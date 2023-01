Bitcoin verzeichnet $116M an Zuflüssen, während der Preis nahe dem 6-Monats-Hoch verharrt

Bitcoin-gebundene Investmentfonds verzeichneten in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von 116 Millionen US-Dollar, da es der Flaggschiff-Kryptowährung gelungen ist, ihre Gewinne zu halten und sich in diesem Jahr bisher gut zu behaupten.

Laut einem am Montag veröffentlichten Bericht des digitalen Investmentunternehmens CoinShares verzeichneten digitale Anlageprodukte in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von 117 Millionen US-Dollar, wobei 116 Millionen US-Dollar auf Bitcoin entfielen. Dies sind die größten Zuflüsse in digitale Anlagen seit Juli 2022, so der Bericht.

Die starken Zuflüsse in Bitcoin-gebundene Investmentfonds kommen, da die führende Kryptowährung es geschafft hat, ihre jüngsten Gewinne zu halten. Bitcoin ist seit Jahresbeginn um mehr als 42 % und in den letzten 30 Tagen um 39 % gestiegen. Der Coin wird derzeit über der Marke von 23.000 $ gehandelt, ein Niveau, das zuletzt Mitte August 2022 erreicht wurde.

In der Zwischenzeit hat CoinShares enthüllt, dass das kumulierte verwaltete Vermögen (AuM) von Kryptofonds auf 28 Milliarden Dollar gestiegen ist, was einem Anstieg von 43% gegenüber dem Tiefststand im November 2022 entspricht. Der Bericht fügte hinzu:

"Die Volumina von Anlageprodukten verbessern sich mit 1,3 Milliarden US-Dollar, die in dieser Woche gehandelt wurden, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem YTD-Durchschnitt entspricht, während der breitere Markt für digitale Vermögenswerte einen durchschnittlichen wöchentlichen Anstieg von 11 % verzeichnete. Anlageprodukte machen weiterhin nur 1,4 % des Gesamtvolumens an vertrauenswürdigen Börsen aus."

Auf der anderen Seite verzeichneten Multi-Asset-Anlageprodukte in der neunten Woche in Folge Abflüsse in Höhe von 6,4 Millionen US-Dollar, was darauf hindeutet, dass die Anleger ausgewählte Anlagen bevorzugen. "Dies zeigte sich bei den Altcoins, da Solana, Cardano und Polygon Zuflüsse verzeichneten, während Bitcoin Cash, Stellar und Uniswap geringfügige Abflüsse verzeichneten", so der Bericht.

Geografisch gesehen verzeichnete Deutschland mit 40 % oder 46 Mio. $ aller Zuflüsse die größten Zuflüsse. Es folgten Kanada, die Vereinigten Staaten und die Schweiz mit 30 Mio. $, 26 Mio. $ bzw. 23 Mio. $ an Zuflüssen.

Die Mittelzuflüsse sind ein guter Indikator dafür, wie institutionelle Anleger ihr Geld bewegen. Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass starke Zuflüsse weitere Zuflüsse nach sich ziehen und die Preise in die Höhe treiben können. Im Gegensatz dazu könnten starke Abflüsse zu fallenden Preisen führen.

Ein Bericht von CoinShares Anfang dieses Monats zeigte, dass die Zuflüsse in digitale Vermögenswerte im vergangenen Jahr 433 Millionen US-Dollar erreichten, den niedrigsten Stand seit 2018. Dem Bericht zufolge verzeichneten Bitcoin und Multi-Asset-Investmentprodukte mit 287 Millionen US-Dollar bzw. 209 Millionen US-Dollar die stärkste Nachfrage.

2023 war ein starkes Jahr in Bezug auf die Akzeptanz von Bitcoin und dem breiteren Kryptomarkt. Erst letzte Woche kündigte der Staat New York einen Gesetzesentwurf an, der es den Behörden erlauben würde, Bitcoin und einige andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel für Bußgelder, Zivilstrafen, Steuern, Gebühren und andere Zahlungen des Staates zu akzeptieren.