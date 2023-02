Bitcoins siebtes "Goldenes Kreuz" in 10 Jahren rückt näher - Was bedeutet das für den BTC-Preis?

Bitcoin Golden Eyes. Source: Adobe

Angesichts der jüngsten Rallye, die den Bitcoin-Kurs seit Jahresbeginn um mehr als 40 % ansteigen ließ, steht Bitcoin kurz davor, sein siebtes sogenanntes "Golden Cross" in den letzten 10 Jahren zu erleben. Ein goldenes Kreuz ist ein technisches Ereignis, bei dem der 50-Tage Simple Moving Average (SMA) nördlich des 200-Tage SMA kreuzt. Einige Techniker und Händler interpretieren ein goldenes Kreuz entweder als Kaufsignal oder zumindest als Zeichen dafür, dass sich das Kursmomentum in eine zinsbullische Richtung verlagert hat.

Unter der Annahme, dass es nicht zu einem plötzlichen und dauerhaften Einbruch des Preises von Bitcoin um mehr als 30 % kommt, der größten Kryptowährung der Welt nach Marktkapitalisierung und der ersten erfolgreichen Implementierung der kryptographisch gesicherten Blockchain-Technologie, sollte sich der 50-Tage-SMA von Bitcoin in etwa einer Woche über seinen 200-Tage-SMA bewegen.

Another Bitcoin "golden cross" is incoming. Source: TradingView

Wie hat sich Bitcoin nach Golden-Cross-Ereignissen entwickelt?

Wenn Sie Bitcoin zum Zeitpunkt der letzten sieben Golden-Cross-Ereignisse gekauft und 90 Tage lang gehalten hätten, wären Sie in vier von sieben Fällen mit Ihrer Investition im Plus gewesen. Die Gewinnspanne dieser Gewinne hätte wild zwischen 10-80% geschwankt. In einem von sieben Fällen wären Sie nach 90 Tagen unverändert geblieben, und in zwei Fällen wären Sie im Minus gewesen (um 20 % und 45 %).

Hätten Sie 365 Tage lang investiert, wären Sie in fünf von sieben Fällen im Plus gewesen. Auch hier schwankt das Ausmaß der Gewinne in diesem Zeitraum stark, von 25 % bis 400 %. Die beiden Fälle, in denen Sie nach 365 Tagen im Minus gewesen wären, fielen mit den brutalen Bärenmärkten von 2014 bis Anfang 2015 und von Ende 2021 bis Ende 2022 zusammen.

Wenn Sie das Kaufsignal dahingehend abändern, dass Sie nur dann kaufen, wenn ein goldenes Kreuz am Ende eines längeren Bärenmarktes auftritt (und nicht während eines unruhigen Bullenmarktes), sehen die Ergebnisse etwas anders aus und sind wohl eher bullisch. Wenn Sie nach den Golden-Cross-Ereignissen vom Juli 2015, Oktober 2015 und April 2019 gekauft und 365 Tage lang gehalten hätten, hätten Sie eine Rendite von (ungefähr) 130, 120 bzw. 25 % erzielt.

Wie bei den vorgenannten Ereignissen liegt der 50-Tage-SMA nun schon seit längerer Zeit unter dem 200-Tage-SMA. Stellen Sie sich vor, dass Bitcoin zum Zeitpunkt des kommenden goldenen Kreuzes weiterhin um $23.000-$24.000 gehandelt wird. Ein Anstieg von 100 % innerhalb des nächsten Jahres ist angesichts der bisherigen Entwicklung machbar. Wir könnten also davon ausgehen, dass Bitcoin Anfang 2024 die 40.000$-Marke erreicht.

Bitcoin bear. Source: Adobe

Ist der Bitcoin-Bärenmarkt vorbei?

Eine solche Erholung des Bitcoin-Kurses im nächsten Jahr ist leicht vorstellbar, wenn man diese Faktoren berücksichtigt.

Erstens ist es viel wahrscheinlicher, dass 2023 ein Jahr der Lockerung der finanziellen Bedingungen sein wird (was typischerweise kryptobullisch ist) als ein Jahr der Verschärfung der finanziellen Bedingungen (wie es 2022 war). Das liegt daran, dass die Inflation rapide zu sinken scheint, wie die Fed diese Woche einräumte. Die Fed nähert sich dem Ende ihres Straffungszyklus und könnte sogar die Zinsen bis Ende des Jahres senken, um eine US-Wirtschaft zu stützen, die bald in eine Rezession fallen könnte.

Darüber hinaus dauern Bitcoin-Baisse historisch gesehen nur etwa ein Jahr und mehrere On-Chain- und technische Indikatoren deuten darauf hin, dass die Talsohle des Bärenmarktes 2022 erreicht ist (wie in diesem aktuellen Artikel erörtert).

Währenddessen bleiben die langfristigen Trends in Bezug auf die breitere Akzeptanz von Bitcoin (d.h. Nutzer und Investoren) positiv, und der Vermögenswert sollte bald eine größere Legitimität erlangen, da die Regulierungsbehörden in wichtigen Märkten (wie den USA, Großbritannien und der EU) daran arbeiten, umfassende Gesetze für den Kryptomarkt einzuführen. Ein weiteres goldenes Kreuz reiht sich somit in die Liste der Argumente ein, warum der Bitcoin-Bärenmarkt vorbei ist.