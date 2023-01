Bitcoin Preisvorhersage - Wird sich BTC im Jahr 2023 erholen?

Nach dem Durchbruch der 16.660 $-Marke am 3. Januar scheint der Bitcoin-Kurs einen Abwärtstrend eingeschlagen zu haben. Kerzen, die unter 16.660 $ schließen, haben das Potenzial, einen Abwärtstrend bei BTC auszulösen.

Eines der am längsten mitwirkenden Mitglieder des Bitcoin Core-Teams, Luke Dashrj, behauptete, am vergangenen Wochenende mehr als 200 BTC (etwa 3,34 Mio. $) verloren zu haben, nachdem ihm seine Wallet-Schlüssel gestohlen worden waren. Der Entwickler twitterte am Montag, den 1. Januar, über den Vorfall und fügte hinzu;

"Mein PGP-Schlüssel ist kompromittiert, und zumindest viele meiner Bitcoins wurden gestohlen. I have no idea how. Help, please."

PGP, kurz für "Pretty Good Privacy", ist ein beliebtes und sicheres Verschlüsselungstool. Um den unbefugten Zugriff auf sensible Informationen, die auf einem Server gespeichert sind, zu verhindern, kann es diese Informationen verschlüsseln. Bevor er seine Schlüssel verlor, hatte Dashrj Berichten zufolge PGP verwendet, um zu überprüfen, ob die Malware in Bitcoin Knots und Bitcoin Core Downloads eingeschleust worden war.

Bitcoin Core ist die am weitesten verbreitete Software, um sich mit dem Bitcoin-Netzwerk zu verbinden und einen Knoten zu betreiben. Bitcoin Knots hingegen hat fortschrittlichere Funktionen als Bitcoin Core, ist aber weniger gut getestet, was es anfälliger für Angriffe macht.

Der Entwickler konnte die gestohlenen Bitcoins schließlich zu einer Adresse zurückverfolgen, aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keine Unterstützung erhalten. In der Vergangenheit hatte er sich darüber beschwert, dass das FBI und die örtlichen Behörden seine Bitten um Unterstützung ignoriert hatten. Einige Stunden später schrieb er: "Macht nichts. Einfach ausgedrückt, es ist so gut wie verschwunden.

Sechs Monate später ist der Marktanteil von Bitcoin auf 40% gestiegen

Im Juli 2022 lag der Marktanteil von Bitcoin bei 40,16 %, das letzte Mal, dass er über 40 % lag. Seit Oktober 2020 dominiert BTC den Markt, wie die orangefarbene Linie in der vorangegangenen Grafik zeigt.

Bereits im Jahr 2021 hatte BTC eine Vorherrschaft von bis zu 70 % erreicht. Im Januar 2022 sank diese Zahl jedoch auf knapp über 40 % und fiel in der ersten Jahreshälfte weiter ab.

Es gab eine kurze Phase Ende Juni, in der die Dominanz von BTC 48% erreichte, aber ansonsten blieb sie konstant unter 40%.

Bitcoin Preis

Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei $16.658, mit einem Handelsvolumen von $14 Milliarden in den letzten 24 Stunden. Aus technischer Sicht steht Bitcoin bei 16.660 $ einem bedeutenden Widerstand gegenüber, und ein positiver Durchbruch dieses Niveaus könnte sich auf zukünftige Marktmuster auswirken.

Die unmittelbare Barriere für BTC liegt bei $16.750, und ein Durchbruch nach oben über dieses Niveau könnte die Währung auf $16.950 bringen.



Bitcoin Price Chart - Source: Tradingview

Der RSI- und der MACD-Indikator sind in den Kaufbereich eingetreten, was auf die Wahrscheinlichkeit eines Pullbacks hindeutet, aber der gleitende 50-Tage-Durchschnitt stellt ein erhebliches Hindernis dar.

Sollte es daher nicht gelingen, den einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (SMA) zu durchbrechen, könnte dies zu weiteren Verkäufen bis 16.500 $ führen. Infolgedessen könnte BTC unmittelbare Unterstützung im Bereich von $16.350 bis $16.100 finden.

Profitable Kryptowährungen, die man im Auge behalten sollte

Anleger suchen aufgrund der Verlustangst des Marktes nach sichereren Alternativen mit höheren Renditen. Frühe Investoren haben Zugang zu den größten Vorverkäufen des Marktes.

FightOut (FGHT)

Die FightOut (FGHT)-Plattform funktioniert ähnlich wie ein Personal Trainer, mit dem Unterschied, dass der FGHT-Token proaktiv für Trainingszeit vergeben wird. Alle Aktivitäten werden aufgezeichnet und können dazu verwendet werden, die Statistiken des eigenen Metaverse-Avatars zu verbessern.

Das Sammeln von FGHT-Tokens bietet einen zusätzlichen Anreiz für Kunden, einen gesunden Lebensstil anzunehmen und Sport zu treiben, während sie von den Vorteilen der Blockchain-Technologie profitieren. FightOut hat sich trotz des allgemeinen Mangels an Liquidität auf dem Bitcoin-Markt gut entwickelt und Investoren angezogen.

Das Unternehmen hat durch seinen Token-Verkauf, der letzte Woche begann, bereits mehr als 2,5 Millionen Dollar eingenommen. Der derzeitige Verkaufspreis von 60,06 FGHT für 1 $ (FGHT kann mit ETH oder USDT erworben werden) wird im Laufe des Verkaufs steigen.

Besuchen Sie FightOut jetzt

Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade wird eine Ethereum-basierte Plattform sein, die Echtzeit-Analysen und soziale Handelsdaten bereitstellen wird, wenn sie Anfang 2023 startet. Handelssignale, On-Chain-Analysen, Tools zur Strategieentwicklung und Newsfeeds werden zu den ersten Funktionen gehören und sowohl Anfängern als auch erfahrenen Händlern dabei helfen, mit dem volatilen Bitcoin-Markt Schritt zu halten.

Mit nur noch 6 Tagen im Vorverkauf hat Dash 2 Trade, einer der wichtigsten ICOs des Jahres 2022, seine Dashboard-Beta enthüllt. D2T hat bisher rund 11,9 Millionen Dollar an Risikokapital erhalten. D2T ist die Zugangsmünze des Systems, und sie ist jetzt im Vorverkauf 0,0533 $ wert, nachdem sie zuvor für 0,0476 $ an Investoren verkauft wurde.

Besuchen Sie Dash 2 Trade Now

C+Charge (CCHG)

C+Charge (CCHG) ist ein Peer-to-Peer-Zahlungssystem für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV), das auf der Binance-Kette basiert. Es plant, den Zugang der Verbraucher zu Emissionsgutschriften zu verbessern, indem es diejenigen belohnt, die ihre Elektrofahrzeuge an seinen Terminals aufladen, die im zweiten Quartal des nächsten Jahres in Betrieb gehen werden.

Die Plattform hat sich bereits bereit erklärt, 20 % der türkischen Ladestationen in ihr Netz aufzunehmen, was ihre Skalierbarkeit beweist. 1 CCHG kostet 0,013 US-Dollar und kann mit BNB oder USDT gekauft werden. Die Aktion hat bisher mehr als 55.844 $ in Vorverkaufsdollar eingebracht.

Besuchen Sie C+Charge jetzt

