Bitcoin-Preis- und Ethereum-Vorhersage; BTC & ETH steigen um 4% nach der Zinserhöhung der Fed: Mehr Aufwärtspotenzial?

Die Preise von Bitcoin und Ethereum sind in letzter Zeit gestiegen, wobei BTC und ETH nach der Zinserhöhung der Federal Reserve um jeweils 4 % zulegten. Da sich immer mehr Anleger Kryptowährungen als sicheren Hafen zuwenden, ist es wahrscheinlich, dass die Preise von Bitcoin und Ethereum in naher Zukunft weiter steigen werden.

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die aktuellen Marktbedingungen und erörtert die Frage, ob die Preise von BTC und ETH angesichts der jüngsten Ereignisse noch weiter steigen können.

Kryptowährung: Wie ist der fundamentale Ausblick heute?

Bitcoin, die weltweit größte Kryptowährung, schoss in die Höhe, nachdem die Federal Reserve die Zinssätze um 25 Basispunkte angehoben hatte. Bitcoin hat aufgrund verschiedener Entwicklungen im Kryptowährungssektor an Popularität gewonnen, z. B. durch die Zunahme institutioneller Anleger und Fortschritte bei der Krypto-Gesetzgebung.

Am frühen Donnerstagmorgen überschritt Ethereum (ETH) die 1.600-Dollar-Marke, was bei den Anlegern für Optimismus sorgte. Diese positive Stimmung wird durch die jüngsten Kommentare von Jerome Powell zum Rückgang der US-Inflation verstärkt.

Der globale Kryptowährungsmarkt stieg an, nachdem die Federal Reserve eine erwartete Zinserhöhung um 25 Basispunkte angekündigt hatte, was ein günstiges Umfeld für den Kryptosektor schuf. Am Mittwoch erhöhte die Federal Reserve die Zinssätze um 0,25 % und signalisierte damit die Notwendigkeit, die Geldpolitik weiter zu straffen. Als Teil ihres laufenden Kampfes gegen die Inflation versprach die Fed "kontinuierliche Erhöhungen" der Kreditkosten.

Daher wurde die jüngste Entscheidung der Federal Reserve als eine der guten Dinge angesehen, die den Kryptowährungsmarkt beflügelten und den Anstieg von Bitcoin unterstützten. In der Zwischenzeit hat die steigende Zahl institutioneller Anleger einen großen Beitrag zur Unterstützung des Marktes für Kryptowährungen geleistet.

Auf der anderen Seite des Ozeans waren die Fortschritte in der Gesetzgebung rund um Kryptowährungen ein weiteres Schlüsselelement, das sich positiv auf die Kryptoindustrie ausgewirkt hat.

Krypto-Miner haben zu kämpfen

Kleinanleger begannen, sich für Bitcoin zu interessieren, während das institutionelle Interesse am Bitcoin-Terminmarkt zunahm. Laut Glassnode ist die Anzahl der Adressen mit mehr als 0,01 Coins im letzten Monat gestiegen. Dies wurde als ein weiterer Schlüsselfaktor für den Anstieg der Bitcoin (BTC)-Preise angesehen.

Umgekehrt hatten die Miner nicht viel Spaß. Letzte Woche ging das Geld, das die Bitcoin-Miner verdienten, deutlich zurück, und sie wurden durch die steigenden Stromkosten weiter beeinträchtigt.

Dies könnte die Minenbetreiber weiter unter Druck setzen, ihre Anteile zu verkaufen, was sich nachteilig auf den Bitcoin-Preis auswirken könnte.

US Dollar fällt nach weniger hawkischer FOMC Sitzung

Der breit gefächerte US-Dollar fiel weiter, nachdem die US-Notenbank die Zinssätze wie erwartet um 25 Basispunkte angehoben und "kontinuierliche Erhöhungen" der Kreditkosten als Teil ihres laufenden Kampfes gegen die Inflation angekündigt hatte.

Trotz gesunder Konjunkturaussichten bleibt die Federal Reserve in Bezug auf die Inflation vorsichtig. Um dem entgegenzuwirken, hat der US-Dollar an Wert verloren, was wiederum ein Umfeld geschaffen hat, das den Bitcoin-Kursen Auftrieb gegeben hat.

Bitcoin Preis

Heute liegt der Marktkurs von Bitcoin bei 23.900 $ und hat in den letzten 24 Stunden einen Wertzuwachs von 4 % verzeichnet. Bitcoin hat ein beeindruckendes Handelsvolumen von 29 Mrd. $ und ist mit einer Marktkapitalisierung von 460 Mrd. $ auf CoinMarketCap am höchsten eingestuft.

Auf dem 4-Stunden-Zeitfenster wird Bitcoin mit einer zinsbullischen Tendenz gehandelt und hat einen unmittelbaren Widerstand nahe der 24.250 $-Marke. Sollte die 24.250 $-Marke nach oben durchbrochen werden, könnte dies den BTC-Kurs in Richtung des nächsten Widerstandsbereichs bei 24.800 $ treiben.

Sollte der BTC-Kurs über die 24.800 $-Marke ausbrechen, könnte er zudem die 25.250 $-Marke erreichen. Der Grund dafür ist der nicht ganz so freundliche Offenmarktausschuss der US-Notenbank und die Entscheidung über eine Zinserhöhung.

Bitcoin Price Chart - Source: Tradingview

Die führenden technischen Indikatoren wie der RSI und der MACD sind in den Kaufbereich eingetreten, und auch der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt deutet auf einen Kauftrend hin.

Auf der Abwärtsseite könnte Bitcoin unmittelbare Unterstützung bei $23.550 finden; ein Durchbruch dieses Niveaus nach unten könnte jedoch mehr Raum für Verkäufe bis auf $23.250 schaffen.

Ethereum Preis

Der Ethereum-Kurs ist in den letzten 24 Stunden um 5% gestiegen und liegt derzeit bei $1.673. Das 24-Stunden-Handelsvolumen wird auf etwa 9,6 Milliarden Dollar geschätzt und laut CoinMarketCap rangiert es derzeit auf Platz 2 mit einer Live-Marktkapitalisierung von 204 Milliarden Dollar.

Aus technischer Sicht hat Ethereum ein aufsteigendes Dreiecksmuster durchbrochen, das in der Nähe der 1.660 $-Marke Widerstand leistete. Sollte es zu einem Ausbruch über dieses Niveau kommen, könnte der ETH-Preis auf 1.725 $ als erstes Ziel ansteigen.

Ethereum Price Chart - Source: Tradingview

Auf dem vierstündigen Zeitfenster hat das ETH/USD-Paar ein Kerzenmuster aus "drei weißen Soldaten" gebildet, das die Möglichkeit einer zinsbullischen Trendfortsetzung signalisiert.

Während die Unterstützungsniveaus um $1.660 weiterhin Bestand haben, könnte Ethereum eine Abwärtskorrektur bis zum Niveau von $1.600 oder $1.550 erfahren.

