Bitcoin-Preis und Ethereum-Vorhersage - Durchbruch über dieses Niveau könnte BTC heute auf $23.000 führen

Während des asiatischen Handels ist der Bitcoin Preis um mehr als 4 % auf 20.260 $ angestiegen. Im Gegensatz dazu ist Ethereum im Aufwind und stieg in den letzten 24 Stunden um mehr als 10 % auf 1.485 $.

Die vielversprechendesten Kryptowährungen wurden am frühen Morgen des 26. Oktobers im grünen Bereich gehandelt, da der Wert des globalen Kryptomarktes am Vortag um fast 5 % auf 976 Mrd. $ anstieg. Das Gesamtvolumen des Kryptomarktes hingegen stieg in den letzten 24 Stunden um über 69% auf 89,24 Mrd. $.

Das Gesamtvolumen von DeFi beläuft sich derzeit auf 3,66 Mrd. $, was 4 % des gesamten 24-Stunden-Volumens des Kryptomarktes ausmacht. Das Gesamtvolumen aller Stablecoins beläuft sich nun auf 80,85 Mrd. $, was 90 % des gesamten 24-Stunden-Volumens des Kryptomarktes ausmacht.

Werfen wir einen Blick auf die Top-Gewinner und -Verlierer des heutigen Tages.

Top Altcoin Gewinner und Verlierer

Die Top-Performer in der asiatischen Sitzung waren Toncoin (TON), Lido DAO (DAO) und Ethereum Classic (ETC). Der Toncoin-Preis ist um mehr als 21 % auf 1,80 $ gestiegen, während DAO um fast 10 % auf 1,67 $ gestiegen ist. Gleichzeitig ist der ETC-Kurs in den letzten 24 Stunden um mehr als 10 % auf 25 $ gestiegen.

In den letzten 24 Stunden ist der Kurs von Aptos (APT) um mehr als 4 % auf 8,8 $ gesunken. Der Preis von Klaytn (KLAY) ist um mehr als 4 % auf etwa 0,19 $ gefallen.

UK stimmt für die Regulierung von Kryptowährungen

Am Dienstag hatte das britische Unterhaus, das House of Commons, für die Financial Services and Markets Bill gestimmt, die Bestimmungen zur Regulierung von Krypto-Assets als Finanzinstrumente enthält.

Das Unterhaus des Parlaments, das House of Commons, trat zusammen, um den Entwurf des Gesetzes über Finanzdienstleistungen und -märkte (Financial Services and Markets Bill), der im Allgemeinen den Wirtschaftsplan des Vereinigten Königreichs nach dem Brexit umreißt, Zeile für Zeile zu lesen.

Der Parlamentarier Andrew Griffith schlug vor, die Maßnahme dahingehend zu ändern, dass digitale Währungen und Token in den Zuständigkeitsbereich der Finanzaufsichtsbehörden des Landes fallen würden.

Stablecoins sind eine Art von Kryptowährung, die an den Wert eines anderen Vermögenswerts wie den US-Dollar oder Gold gebunden ist, und der Gesetzentwurf enthielt bereits Bestimmungen zur Ausweitung bestehender Beschränkungen auf Stablecoins, die auf Zahlungen ausgerichtet sind.

Das Oberhaus, das House of Lords, wird nun die Gelegenheit haben, über den Gesetzentwurf abzustimmen, bevor er offiziell in Kraft treten kann.

Dies geschieht, nachdem Rishi Sunak am Montag sein Amt als Premierminister des Landes angetreten hat. In seiner vorherigen Rolle als Finanzminister hat Sunak seine Unterstützung für Kryptowährungen zum Ausdruck gebracht. Daher treibt die Nachricht die Optimierung auf dem Markt voran und hält Kryptowährungen unterstützt.

Bitcoin Preis

Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei 20.245 $, und das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 151 Milliarden $. Bitcoin ist in den letzten 24 Stunden um über 4% gestiegen. CoinMarketCap steht derzeit an erster Stelle mit einer Live-Marktkapitalisierung von 388 Mrd. $.

Am Mittwoch handelt das BTC/USD-Paar deutlich höher, nachdem es aus dem symmetrischen Dreiecksmuster bei $19.250 ausgebrochen ist. Wie in der Bitcoin Kursprognose für den 26. Oktober vorhergesagt, handelte BTC/USD zinsbullisch und überschritt den unmittelbaren Widerstand bei 19.600 $ und 19.900 $.

Momentan stößt er auf unmittelbaren Widerstand bei 20.430 $, der durch ein Triple-Top-Muster erweitert wird.

Der RSI und der MACD befinden sich weiterhin im Kaufbereich, was die Möglichkeit einer Aufwärtsbewegung unterstützt. Auch der gleitende 50-Tage-Durchschnitt unterstützt Käufe oberhalb der 19.300 $-Marke. Folglich könnte ein Ausbruch aus dem Triple-Top-Muster den Kauftrend auf 21.000 $ oder 21.900 $ ausweiten. Sollte sich der Aufwärtstrend jedoch fortsetzen, könnte BTC die Marke von 23.000 $ erreichen.

Auf der Unterseite bleibt die unmittelbare Unterstützung für Bitcoin in der Nähe von $20.000 (psychologische Marke) und $19.600. Heute sollten Anleger nach Kaufpositionen im Wert von mehr als 19.900 $ Ausschau halten.

Ethereum Preis

Der aktuelle Preis von Ethereum liegt bei 1.485 $, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 31 Milliarden $. In den letzten 24 Stunden ist Ethereum um über 10% gestiegen. Laut CoinMarketCap rangiert die Ethereum Kursprognose derzeit auf Platz 2 mit einer Live-Marktkapitalisierung von $181 Milliarden.

Aus technischer Sicht befindet sich das ETH/USD-Paar im Aufwärtstrend. Es hat bereits ein 38,2%-Fibonacci-Retracement abgeschlossen und nähert sich nun dem nächsten Widerstand bei $1.550, der durch ein 61,8%-Fibo-Level erweitert wird. Auf dem Tages-Chart schloss ETH eine zinsbullische Engulfing-Kerze, was einen starken Aufwärtstrend signalisiert und zu weiteren Käufen in Ethereum führen könnte.

Frühindikatoren wie der RSI und der MACD sind aufwärts gerichtet. Infolgedessen sind die Chancen für eine zinsbullische Trendfortsetzung oberhalb von $1.404 weiterhin hoch. Ein Durchbruch über 1.550 $ könnte den ETH-Preis auf 1.650 oder 1.785 $ ansteigen lassen.

