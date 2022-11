Neue Blockchain-Sicherheitsstatistiken: Krypto im Wert von 3 Mrd. $ im Jahr 2022 gestohlen - das müssen Sie wissen

Source: AdobeStock / Sergey Nivens

Im Jahr 2022 wurden bisher Kryptowährungen im Wert von 3 Milliarden Dollar von Hackern gestohlen, wobei allein im Oktober über 760 Millionen Dollar erbeutet wurden, so ein Sicherheitsunternehmen.

Die beträchtlichen Verluste durch Hacker und Protokoll-Exploits wurden von der Blockchain-Sicherheitsfirma PeckShield am Montag auf Twitter gemeldet, wobei die Firma sagte, dass sich die Verluste in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr bereits verdoppelt haben.

Im Jahr 2021 wurden 1,55 Milliarden Dollar von Hackern gestohlen, während im Jahr 2020 nur 0,25 Milliarden Dollar durch Hacker verloren gingen, so die Daten von PeckShield.

PeckShield wies auch darauf hin, dass einige Hacker die gestohlenen Gelder zurückgeben. Dies ist eine in der Kryptowelt durchaus übliche Praxis, bei der einige Hacker gezeigt haben, dass sie eher daran interessiert sind, Schwachstellen in Protokollen aufzudecken, als sich selbst zu bereichern.

Von den 760,2 Millionen Dollar, die im Oktober gestohlen wurden, sind nach Angaben des Unternehmens bereits rund 100 Millionen Dollar zurückgegeben worden.

Wenn es darum geht, welche Protokolle im letzten Monat am meisten unter Hackerangriffen gelitten haben, sticht BNB Chain (ehemals Binance Chain/Binance Smart Chain) als die Blockchain hervor, die mit Abstand am meisten verloren hat. Im Oktober verlor BNB Chain satte 586 Millionen Dollar, mehr als doppelt so viel wie bei allen Protokollen im gesamten Jahr 2020, wie die Daten von PeckShield zeigen.

An zweiter Stelle lag die in Solana ansässige DeFi-Lending-Plattform Mango Markets mit einem Verlust von 48 Millionen Dollar, nachdem die Hacker, die Mitte Oktober hinter einem 100-Millionen-Dollar-Exploit standen, mehr als die Hälfte des gestohlenen Geldes zurückgegeben hatten.

"Ich war an einem Team beteiligt, das letzte Woche eine hochprofitable Handelsstrategie verfolgt hat", gab Avraham Eisenberg, ein Mitglied der Gruppe hinter dem Mango-Exploit, in einem Tweet zu. "Ich habe dabei geholfen, eine Vergleichsvereinbarung mit dem Versicherungsfonds auszuhandeln, mit dem Ziel, alle Nutzer zu entschädigen [...]", so Eisenberg weiter.

Den dritten Platz auf der Liste der größten Hacks im Oktober belegte der dezentrale Börsenaggregator (DEX) Transit Swap, der bei einem Hack 23 Millionen Dollar verlor - bevor 16,1 Millionen Dollar zurückgegeben wurden.

"Mit den gemeinsamen Bemühungen aller Parteien hat der Hacker etwa 70 % der gestohlenen Vermögenswerte zurückgegeben", schrieb das Team hinter Transit Swap damals auf Twitter und bat den Hacker, sich persönlich an das Team zu wenden, um die Rückgabe der Gelder zu koordinieren.