicheren Zugang zum globalen Cannabismarkt bietet. BudBlockz ist eine Ethereum-freundliche Plattform, die einen sicheren und legalen Zugang zum internationalen Cannabismarkt bietet. Der native Token ist unter dem Namen $BLUNT bekannt, und das Angebot ist auf 420.000.000 Einheiten begrenzt.

Mehr als 35 % der $BLUNT-Token, die für den privaten Verkauf vorgesehen waren, wurden innerhalb von fünf Tagen verkauft und wurden von großen Persönlichkeiten der Branche stark befürwortet. Dieser Trend deutet darauf hin, dass der Markt für die am meisten erwartete Kryptowährung im Zusammenhang mit Cannabis in den letzten Jahren bereit ist.

Das Projekt, das sich derzeit in der Vorverkaufsphase befindet, wird es den Mitgliedern ermöglichen, Marihuana zu kaufen und zu verkaufen, Token zum Kauf von NFTs zu verwenden, Weed-Unternehmen eine Beteiligung an der Plattform zu ermöglichen und Gaming-Wettbewerbe zu organisieren.

Der native Token $BLUNT wird verwendet, um für Produkte zu bezahlen, die innerhalb des E-Commerce-Cannabis-Marktplatzes gekauft werden, der von der BudBlockz-Plattform gestartet wird. Es wird eine interoperable Kryptowährung sein und könnte frühen Inhabern zugutekommen.

Einer der Hauptvorteile für Token-Inhaber ist, dass sie Teil einer wachsenden Industrie sein können. Durch den Kauf von Ganja Guruz NFTs können Nutzer in den Genuss von Bruchteilseigentum an Cannabisfarmen und Apotheken kommen, die das BudBlockz-Netzwerk entwickeln wird. Es ermöglicht Investoren, Marihuana-Unternehmen auf der ganzen Welt zu besitzen. Analysten gehen davon aus, dass die Marihuana-Industrie bis Ende 2010 mindestens 175 Milliarden Dollar erreichen wird, was eine große Chance für hohe Renditen bietet.

Dogechain, eine Smart-Contract-Plattform für DOGE

Dogecoin (DOGE) wurde von Bill Marcus und dem Branchenpionier Jackson Palmer entwickelt. Kryptoanalysten glauben, dass der Preis des nativen Tokens DOGE aufgrund der Unterstützung von Twitter-CEO Elon Musk allmählich weiter steigen wird, was ihn zum besten Meme-Coin unter den Investoren macht.

Im Gegensatz zu anderen Münzen ist DOGE nicht gedeckelt, mit 130 Milliarden Dollar im Umlauf und einer aktiven Community. Mit seiner Einführung plant Dogechain, neue Möglichkeiten für DOGE zu eröffnen.

Dogechain ermöglicht es Nutzern, online mit Dogecoin für Benzin zu bezahlen. Es ist eine Proof-of-Stake-Blockchain, ein Framework und ein SDK, das auf Polygon Edge basiert. Sie ermöglicht es Entwicklern, EVM-fähige Blockchains zu erstellen, die NFTs ausgeben, Token erzeugen und dezentrale Anwendungen (DApps) hosten können. Ein einzigartiges Merkmal ist die Fähigkeit, mit dem Doge-Netzwerk und dem einfachen Bridge-Netzwerk für Dogecoin zu interagieren. Benutzer von Kryptowährungen mit Dogecoin-Geldbörsen können nahtlos in DeFi und NFT einsteigen. Es zielt auch darauf ab, Entwickler mit Vertikalen wie DeFi, GameFi, NFT, Import Tools, NFT Markets und Metaverse zu verbinden.

Die Schaffung einer kompletten Smart-Contract-Spielwiese, von der die Dogecoin-Community profitieren kann, ist eine aufregende Aussicht und könnte den Standard für andere Meme-Coins setzen. Nehmen wir an, dass die anfängliche Dynamik anhält und Entwickler die richtigen dApps, Token und NFTs erstellen, um eine neue Ära von Doge-basierten Meme-Token zu inspirieren. In diesem Fall könnte Dogechain eine natürliche Erweiterung von Dogecoin werden.

