Bitcoin und Ethereum weiter unter Druck, LUNC könnte sich wieder erholen

Der Bitcoin-Preis konsolidiert sich über $19.000.

Ethereum kämpfte sich über die 1.350 $-Marke, XRP ist um 5 % gefallen und handelt unter 0,45 $.

LUNC hält seine Gewinne und könnte eine neue Rallye starten.

Der Bitcoin-Preis konnte sich nicht über der 19.500 $-Marke halten. BTC konsolidiert derzeit oberhalb der 19.200 $-Marke. Ein Durchbruch nach unten und ein Abschluss unter $19.000 könnte einen weiteren Rückgang auf $18.500 oder sogar $18.250 auslösen.

Auch bei den meisten anderen Altcoins gibt es einige rückläufige Anzeichen. ETH konsolidiert sich unterhalb der Widerstandszone von 1.320 $. XRP ist unter die Unterstützungsmarken von 0,455 $ und 0,450 $ gefallen. ADA kämpft damit, sich über 0,42 $ zu halten.

Bitcoin Preis

In der vergangenen Woche versuchte der Bitcoin-Preis einen erneuten Anstieg über den Widerstand von 19.600 $. BTC kletterte sogar über die 20.000 $-Marke. Es gab jedoch keine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung über der 20.000 $-Marke. Infolgedessen kam es zu einer erneuten Abwärtsreaktion, und der Preis fiel unter 19.500 $ und den einfachen gleitenden 50-Stunden-Durchschnitt. Auf der Abwärtsseite befindet sich eine erste Unterstützung nahe der 19.000 $-Marke. Die nächste wichtige Unterstützung liegt in der Nähe der 18.500 $-Zone, unter die der Preis bis auf 18.250 $ fallen könnte.

Sollte es zu einem erneuten Anstieg kommen, könnte der Preis auf einen Widerstand bei 19.600 $ stoßen. Der nächste wichtige Widerstand liegt bei $20.000, darüber könnte der Preis die $20.500-Zone testen.

Ethereum Preis

Der Ethereum-Preis begann ebenfalls mit einem erneuten Rückgang, nachdem er die Widerstandszone von 1.350 $ nicht überwinden konnte. ETH fiel unter die Unterstützung von 1.320 $ und den einfachen gleitenden 50-Stunden-Durchschnitt. Er handelt jetzt unter $1.300, mit einer ersten Unterstützung bei $1.280. Die nächste wichtige Unterstützung liegt bei $1.255, unterhalb derer der Preis ein rückläufiges Momentum entwickeln könnte.

Auf der Oberseite stößt der Preis auf Widerstand bei der Marke von 1.310 $ und dem einfachen gleitenden Durchschnitt der 50-Stunden-Linie. Der nächste wichtige Widerstand liegt bei 1.350 $, darüber könnte der Kurs den Widerstand bei 1.400 $ erreichen.

ADA, BNB, SOL, DOGE und XRP-Preis

Cardano (ADA) hat sich deutlich unter der Marke von 0,45 $ eingependelt. Der Preis sank unter 0,435 $ und kämpft derzeit darum, über 0,42 $ zu bleiben. Die nächste wichtige Unterstützung liegt bei 0,405 $.

BNB konsolidiert in der Nähe der $285-Marke. Bei einem erneuten Anstieg könnte der Kurs die Widerstandsmarke von 295 $ und 300 $ testen. Umgekehrt könnte er bis auf 272 $ zurückgehen.

Solana (SOL) bewegt sich abwärts in Richtung der 32 $-Marke. Sollte die Marke von 32 $ nach unten durchbrochen werden, könnte der Kurs auf 30,50 $ sinken. Die nächste wichtige Unterstützung liegt bei 30,00 $.

DOGE bewegt sich langsam unter die Marke von 0,0600 $. Sollten die Bären weiterhin in Aktion bleiben, könnte der Preis in naher Zukunft in Richtung der 0,0585 $-Marke fallen.

Der XRP-Preis bewegt sich langsam unter die Unterstützung von 0,45 $. Bei weiteren Verlusten könnte der Preis möglicherweise die Marke von 0,432 $ testen. Auf der Oberseite stellt die Marke von 0,465 $ eine große Hürde dar.

Anderer Altcoin-Markt heute

Viele Altcoins befinden sich im roten Bereich, darunter CHZ, HT, MIOTA, GMT, LDO, APE, ATOM, CELO, QNT, COMP, LINK und NEXO. Im Gegensatz dazu befindet sich LUNC immer noch in einem Aufwärtstrend und könnte wieder steigen.

Insgesamt kämpft der Bitcoin-Preis darum, sich über der 19.000 $-Unterstützung zu halten. Sollte BTC unter 19.000 $ fallen, besteht die Gefahr einer neuen Abwärtswelle.

_____

Finden Sie den besten Preis für den Kauf/Verkauf von Kryptowährungen:

Unsere News finden Sie auch auf unseren Social Media Kanälen:

Twitter: https://twitter.com/de_cryptonews

Telegram: https://t.me/cryptonewsDE1

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/72771562

Facebook: https://www.facebook.com/DEcryptonews