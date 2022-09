Bitcoin und Ethereum im Aufwind, XRP startet neue Rallye

Der Bitcoin-Preis konsolidiert sich über $19.000.

Ethereum könnte sich erholen, wenn er die Marke von 1.340 $ überschreitet, XRP legte um über 8 % zu und überschritt die Marke von 0,48 $.

XLM und OKB sind um über 5 % gestiegen.

Der Bitcoin-Preis hat sich oberhalb der 19.000 $-Marke eingependelt. BTC konsolidiert derzeit oberhalb der 19.200 $-Marke. Ein klarer Anstieg über die Widerstandsmarken von 19.500 und 19.600 $ könnte einen neuen Anstieg auslösen.

In ähnlicher Weise könnten die meisten wichtigen Altcoins einen ordentlichen Anstieg starten. ETH scheint einen Ausbruch nach oben über 1.340 $ und 1.350 $ anzustreben. XRP gewann an Fahrt und überwand die Widerstandszone von 0,48 $. ADA steckt immer noch in der Nähe der 0,435 $-Marke fest.

Bitcoin Preis

Gestern startete der Bitcoin-Preis eine Erholungswelle über die 19.000 $-Marke. BTC hat sich sogar über der 19.200 $-Marke und dem einfachen gleitenden 50-Stunden-Durchschnitt eingependelt. Der Preis sieht sich jedoch einem wichtigen Widerstand nahe der 19.600 $-Zone gegenüber. Ein klarer Anstieg über 19.600 $ könnte den Preis auf 20.000 $ treiben. Der nächste wichtige Widerstand liegt bei 20.500 $, oberhalb dessen der Preis wieder in den Bereich von 21.200 $ zurückkehren könnte.

Auf der Unterseite befindet sich eine erste Unterstützung bei 19.260 $ und dem einfachen gleitenden 50-Stunden-Durchschnitt. Die nächste wichtige Unterstützung liegt in der Nähe der 19.000 $-Zone, unter die der Preis auf 18.500 $ fallen könnte.

Ethereum Preis

Der Ethereum-Preis begann ebenfalls einen neuen Anstieg und konnte die 1.300 $-Marke überwinden. Er hat sich sogar über der 1.320 $-Marke und dem einfachen gleitenden 50-Stunden-Durchschnitt eingependelt. Auf der Aufwärtsseite stößt der Kurs auf Widerstand bei der Marke von 1.340 $ und auf ein sich zusammenziehendes Dreieck auf der Stunden-Chart. Der nächste wichtige Widerstand liegt bei der Marke von 1.350 $, darüber könnte der Preis den Widerstand bei 1.400 $ erreichen.

Auf der Unterseite befindet sich eine erste Unterstützung bei 1.315 $. Die nächste wichtige Unterstützung liegt bei 1.300 $, darunter könnte der Preis auf 1.255 $ fallen.

ADA, BNB, SOL, DOGE und XRP-Preis

Cardano (ADA) ist stabil in der Nähe des Niveaus von 0,435 $. Ein unmittelbarer Widerstand liegt bei 0,442 $. Der erste größere Widerstand befindet sich in der Nähe der 0,45 $-Zone, über der der Preis an Aufwärtsdynamik gewinnen könnte.

BNB bewegt sich langsam nach oben in Richtung der 285 $-Marke. Der erste größere Widerstand befindet sich in der Nähe der 288 $-Marke, oberhalb derer der Kurs in Richtung 295 $ oder sogar 300 $ steigen könnte.

Solana (SOL) gewinnt oberhalb des Widerstands von 33,50 $ an Fahrt. Er nähert sich nun dem Widerstand bei 35 $. Wenn die Bullen in Aktion bleiben, könnte der Kurs die 35 $-Marke überwinden und in Richtung 36,50 $ steigen.

DOGE konsolidiert sich oberhalb der Marke von $0,0600. Ein unmittelbarer Widerstand befindet sich in der Nähe der 0,062 $-Marke. Weitere Kursgewinne könnten den Kurs auf 0,0632 $ steigen lassen. Andernfalls könnte der Preis zurückgehen und die 0,0585 $-Marke testen.

Der XRP-Preis bildete einen Boden und startete eine neue Rallye über den Widerstand von 0,45 $. Der Preis hat den Widerstand von 0,48 $ überwunden und könnte in naher Zukunft weiter in Richtung der 0,50 $-Marke steigen.

Anderer Altcoin-Markt heute

Viele Altcoins befinden sich im grünen Bereich, darunter XLM, OKB, LUNC, FLOW, EOS, LEO, MATIC, XDC, CELO, TRX und AXS. Von diesen legte XLM um über 5 % zu und überschritt die Marke von 0,475 $.

Insgesamt hält der Bitcoin-Kurs seine Gewinne über der wichtigen Unterstützung von 19.000 $. Wenn BTC die 19.600 $-Marke überwindet, könnte er in Richtung der 20.000 $-Marke oder sogar 20.500 $ steigen.

