BNB to the moon? Binance Coin Prognose nach BMW Deal

BMW und Coinweb gehen eine Partnerschaft ein, um die Blockchain-Technologie in das Kundenmanagments des Automobilkonzerns einzubinden.

Der Zugang zur Distributed Ledger Technology (DLT) von Binance soll treuen Kunden eine völlig neue Erfahrung bieten. Höhepunkt der Zusammenarbeit soll ein Kundenbindungsprogramm sein, das dem Konzern dabei hilft, Probleme bei der Fahrzeugfinanzierung zu vermeiden.

BMW, Coinweb und Binance: Kundenbindung via Web 3.0

Immer wenn dezentralisierte Technologien in der Wirtschaft Anwendung finden, ist das nicht nur eine positive Nachricht für die beteiligten Unternehmen, sondern auch ein Fortschritt für die Krypto-Adoption insgesamt.

BMW Financial Services und Coinweb planen zunächst in Thailand die Implementierung von Smart Contracts, die manuelle und zeitaufwendige Prozesse in der Fahrzeugfinanzierung automatisieren sollen. Der Erarbeitung der Unternehmenslösung ist eine Machbarkeitsstudie vorangestellt.

Das Kundenbindungsprogramm auf Basis der Binance Chain ist für die zweite Phase des Projekts geplant und soll treue Kunden der Marke in Form von Loyalitätsprämien belohnen.

Transaktionen werden kettenübergreifend stattfinden und die Belohnungen sollen in einem vernetzten Ökosystem eingelöst werden können, welches BMW und Partnerunternehmen umfasst. Die BNB-Kette wird aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit, Kosteneffizienz und Geschwindigkeit dabei als Ankerkette dienen.

Die Verlagerung von “Papierkram” hin zu unveränderlichen Aufzeichnungen auf der Blockchain soll laut dem CEO von BMW Financial Services Thailand, Bjorn Antonsson, einen “enormen Beitrag zu unfehlbarer Effizienz und Transparenz leisten”.

Am Ende des gemeinsamen Projekts könnte ein Tool zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Umsetzung der Know-Your-Customer-Ziele stehen. Mit transparenten und unabänderlichen Transaktionen sowie deren Geschwindigkeit und Kapazität nutzt der Münchner Konzern erstmals die Hauptvorteile von kommerziellen Blockchain-Anwendungen für den Kontakt zu seinen Kunden.

Das Interesse an dezentraler Technologie seitens der Automobilindustrie ist nicht neu. BMW setzt seit 2018 DLT ein, um die Lieferketten von Kobalt zu verfolgen und die Einhaltung von Compliance-Richtlinien bei seinen Lieferanten sicherzustellen. Mercedes setzt nicht-fungible Token und Krypto-Coins seit einigen Jahren aktiv als Werbemittel ein. Und auch die Fiat-Tochter Alfa Romeo nutzte bereits Blockchain-Technologie, um aufgezeichnete Fahrzeugdaten zu verfolgen.

Angesichts der Nutzung der BNB Smart Chain bei BMW fragen sich Anleger, wie sich diese positive Meldung auf die BNB-Kurse auswirken wird. Da die breite Anwendung der für Enterprise-Lösungen mindestens ebenso beliebten Ethereum-Chain sich bisher nicht spürbar auf den Ether-Kurs auswirkt, ist der Effekt auf den nativen BNB-Coin keinesfalls gewiss.

Ähnliches gilt für einen weiteren Anwendungsfall, bei dem die Binance-Chain als technologische Basis dient: CryptoGames.

BNB als Zahlungsmittel für die Casino-Plattform CryptoGames

Die Anfang 2020 gestartete Online-Glücksspiel-Plattform für Kryptowährungen, bietet seinen Nutzern eine große Bandbreite von Casino-Spielen wie Dice (v1.0 und v2.0), Slot, Roulette, Video Poker, Black Jack sowie eine klassische Lotterie, Minesweeper, Plinko und seit neuestem das Lotto-ähnliche Glücksspiel Keno.

Die CrytoGames-Entwickler haben vor Kurzem verkündet, dass die Nutzer der Plattform nun auch mit BNB, dem nativen Coin, der führenden Krypto-Börse zahlen können.

Das Spiele-Angebot kann zudem mit den folgenden Kryptowährungen genutzt werden:

Bitcoin

Litecoin

Ether

Dogecoin

Neo Gas

Ethereum Classic

Monero

Bitcoin Cash

Dash

Solana

Zusätzlich zur vielfältigen Spieleauswahl können Nutzer an verschiedenen Contests, wöchentlichen Herausforderungen, progressiven Jackpots und dem VIP-Club partizipieren.

Die Fairness bei den genannten Spielen kann von den Anwendern über kryptographisch kontrolliert werden, wodurch sich das Sicherheitsgefühl der Spieler sicher erhöht.

Zudem gilt BNB als eine stabile Kryptowährung, hinter der die größte Krypto-Börse der Welt steht. Und die Binance-Chain ist für niedrige Transaktionskosten und schnellen Transaktionsgeschwindigkeiten bekannt, was sie zu einer effizienten und geeigneten Zahlungsoption für die Online-Glücksspiel-Plattform macht.

Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der hohen Akzeptanz des BNB. CryptoGames-Nutzer können die Token bei zahlreichen Händlern einsetzen und bei einer langen Reihe von Krypto-Börsen handeln.

Wie zuvor erwähnt, sollte sich die breite Anwendung des Coins sowie die Attraktivität der zugrundeliegenden Blockchain in aller Regel positiv auf die Kurse auswirken. Bisher ist ein solcher Effekt kaum zu beobachten, was die Frage nach einer eventuellen Unterbewertung von BNB aufwirft.

Da sich die Krypomärkte kurz nach dem Jahreswechsel in einer Findungsphase befinden, sind zuverlässige Prognosen kaum möglich.

FightOut: Neues M2E-Projekt will Web 2.0 und 3.0 verbinden

STEPN, eine mit der FightOut App vergleichbare Anwendung, ist eines der bekanntesten Angebote im wachsenden M2E-Bereich. Sie zählt zu den Web3-Fitness-Projekten, die den Weg für Projekte geebnet haben, die Nutzer mit einer Kryptowährung für sportliche Aktivität belohnen.

Die Entwickler, die nun mit dem nativen Token FGHT an den Start gehen, wollen allerdings über die Belohnung für bloße, messbare Bewegungen hinausgehen und das Move-to-Earn-Prinzip in eigene Fitnessstudios implementieren.

Dazu werden neben den Sensoren, die moderne Smartphones bieten, Messtechnologien genutzt, mit denen die Fitnessgeräte in den Studios ausgestattet werden. So werden zahlreiche Fitnessaktivitäten und körperliche Fortschritte messbar und können von den individuellen Avataren der Nutzer visuell dargestellt werden.

Das Einkommensmodell von Fight Out ist dabei breit gefasst und beinhaltet neben den herkömmlichen Fitnesszielen auch das Skill-Level bei bestimmten Kampftechniken und eine Belohnung für einen ganzheitlich gesunden Lebensstil.

Um die Trainingsfortschritte auch im Metaverse erfahren zu können, schlüpfen die Nutzer in ihre Web3-Identitäten, deren Punktzahl bei Attributen wie Kraft, Muskulatur, Herz-Kreislauf-Leistung und eben bei Kampftechniken wächst.

Das Training ist durch “Fight Camps” inspiriert, in denen sich professionelle MMA-Kämpfer aus der Ultimate Fighting Championship (UFC) sowie Weltklasse-Boxer auf ihre Kämpfe vorbereiten. Durch die Erfassung von statistischen Daten aus den Training Sessions steigen die Avatare im Punktesystem auf und qualifizieren sie zur Teilnahme an virtuellen KI-gestützten Wettkämpfen, bei denen den Gewinnern eine Belohnung in Form von FIGHT-Token winkt.

FightOut Markenbotschafter

Die Entwickler konnten namhafte Elite-Kämpfer und Fitness-Influencer als Markenbotschafter für ihr Projekt gewinnen. Zu den Gesichtern der neuen Marke gehören beispielsweise Amanda Ribas (Top 10 UFC-Kämpferin), Taila Santos (#2 im Fliegengewicht der UFC) und Tremayne Dortch (Fitness Influencer).

Die “Ambassadors” der M2E-Plattform werden zudem als Personal Trainer tätig werden und die Nutzer über Videos zusätzlich für das Training motivieren.

FGHT-Token Vorverkauf

Die native Währung von FightOut wird aktuell im Rahmen eines Vorverkaufs an frühe Investoren ausgegeben. 60 Prozent der Token sind für diesen Zweck vorgesehen. Das Gesamtangebot beträgt 10 Milliarden FGHT. 10 % der Coins dienen als Liquiditätsreserve und weitere 30 % sind dem Pool für das passive Einkommen der Nutzer sowie der Weiterentwicklung des Projekts vorbehalten.

Auch im Vorverkauf geht das Entwicklerteam einen eigenen Weg: Es gibt keine Limits, weder Mindesteinlagen noch maximale Beteiligungen. Und frühen Investoren winken Token-Boni von bis zu 25 %, je nachdem, wie viele FIGHT-Token sie für sich reklamieren möchten.

Unabhängig von der Token-Menge gilt für jeden Investor eine Sperrfrist von drei Monaten. Anleger, die ihre Token mindestens 6 Monate halten, werden mit einem Bonus in Höhe von 10 % belohnt und ab 24 Monaten erhalten sie einen Bonus von 25 % an zusätzlichen Token.

In den wenigen Tagen des Presales konnten die Entwickler bereits über 2,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Bei Betrachtung der Geschwindigkeit, in der sich die Coins verkaufen, scheint ein Abverkauf vor dem offiziellen Ende am 31. März 2023 möglich.