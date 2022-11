Bitcoin Preis und Ethereum Vorhersage, NEM pumpt 30%

In Anbetracht der anhaltenden Marktvolatilität wird Bitcoin rückläufig gehandelt, obwohl er sich immer noch in einer begrenzten Handelsspanne von 15.800 bis 17.200 $ konsolidiert. Ethereum, die zweitwertvollste Kryptowährung, bewegt sich ebenfalls seitwärts in einer Preisspanne von 1.175 $ bis 1.280 $.

Die wichtigsten Kryptowährungen wurden am frühen Morgen des 21. November im Minus gehandelt, wobei der Marktwert der Kryptowährungen am Vortag um fast 4 % auf 803 Mrd. $ sank. Das Gesamtvolumen des Kryptomarktes hingegen stieg in den letzten 24 Stunden um 59% auf 52,85 Mrd. $.

Das Gesamtvolumen von DeFi betrug 4,60 Mrd. $, was 8 % des gesamten 24-Stunden-Volumens auf dem Kryptomarkt ausmacht. Das Gesamtvolumen aller Stablecoins lag hingegen bei knapp über 51 Mrd. $, was 97 % des gesamten 24-Stunden-Volumens des Kryptomarktes ausmacht.

Werfen wir einen Blick auf die Top 24-Stunden Altcoin-Gewinner und -Verlierer.

Top Altcoin Gewinner und Verlierer

NEM (XEM), UNUS SED LEO (LEO) und BinaryX (BNX) sind drei der Top-100-Münzen, die in den letzten 24 Stunden an Wert gewonnen haben. Der XEM-Preis ist um mehr als 4 % auf 0,035 $ gestiegen, der LEO-Preis ist um mehr als 2 % auf 4,45 $ gewachsen und der BNX-Preis ist um fast 0,20 % gestiegen.

Chiliz (CHZ), EthereumPoW (ETHW) und NEAR Protocol (NEAR) sind drei der Top-100-Münzen, die in den letzten 24 Stunden an Wert verloren haben. CHZ hat mehr als 15% verloren und notiert nun bei $0,1930. ETHW stürzte in den letzten 24 Stunden um mehr als 13% ab und notiert nun bei $3,20.

FTX Exploiter tauscht 50.000 ETH in BTC und lässt ETH um 6% fallen

Die gestohlenen Gelder, die sich beim heutigen Wechselkurs auf über 60 Millionen Dollar belaufen, wurden erstmals am 20. November über das FTX Exploiter-Konto verschickt.

In einem Zeitraum von etwa vier Stunden transferierte der Hacker insgesamt 25.000 ETH von einer Wallet zur anderen. Dem vorausgegangen waren Überweisungen von 5.000 ETH, zweimal 10.000 ETH und schließlich 25.000 ETH.



Da sich nun ETH im Wert von 60 Millionen Dollar in der neuen "0x866"-Wallet befanden, begann der FTX-Exploiter, eine Teilmenge der 50.000 ETH mit Hilfe von RenBridge zu überbrücken, einer von Alameda Research finanzierten Blockchain-Überbrückungstechnologie.

Der FTX Exploiter überbrückte immer wieder renBTC im Tausch gegen ETH und erreichte schließlich eine Gesamtsumme von 692 renBTC aus den anfänglichen 50.000 ETH. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels enthielt die "0x866"-Brieftasche mehr als 10 ETH und 0,092 renBTC, mit einem Gesamtmarktwert von etwa 13.000 $.

Die Besorgnis über das FTX-Problem hält den gesamten Markt unter Verkaufsdruck.

Bitcoin Preis

Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei 16.112 $, und das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 28 Milliarden $. Bitcoin hat in den letzten 24 Stunden über 3% verloren. CoinMarketCap führt den Bitcoin derzeit mit einer Live-Marktkapitalisierung von 309 Mrd. $ an, die von 352 Mrd. $ gesunken ist.

Es gibt einen maximalen Vorrat von 21.000.000 BTC-Coins und einen zirkulierenden Vorrat von 19.213.150 BTC-Coins.

Bitcoin hat sich in einer Handelsspanne von $16.000 bis $17.000 eingependelt, wobei ein Ausbruch die künftige Kursentwicklung bestimmt.

Bitcoin sieht sich derzeit unmittelbarem Widerstand nahe der $17.250-Marke gegenüber, und eine Überschreitung dieser Marke könnte BTC in den nächsten Widerstandsbereich von $18.100 führen.

Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung von Bitcoin bei $15.800, und ein Durchbruch nach unten kann zusätzlichen Verkaufsraum bis $15.800 eröffnen. Ein weiterer Ausbruch unter $15.800 kann BTC hingegen bis auf $14.550 zurückwerfen.

Ethereum Preis

Der aktuelle Preis von Ethereum liegt bei 1.129 $, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 11 Milliarden $. In den letzten 24 Stunden hat Ethereum über 7% verloren. Mit einer Live-Marktkapitalisierung von 138 Mrd. $ steht Ethereum bei CoinMarketCap derzeit an zweiter Stelle. Es gibt einen zirkulierenden Bestand von 122.373.866 ETH-Coins.

Auf der 4-Stunden-Chart versucht Ethereum, die 1.100 $-Marke zurückzuerobern. ETH/USD hat auf der Unterseite ein symmetrisches Dreieck durchbrochen, was auf eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends hindeutet.

Auf der Oberseite erweitert der gleitende 50-Tage-Durchschnitt den Hauptwiderstand bei 1.215 $ und wird wahrscheinlich als Hauptwiderstand unterhalb eines zuvor verletzten Dreifachbodens fungieren.

Schlusskerzen unterhalb dieses Niveaus könnten dazu führen, dass ETH in die Unterstützungszonen von $ 1.075 oder $ 1.000 fällt.

NEM pumpt 30%

Der aktuelle NEM-Kurs liegt bei 0,03461 $, und das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 62 Millionen $. NEM ist in den letzten 24 Stunden um über 3,50% und in den letzten sieben Tagen um über 30% gestiegen. Mit einer Live-Marktkapitalisierung von 311 Millionen Dollar liegt CoinMarketCap derzeit auf Platz 85. Es sind 8.999.999.999 XEM-Coins im Umlauf.

Aus technischer Sicht ist NEM über die Unterstützungsmarke von $0,030 gestiegen, und der Abschluss von Kerzen über dieser Marke hat das Potenzial, weitere Aufwärtstrends zu fördern.

Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand von NEM weiterhin bei 0,040 $, und eine erhöhte Nachfrage könnte ihn durchbrechen, um 0,048 $ oder 0,050 $ zu erreichen.

Vorverkaufte Kryptowährung mit enormem Gewinnpotenzial

Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade wurde vom Learn 2 Trade Service entwickelt und bietet Investoren marktgetriebene Einblicke, Handelssignale und Prognosedienste. Die Kryptowährungsinitiative verspricht, den Verbrauchern ausreichende Informationen zu bieten, damit sie erfolgreiche Entscheidungen treffen können.

D2T ist eine Ethereum-basierte Handelsintelligenzplattform, die Händlern aller Qualifikationsstufen Echtzeitanalysen und soziale Daten zur Verfügung stellt und ihnen hilft, besser informierte Entscheidungen zu treffen.

D2T begann vor drei Wochen mit dem Verkauf von Token und hat bereits mehr als 6,7 Millionen Dollar eingenommen. Außerdem wurde die erste CEX-Notierung auf dem LBank-Markt angekündigt. 1 D2T ist derzeit 0,0513 USDT wert, aber es wird erwartet, dass dieser Wert in der nächsten Verkaufsphase auf 0,0533 USD und in der letzten Phase auf 0,0662 USD steigen wird.

