Bitcoin-Preis und Ethereum-Vorhersage; BTC-Mining-Difficulty sinkt um 3,6%

Bitcoin wird am 3. Januar mit einer zinsbullischen Tendenz gehandelt, nachdem er die Marke von 16.650 $ durchbrochen hat, und wird nun wahrscheinlich die Marke von 16.750 $ ansteuern. Ethereum hingegen hat eine enge Spanne von 1.180 bis 1.210 $ durchbrochen und bewegt sich nun in Richtung neuer Höchststände.

Die globale Krypto-Marktkapitalisierung stieg am Vortag um 1,25 % auf 805,12 Mrd. $, da die wichtigsten Kryptowährungen am 3. Januar früh im grünen Bereich gehandelt wurden. Das Gesamtvolumen des Kryptomarktes ist in den letzten 24 Stunden um 36,27 % auf 23,72 Mrd. $ gestiegen.

Das Gesamtvolumen von DeFi beträgt derzeit $1,70 Milliarden, was 7,18% des gesamten 24-Stunden-Volumens des Kryptomarktes ausmacht. Das Gesamtvolumen aller Stablecoins beträgt jetzt $21,24 Milliarden, was 89,56% des gesamten 24-Stunden-Volumens des Kryptomarktes ausmacht.

BTC-Mining-Difficulty sinkt um 3,6%

Aufgrund der anhaltenden Liquiditätsprobleme, die hauptsächlich auf die niedrigen Bitcoin-Preise und die hohen Energiekosten zurückzuführen sind, haben einige US-Mining-Unternehmen am Dienstagmorgen in Asien den Stecker gezogen, was zu einem Rückgang der Difficulty des Bitcoin-Minings um 3,59 % führte.

Basierend auf den Daten von BTC.com betrug die Mining-Schwierigkeit bei der zweimonatlichen Anpassung am Dienstag 34,09 Billionen bei Blockhöhe 770.112, was einem Anstieg von 3,27 % gegenüber der letzten Anpassung am 19. Dezember entspricht.

Verglichen mit dem bisherigen Rekordtief von 24,37 Billionen am 8. Januar letzten Jahres ist die aktuelle Bitcoin-Mining-Schwierigkeit um etwa 40% höher.

Bitcoin Preis

Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei 16.748 $, und das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden beträgt 11 Milliarden $. Aus technischer Sicht steht Bitcoin bei 16.800 $ vor einem bedeutenden Widerstand, und ein Durchbruch dieses Niveaus nach oben könnte die zukünftige Marktentwicklung bestimmen. Der unmittelbare Widerstand für BTC liegt weiterhin bei 16.950 $, und ein zinsbullischer Crossover über diese Marke könnte BTC auf 17.150 $ bringen.

Bitcoin Price Chart - Source: Tradingview

Der RSI- und der MACD-Indikator sind in den Kaufbereich eingetreten, was darauf hindeutet, dass ein Rückschlag möglich ist. Darüber hinaus hat Bitcoin den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei 16.650 $ überschritten, der nun als wichtige Unterstützung für BTC fungiert.

Ein Durchbruch unter die 16.650 $-Marke könnte BTC hingegen bis auf 16.350 $ oder 16.250 $ zurückfallen lassen.

Ethereum Preis

Der aktuelle Preis von Ethereum liegt bei 1.217 $, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 3,7 Milliarden $. Ethereum befindet sich im Aufwärtstrend, hat um 1,25 % zugelegt und findet unmittelbare Unterstützung bei der Marke von 1.200 $.

Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand von ETH bei $1.225, und ein zinsbullischer Ausbruch kann den Preis in Richtung $1.260 oder $1.280 treiben.

Ethereum Price Chart - Source: Tradingview

While support remains around $1,200, a break below this can open up more room for selling until $1,150. The RSI, MACD, and 50-day simple moving average all indicate a bullish trend. So look for buying opportunities today.

Alternative Coins mit massivem Wachstumspotential

Trotz der anhaltenden Baisse auf dem Markt machen einige Altcoins im Jahr 2023 Schlagzeilen.

FightOut (FGHT)

Die FightOut (FGHT)-Plattform funktioniert ähnlich wie ein Personal Trainer, mit dem Unterschied, dass der FGHT-Token proaktiv für Trainingszeit vergeben wird. Alle Aktivitäten werden aufgezeichnet und können dazu verwendet werden, die Statistiken des eigenen Metaverse-Avatars zu verbessern.

Das Sammeln von FGHT-Tokens bietet einen zusätzlichen Anreiz für Kunden, einen gesunden Lebensstil anzunehmen und Sport zu treiben, während sie von den Vorteilen der Blockchain-Technologie profitieren. FightOut hat sich trotz des allgemeinen Mangels an Liquidität auf dem Bitcoin-Markt gut entwickelt und Investoren angezogen.

Das Unternehmen hat durch seinen Token-Verkauf, der letzte Woche begann, bereits mehr als 2,5 Millionen Dollar eingenommen. Der derzeitige Verkaufspreis von 60,06 FGHT für 1 $ (FGHT kann mit ETH oder USDT erworben werden) wird im Laufe des Verkaufs steigen.

Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade wird eine Ethereum-basierte Plattform sein, die Echtzeit-Analysen und soziale Handelsdaten bereitstellen wird, wenn sie Anfang 2023 startet. Handelssignale, On-Chain-Analysen, Tools zur Strategieentwicklung und Newsfeeds werden zu den ersten Funktionen gehören und sowohl Anfängern als auch erfahrenen Händlern dabei helfen, mit dem volatilen Bitcoin-Markt Schritt zu halten.

Mit nur noch 6 Tagen im Vorverkauf hat Dash 2 Trade, einer der wichtigsten ICOs des Jahres 2022, seine Dashboard-Beta enthüllt. D2T hat bisher rund 11,9 Millionen Dollar an Risikokapital erhalten. D2T ist die Zugangsmünze des Systems, und sie ist jetzt im Vorverkauf 0,0533 $ wert, nachdem sie zuvor für 0,0476 $ an Investoren verkauft wurde.

C+Charge (CCHG)

C+Charge (CCHG) ist ein Peer-to-Peer-Zahlungssystem für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV), das auf der Binance-Kette basiert. Es plant, den Zugang der Verbraucher zu Emissionsgutschriften zu verbessern, indem es diejenigen belohnt, die ihre Elektrofahrzeuge an seinen Terminals aufladen, die im zweiten Quartal des nächsten Jahres in Betrieb gehen werden.

Die Plattform hat sich bereits bereit erklärt, 20 % der türkischen Ladestationen in ihr Netz aufzunehmen, was ihre Skalierbarkeit beweist. 1 CCHG kostet 0,013 US-Dollar und kann mit BNB oder USDT gekauft werden. Die Aktion hat bisher mehr als 55.844 $ in Vorverkaufsdollar eingebracht.

