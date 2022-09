Bitcoins und Ethereum halten sich gut, HNT und SNX legen zu

Der Bitcoin-Preis blieb deutlich über der Unterstützung von 18.500 $.

Ethereum hielt die wichtige Unterstützung bei 1.255 $, XRP steht vor einem Widerstand bei 0,45 $.

HNT und SNX stiegen um über 10 %.

Der Bitcoin-Preis hielt sich über der Unterstützungszone von 18.500 $. BTC bildete eine Basis und begann einen neuen Anstieg über 19.000 $. Derzeit konsolidiert er oberhalb der 19.200 $-Marke und wartet auf weitere Aufwärtsbewegungen.

In ähnlicher Weise erholten sich die meisten wichtigen Altcoins von ihren Verlusten. ETH fand Unterstützung bei 1.255 $ und erholte sich über 1.320 $. XRP hofft auf einen Ausbruch nach oben über die Widerstandszone von 0,45 $. ADA steckt in der Nähe der 0,435 $-Marke fest.

Bitcoin Preis

Nach einem starken Rückgang fand der Bitcoin-Preis Unterstützung bei 18.500 $. Das Stundenchart zeigt deutlich, dass die Bullen die Unterstützungszone um 18.500 $ mehrfach verteidigt haben. BTC startete eine stetige Erholungswelle oberhalb der 19.000 $-Marke und des einfachen gleitenden 50-Stunden-Durchschnitts. Der Preis sieht sich nun einem Widerstand nahe der 19.700 $-Zone gegenüber. Der nächste wichtige Widerstand liegt bei 20.000 $, darüber könnte der Preis wieder in den Bereich von 20.350 $ zurückkehren.

Auf der Unterseite befindet sich eine erste Unterstützung bei 19.260 $. Die nächste wichtige Unterstützung liegt in der Nähe der 19.000 $-Zone, unter der der Preis auf 18.500 $ abrutschen könnte.

Ethereum Preis

Der Ethereum-Preis sprang unter die Unterstützungszone von 1.265 $, aber die Bullen waren in der Nähe der 1.255 $-Marke aktiv. ETH begann einen neuen Anstieg und konnte die 1.300 $-Marke überwinden. Er übertraf sogar die 1.320 $-Marke und den einfachen gleitenden 50-Stunden-Durchschnitt. Auf der Oberseite stößt der Preis in der Nähe der 1.350 $-Marke auf Widerstand. Der nächste wichtige Widerstand befindet sich bei der Marke von $1.370, über der der Kurs den Widerstand von $1.400 erreichen könnte.

Auf der Unterseite befindet sich eine erste Unterstützung bei 1.305 $. Die nächste wichtige Unterstützung liegt bei 1.255 $, unterhalb derer der Preis ein rückläufiges Momentum gewinnen könnte.

ADA, BNB, SOL, DOGE und XRP-Preis

Cardano (ADA) fand Unterstützung in der Nähe des Niveaus von 0,425 $. Der Preis konsolidiert sich nun in der Nähe des Niveaus von 0,435 $ und scheint einen erneuten Anstieg in Richtung der Widerstandszone von 0,45 $ anzustreben.

BNB ist um 5 % gestiegen und hat sich deutlich über die 282 $-Marke bewegt. Der nächste größere Widerstand liegt bei 288 $, darüber könnte der Kurs sogar die 295 $-Marke überschreiten und den Widerstand bei 300 $ testen.

Solana (SOL) versucht einen erneuten Anstieg über den Widerstand von 33,50 $. Gelingt dies den Bullen, könnte sich der Kurs in Richtung des Widerstands bei 35 $ bewegen. Andernfalls könnte der Kurs abrutschen und erneut den Wert von 31,50 $ testen.

DOGE konnte die 0,0600 $-Marke zurückerobern. Der Kurs konsolidiert sich nun und könnte eine erneute Bewegung in Richtung der Marke von 0,062 $ anstreben. Weitere Kursgewinne könnten den Preis auf 0,0632 $ treiben.

Der XRP-Preis sprang unter die 0,42 $-Marke, bevor er Unterstützung fand. Jetzt steigt er wieder und handelt über $0,44. Die Bullen könnten bald einen erneuten Anstieg über den Widerstand von $0,45 anstreben.

Anderer Altcoin-Markt heute

Viele Altcoins bewegen sich langsam nach oben, darunter HNT, SNX, LRC, CAKE, KSM, CRV, ENS, ALGO, LUNC, FTT und FIL. Von diesen stieg HNT um über 12 % und überschritt die Marke von 5,15 $.

Insgesamt blieb der Bitcoin-Preis über der wichtigen Unterstützung von 18.500 $. Wenn BTC die 20.000 $-Marke überwindet, könnte er in Richtung der 20.500 $-Marke oder sogar 21.200 $ steigen.

