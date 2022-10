Bitcoin und Ethereum Preisvorhersage - bereitet sich BTC für einen Anstieg vor?

Am 24. Oktober zeigt der Bitcoin Preis eine bärische Korrektur, nachdem er an der Widerstandsmarke von 19.700 $ abgelehnt wurde. Im Gegensatz dazu ist Ethereum auf dem Vormarsch und stieg im frühen asiatischen Handel um über 2% auf 1.347 $.

Die wichtigsten Kryptowährungen wurden am frühen Morgen des 24. Oktober bullish gehandelt, mit einer globalen Krypto-Marktkapitalisierung von 931 Milliarden Dollar am Vortag und einem Handelsvolumen von 479 Milliarden Dollar. Werfen wir einen Blick auf die Top-Gewinner und -Verlierer des heutigen Tages.

Top Altcoin Gewinner und Verlierer

Die Top-Performer in der asiatischen Sitzung waren Klaytn (KLAY), Polygon (MATIC) und TerraClassicUSD (USTC). Klaytn (KLAY) ist um mehr als 25% auf 0,18 $ gestiegen, während MATIC um mehr als 6% auf 0,88 $ gestiegen ist. Gleichzeitig ist der Kurs von USTC in den letzten 24 Stunden um mehr als 6 % angestiegen.

In den letzten 24 Stunden ist der Kurs von The Chain (XCN) um mehr als 3% auf $0,05 gefallen. Der Preis von Axie Infinity (AXS) ist um mehr als 2% auf etwa $8,6 gefallen.

Bitcoin Preis

Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei 19.339 $, und das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 25 Milliarden $. Bitcoin hat in den letzten 24 Stunden um mehr als 0,50% zugelegt. CoinMarketCap steht derzeit an erster Stelle mit einer Live-Marktkapitalisierung von 370 Mrd. $.

Am Montag durchbrach BTC/USD das symmetrische Dreiecksmuster bei 19.250 USD, und nun dürfte dasselbe Niveau als wichtige Unterstützung dienen. Ein Kerzenschluss oberhalb dieses Niveaus hat das Potenzial, einen Aufwärtstrend bis zur 19.650 $-Marke voranzutreiben, und ein zinsbullischer Crossover darüber könnte BTC in Richtung 19.950 $ führen.

Normalerweise führt der Ausbruch aus dem symmetrischen Dreieck nach oben zu einer Fortsetzung des Aufwärtstrends, so dass die Bullen den Markt dominieren könnten. Außerdem halten sich MACD und RSI in einer Kaufzone, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet. Wir sollten in Erwägung ziehen, oberhalb der 19.200 $-Unterstützung heute zinsbullisch zu bleiben.

Auf der Unterseite kann ein Durchbruch unter die 19.200 $-Marke weiteren Spielraum für Verkäufe bis 18.950 $ oder 18.650 $ eröffnen.

Ethereum Preis

Der aktuelle Preis von Ethereum liegt bei $1.344, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $11 Milliarden. In den letzten 24 Stunden hat Ethereum über 2% zugelegt. CoinMarketCap stuft ETH jetzt auf Platz 2 ein, mit einer Live-Marktkapitalisierung von 164 Mrd. $.

Aus technisch Aus technischer Sicht hat das ETH/USD-Paar ein aufsteigendes Dreiecksmuster auf der Oberseite durchbrochen. Nachdem es bei $1.365 abgelehnt wurde, befindet sich Ethereum wieder in einem Abwärtstrend und dürfte bei $1.340, dem Bereich des doppelten Bodens, unmittelbare Unterstützung finden.

Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt dürfte nun in der Nähe des psychologischen Handelsniveaus von $1.300 zusätzliche Unterstützung bieten.

Auf der Oberseite liegen die wichtigsten Widerstände für Ethereum weiterhin bei $1.360 und $1.384. Die zinsbullische Tendenz bleibt heute bei über $1.340 stark.

