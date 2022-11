Bitcoin-Preis und Ethereum-Vorhersage, Solana pumpt 4%, können wir mehr erwarten?

Bitcoin ist innerhalb von sieben Tagen um fast 20 % auf 16.789 $ gefallen, was auf die FTX-Pleite zurückzuführen ist, die ein Marktchaos und eine risikoarme Stimmung verursacht hat. Ethereum, die zweitwertvollste Kryptowährung, ist dagegen in den letzten sieben Tagen um mehr als 20 % gefallen und wird mit 1.252,20 $ gehandelt.

Die globale Krypto-Marktkapitalisierung fiel am Vortag um mehr als 4 % auf 810,59 Mrd. $ und schickte die wichtigsten Kryptowährungen am 14. November früh ins Minus. Im Gegensatz dazu stieg das Gesamtvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden um über 12% auf 60,78 Mrd. $.

Das Gesamtvolumen von DeFi betrug 4,23 Mrd. $, was fast 7 % des gesamten 24-Stunden-Volumens auf dem Kryptomarkt ausmacht. Das Gesamtvolumen der Stablecoins belief sich auf 56,48 Mrd. $, was 92 % des gesamten 24-Stunden-Volumens des Kryptomarktes ausmacht.

Werfen wir einen Blick auf die Top-Altcoin-Gewinner und -Verlierer der letzten 24 Stunden.

Top Altcoin Gewinner und Verlierer

Trust Wallet Token (TWT), ZCash (ZEC) und GMX sind drei der Top 100 Münzen, die in den letzten 24 Stunden an Wert gewonnen haben (GMX).

Der TWT stieg um mehr als 19% auf $2, der ZEC um mehr als 6% auf $41,60 und der GMX um fast 3%.

FTX Token (FTT) hat in den letzten 24 Stunden mehr als 18% seines Wertes verloren und über 90% in sieben Tagen, um bei $2.26 zu handeln. VIDT DAO (VIDT) hat in den letzten 24 Stunden 90% verloren

Börsenabflüsse erreichen historische Höchststände

Seit dem Ausfall der zweitgrößten Kryptowährungsbörse in der vergangenen Woche wenden sich Bitcoin-Besitzer zunehmend der Selbstverwahrung zu. Das Analyseunternehmen Glassnode berichtet von einem dramatischen Anstieg der Transaktionen von Börsen zu persönlichen Cold Storage Wallets.



Glassnode hat am 13. November getwittert, dass die monatlichen Bitcoin-Abhebungen von den Börsen mit 106.000 BTC ein fast historisches Niveau erreicht haben. Nur drei weitere Male davor (April 2022, November 2020 und Juni/Juli 2022) wurden erwähnt.

Außerdem wurde festgestellt, dass am 9. November ein sprunghafter Anstieg auf rund 90.000 Bitcoin-Wallets zu verzeichnen war, die den Vermögenswert von Börsenadressen erhielten. Ein Anstieg der BTC-Abhebungen von einer Börse ist ein optimistischer Indikator für langfristige BTC-Bestände.

In diesem Fall scheint er jedoch durch den Verlust des Vertrauens in zentralisierte Kryptowährungsbörsen verursacht worden zu sein.

Laut Glassnode kam es aufgrund der Abhebungen zu "positiven Bilanzanpassungen in allen Wallet-Kohorten, von Shrimps bis Walen".



Glassnode hat einen Anstieg der Rate festgestellt, mit der Stablecoins (von denen viele letzte Woche destabilisiert wurden) auf die Börsen strömen.

Am 10. November wurden Stablecoins im Wert von über 1 Milliarde Dollar auf regulierten Märkten hinterlegt. Es sagte auch, dass die kombinierten Stablecoin-Reserven aller Börsen, die es verfolgt, ein neues Rekordhoch von 41,2 Milliarden Dollar erreicht haben.

Bitcoin Preis

Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei 16.798 $, und das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 37 Milliarden $. Bitcoin ist in den letzten 24 Stunden um 0,20% gestiegen. CoinMarketCap führt Bitcoin derzeit mit einer Live-Marktkapitalisierung von 322 Milliarden Dollar an. Der maximale Vorrat liegt bei 21.000.000 BTC-Coins und der zirkulierende Vorrat bei 19.206.950 BTC-Coins.

Bitcoin konsolidiert sich in einer breiten Handelsspanne zwischen $18.000 und $16.000, und ein Ausbruch wird das weitere Kursgeschehen bestimmen. Bitcoin hat ein 38,2% Fibonacci-Retracement bei $18.100 im 4-Stunden-Zeitfenster abgeschlossen und ist nun stabil.

Ein positiver Crossover über $18.100. Dieses Niveau hat das Potenzial, den Bitcoin-Preis einem 61,8%-Fibonacci-Level von $19.350 auszusetzen. Sollte es Bitcoin nicht gelingen, das 38,2%-Fibonacci-Retracement-Level von $18.250 zu durchbrechen, könnte er unter $15.965 fallen.

Der MACD, ein führender technischer Indikator, ist in den Kaufbereich eingetreten, aber der 50-Tage-Bewegungsdurchschnitt und der RSI bleiben im Verkaufsbereich. BTC könnte weiter fallen, wenn die Schlusskerzen unter 18.000 $ fallen, wobei die Unterstützung bei 16.000 $ und 15.850 $ liegt.

Ethereum Preis

Der aktuelle Preis von Ethereum liegt bei 1.261 $, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 13 Milliarden $. In den letzten 24 Stunden hat Ethereum weniger als 1% zugelegt. Mit einer Live-Marktkapitalisierung von $154 Mrd. steht es bei CoinMarketCap derzeit an zweiter Stelle. Es gibt einen zirkulierenden Vorrat von 122.373.866 ETH-Münzen und keinen Maximalvorrat.

Am Freitag erholte sich die zweitwertvollste Kryptowährung, Ethereum, in den letzten 24 Stunden um 1 % auf 1.262 US-Dollar. Auf CoinMarketCap rangiert sie nun an zweiter Stelle mit einer Marktkapitalisierung von 154 Milliarden Dollar.

Auf dem Tages-Chart hat Ethereum aufgrund eines zinsbullischen Retracements die 1.262 $-Marke zurückerobert. Der unmittelbare Widerstandswert von Ethereum liegt bei 1.370 $ und wird von einem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gestützt. Ein zinsbullischer Crossover über $1.370 könnte die Erholung auf $1.506 oder $1.670 beschleunigen.

Die Unterstützung liegt weiterhin bei $1.170 oder $1.095. Ein Durchbruch unter diese Marke könnte ETH bei $1.000 oder $881 freilegen, was jedoch vorerst unwahrscheinlich erscheint.

Solana pumpt 4%, können wir mehr erwarten?

Der aktuelle Kurs von Solana liegt bei $14,58, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $1,1 Milliarden. Solana ist in den letzten 24 Stunden um über 5,32% gestiegen. Mit einer Live-Marktkapitalisierung von 5,2 Mrd. $ belegt CoinMarketCap derzeit Platz 13. Das zirkulierende Angebot beträgt 362.273.045 SOL-Münzen.



Solana hat bereits ein 38,2 %-Fibonacci-Retracement bei 21,85 $ abgeschlossen, und Schlusskerzen unter diesem Niveau deuten darauf hin, dass der Abwärtstrend wahrscheinlich anhalten wird. Die SOL/USD-Paarung handelt weiterhin unter dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, der den Widerstand bei 26 $ ausdehnt.

Bildung einer bärischen "Engulfing"-Kerze unterhalb der 21,85 $-Barriere, was darauf hindeutet, dass die Talfahrt wahrscheinlich weitergeht. Sollten die Verkäufer SOL unter die unmittelbare Unterstützung bei $11,50 drücken, könnte der Kurs auf $5,5 fallen. Bei einem Kurs von unter $20 sollten wir heute eher bärisch bleiben.

