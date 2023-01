Bitcoin Preise und Ethereum-Vorhersage: Könnten BTC und ETH noch vor dem Wochenende um 5% zulegen?

In den letzten Tagen wurden Bitcoin und Ethereum unruhig gehandelt, was möglicherweise auf das chinesische Neujahrsfest zurückzuführen ist, da die asiatischen Anleger im Urlaub sind. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen fragen sich viele Anleger, ob BTC und ETH noch vor dem Wochenende einen Ausbruch von 5 % schaffen könnten.

In diesem Update werden wir die Faktoren untersuchen, die zu einem Ausbruch führen könnten, und Vorhersagen treffen, ob dieser wahrscheinlich ist oder nicht. Wir werden uns auch ansehen, wie sich diese Kryptowährungen in letzter Zeit entwickelt haben und was Experten über ihre Zukunftsaussichten sagen.

Top Altcoin Gewinner und Verlierer

Fantom (FTM), eCash (XEC) und Polygon (MATIC) waren die Top-Performer der letzten 24 Stunden. Der Preis von FTM ist um mehr als 13,50% auf $0,46 gestiegen, während der Preis von XEC um fast 7% auf $$0,000041 gestiegen ist. Gleichzeitig hat MATIC knapp 10 % zugelegt und notiert bei 1,09 $.

In den letzten 24 Stunden ist Threshold (T) um etwa 7,50 % auf 0,055 $ gefallen, ist aber in den letzten sieben Tagen immer noch um fast 150 % gestiegen. Optimism (OP) ist um mehr als 10 % auf etwa 2,15 $ gesunken, und Lido DAO (LDO) ist um etwa 8,85 % auf 2,30 $ gesunken.

Cryptocurrency Market Fundamentals - Was Sie vor der Investition wissen müssen

Die über den Erwartungen liegenden Zahlen zum US-BIP führten zu einer kurzen Erholung der Kryptowährungspreise. Diese Erholung war jedoch nur von kurzer Dauer, da der Arbeitsmarkt immer noch angespannt ist und Spekulationen darüber bestehen, dass die Federal Reserve die Zinssätze für eine längere Zeit hoch halten könnte.

Es wird erwartet, dass die Veröffentlichung der Daten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) heute zusammen mit einer Reihe anderer Datenveröffentlichungen in dieser Woche ein sehr volatiles Marktumfeld schaffen wird, was zu weiteren Verlusten bei Kryptoanlagen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) führen könnte.

US-Daten steigen an; BTC und ETH unter Druck

Nach Angaben des US-Handelsministeriums stiegen die Verbraucherausgaben im vierten Quartal des vergangenen Jahres, was zu einer unerwartet hohen jährlichen Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts von 2,9 % führte.

In der Zwischenzeit sank der BIP-Preisindex auf 3,5 %, und das Wachstum der persönlichen Konsumausgaben verlangsamte sich von 2,3 % im Vorquartal auf 2,1 % im Jahresvergleich, was auch die Inflationsdaten verbesserte.

Die erheblichen Zinserhöhungen der Federal Reserve aus dem Vorjahr haben jedoch die Nachfrage verringert und das Wachstum gegen Ende 2022 verlangsamt, was die Entscheidungsträger der US-Zentralbank vor schwierige Aufgaben stellt.

Es wird erwartet, dass der Tagesgeldsatz der US-Notenbank im Dezember 4,45 % erreichen wird, was unter dem Satz von 5,1 % liegt, den die Fed-Beamten aufgrund der Markterwartungen einer Zinssenkung für den Rest des Jahres vorausgesagt hatten. In den Futures wird eine Wahrscheinlichkeit von 94,7 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte am kommenden Mittwoch angegeben.

Daher werden die Anleger die bevorstehende Entscheidung der Federal Reserve genau verfolgen, die einen erheblichen Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt haben wird.

Ted Cruz drängt darauf, dass Bitcoin-Zahlungen von Capitol Hill-Verkäufern akzeptiert werden

Am Mittwoch brachte Senator Ted Cruz einen Gesetzesentwurf in den Senat ein, der Zahlungen in Kryptowährungen innerhalb des Kapitols erlauben würde, was darauf hindeutet, dass die Republikaner weiterhin an einer Gesetzgebung für digitale Vermögenswerte interessiert sind.

Die neue Richtlinie gilt jedoch für diejenigen, die im Repräsentantenhaus und im Senat für das Tagesgeschäft zuständig sind, und sie ermutigt sie, mit Personen zusammenzuarbeiten, die digitale Vermögenswerte als Zahlungsmittel für Waren und Dienstleistungen akzeptieren.

Wenn sie erfolgreich ist, könnte dies eine gute Nachricht für den gesamten Kryptowährungsmarkt sein.

Elon Musk's U-Turn: Tesla akzeptiert keine Bitcoin mehr

Tesla, ein Hersteller von Elektrofahrzeugen, beschloss, in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 keine weiteren Bitcoin (BTC) zu verkaufen, obwohl er in diesem Quartal bereits 75 % seiner Bestände verkauft hatte.

Am 25. Januar veröffentlichte Tesla seine Ergebnisse für das vierte Quartal, aus denen hervorging, dass das Unternehmen das zweite Quartal in Folge keine Bitcoin-Bestände gekauft oder verkauft hatte.

Dies wurde als ein wichtiger Faktor angesehen, der dem Kryptomarkt helfen könnte, wieder Fuß zu fassen.

Bitcoin Preis

Bitcoin wird derzeit mit 23.004 $ bewertet, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 26 Milliarden $. In den letzten 24 Stunden war der Bitcoin-Kurs unruhig und fiel um weniger als 1 %. Mit einem Live-Marktwert von 435 Mrd. $ steht CoinMarketCap derzeit an der Spitze.

Bitcoin erlebt derzeit ein Hindernis bei der $23.250-Marke und seine unmittelbare Unterstützung hält sich bei $22.500.

Wenn der Bitcoin-Kurs unter 22.500 $ fällt, ist ein rückläufiger Markttrend wahrscheinlich, der bis auf etwa 21.500 $ gehen könnte. Wenn er von dort aus weiter sinkt und $20.450 erreicht, ist es möglich, dass wir einen noch stärkeren Abwärtstrend erleben.

Sowohl der Relative Strength Index als auch der Moving Average Convergence Divergence befinden sich im überkauften Bereich. Nichtsdestotrotz wurde vor kurzem eine zinsbullische "Engulfing"-Kerze gesehen, was darauf hindeuten könnte, dass sich der zinsbullische Markttrend fortsetzen wird.

Positiv ist, dass der unmittelbare Widerstandswert von Bitcoin bei $23.250 liegt. Wenn er diesen Preispunkt durchbricht, könnte er bis auf $23.900 und $25.150 ansteigen.

Ethereum Preis

Ethereum wird derzeit bei $1.580 gehandelt und verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 2,50% bei einem Handelsvolumen von insgesamt $8,7 Milliarden. Ethereum steht auf CoinMarketCap auf Platz 2 mit einer Live-Marktkapitalisierung von 193 Milliarden Dollar.

Das ETH/USD-Paar erlebte einen starken Abschwung von der 1.600-Dollar-Marke im 4-Stunden-Zeitfenster. Dieser Rückgang wurde durch die Verletzung eines Aufwärtskanals und das anschließende Schließen unter diesem Preispunkt ausgelöst. Der Abwärtstrend führte schließlich zu einem Boden bei der 1.525 $-Marke.

ETH könnte möglicherweise bei $1.600 auf Widerstand stoßen. Gelingt es ihr, diese Marke zu überwinden, könnte der Kurs auf $1.675 ansteigen. Alternativ besteht die Möglichkeit eines Abwärtstrends, der bei 1.525 $ beginnt und sich bis auf 1.445 $ ausdehnen könnte, wenn er durchbrochen wird.

