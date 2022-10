Bitcoin-Preis und Ethereum-Vorhersage - BTC bald bei $23.000?

Während der asiatischen Sitzung wird der Bitcoin Preis bei $20.480 gehandelt und kämpft unter dem 61,8%-Fibonacci-Retracement-Level von $21.000. In ähnlicher Weise ist Ethereum um über 2 % auf 1.579 $ gesunken.

Zu Beginn des 31. Oktobers notierten die wichtigsten Kryptowährungen im Minus. Die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen liegt jedoch immer noch bei über 1 Billion Dollar, mit einem Handelsvolumen von 72 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 91 Milliarden Dollar entspricht.

In dieser Woche wird das Hauptaugenmerk der Anleger weiterhin auf der Geldpolitik der US-Notenbank liegen, die am 3. November veröffentlicht wird.

Top Altcoin Gewinner und Verlierer

Die Top-Performer der letzten 24 Stunden waren Chiliz (CHZ), Algorand (ALGO) und The Sandbox (SAND).

Der Preis von CHZ ist um mehr als 15% auf $0,2298 gestiegen, während der Preis von The Sandbox (SAND) um fast 10% auf $0,89 gestiegen ist.

Gleichzeitig ist ALGO um mehr als 7 % auf 0,36 $ gestiegen.

Top Altcoin Gainers and Losers - Source: Coin360

Shiba Inu (SHIB) fiel diese Woche um mehr als 7 % auf 0,000012 $, während Lido DAO (LDO) um mehr als 8 % auf rund 1,5 $ fiel.

Professor Steve Hanke: US-Wirtschaft war im letzten Jahr flach, aber "es wird in den Süden gehen

Steve Hanke, Professor für angewandte Wirtschaftswissenschaften an der Johns Hopkins University, prognostiziert für das Jahr 2023 eine "ziemlich große Rezession", da die Wirtschaft derzeit durch die Interventionen der Zentralbanken, die Probleme in der Lieferkette und die steigende Inflation in Unordnung geraten ist.

Am 28. Oktober gab Hanke in einem Interview an, dass er das Risiko einer Rezession in den USA nun auf 90 % beziffert, da er der Meinung ist, dass sich die Geldmenge in einem noch nie dagewesenen Ausmaß verknappt hat.

Der Professor für angewandte Wirtschaftswissenschaften an der Johns Hopkins University fuhr fort:

Anfang 2020, als die COVID einschlug, wuchs die Geldmenge im Durchschnitt etwa dreimal so schnell wie sie hätte wachsen müssen, um das Inflationsziel von 2 % zu erreichen. Infolgedessen kam es zu einer hohen Inflation.

Hohe US-Inflationsrate

Ein Problem für die Vereinigten Staaten ist ihre hohe Inflationsrate. Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), der wichtigste Inflationsindikator der Federal Reserve, stieg im September um 0,5 %.

Dem VPI-Bericht für September zufolge stiegen die Preise für gängige Waren und Dienstleistungen um 8,2 %.

Wirtschaftsprofessor Hanke betonte in einem Interview die Bedeutung des Themas der quantitativen Straffung.

Fed wird Zinssatz um 75 Basispunkte anheben

Die Volatilität und das Preisgeschehen auf dem Kryptowährungsmarkt hängen in hohem Maße von der Zinspolitik der US-Notenbank ab. Bis zum Ende der Woche werden wir mehr darüber wissen, ob wir uns am Anfang vom Ende oder am Ende vom Anfang der Bemühungen der großen Zentralbanken befinden, die galoppierenden Inflationsraten zu zähmen.

Auf den geldpolitischen Sitzungen dieser Woche werden die Reserve Bank of Australia, die US-Notenbank und die Bank of England die Zinsen anheben. Interessanter als die Frage, um wie viel sie die Zinssätze in naher Zukunft anheben werden, ist, was sie über künftige Zinserhöhungen sagen werden.

Es wird erwartet, dass die Federal Reserve den Leitzins um 75 Basispunkte anhebt, aber die Marktteilnehmer werden sich eher dafür interessieren, ob der Vorsitzende Jerome Powell eine geringere Anhebung um 50 Basispunkte im Dezember ankündigt oder ob er den aggressiven Ton beibehält, den er in früheren Kommentaren an den Tag gelegt hat.

Die Finanzmärkte haben in den letzten Wochen eine leichte Kehrtwende vollzogen, nachdem die Fed einen weicheren Ton angeschlagen hat.

Trotz eines starken Ausverkaufs bei den großen Technologiewerten ist der US-Aktienmarkt in den letzten zwei Wochen um etwa 9 % gestiegen. Der Markt für Kryptowährungen wird durch die positive Korrelation zwischen Aktien und Kryptowährungen unterstützt.

Bitcoin Preis

Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei 20.530 $, und das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 32 Milliarden $. Bitcoin ist in den letzten sieben Tagen um mehr als 5 % angestiegen. CoinMarketCap steht derzeit an erster Stelle mit einer Live-Marktkapitalisierung von 393 Mrd. $, gegenüber 400 Mrd. $ am Sonntag.

Bitcoin Price & Tokenomics - Source: coinmarketcap

Das BTC/USD-Paar konsolidiert sich derzeit in einer breiten Handelsspanne von $20.000 bis $21.000, die von Fibonacci-Retracement-Levels zwischen 38,2 % und 61,8 % überspannt wird. Das allgemeine Handelsumfeld bleibt jedoch positiv.

Der RSI und der MACD befinden sich weiterhin im zinsbullischen Bereich, was darauf hindeutet, dass sich der Aufwärtstrend wahrscheinlich fortsetzen wird. Darüber hinaus deutet der gleitende 50-Tage-Durchschnitt auf Käufe oberhalb von 19.700 $ hin.

Ein Durchbruch des 61,8%-Fibo-Levels ($21.000) könnte den Kauftrend bis auf $21.900 vorantreiben. Setzt sich der aktuelle Aufwärtstrend fort, könnte Bitcoin $22.500 erreichen.

Bitcoin Price Chart - Source: Tradingview

Negativ zu vermerken ist, dass die unmittelbare Unterstützungsmarke von Bitcoin bei $20.250 liegt. Heute könnten Anleger bei einem Ausbruch nach oben über die 21.000 $-Marke kaufen und umgekehrt.

Ethereum Preis

Der aktuelle Kurs von Ethereum liegt bei 1.583 $, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 14 Milliarden $. In den letzten sieben Tagen ist Ethereum um mehr als 17% gestiegen. CoinMarketCap liegt nun an zweiter Stelle mit einer Live-Marktkapitalisierung von 192 Milliarden Dollar, gegenüber 199 Milliarden Dollar am Sonntag.

Ethereum Price & Tokenomics - Source: coinmarketcap

Auf der technischen Seite konsolidiert Ether in einer engen Spanne zwischen $1.545 und $1.650, die durch ein 61,8% Fibonacci-Retracement-Tool erweitert wird. Sollte der ETH-Kurs über 1.650 $ steigen, könnte er auf 1.700 oder 1.810 $ ansteigen.

Ethereum Price Chart - Source: Tradingview

Der RSI und der MACD, die führenden technischen Indikatoren, befinden sich weiterhin im Kaufbereich. Folglich sind die Chancen für eine zinsbullische Erholung oberhalb der Marke von $ 1.550 weiterhin groß. Gleichzeitig bleibt die Unterstützung bei $1.404 bestehen.

Neue Krypto Presales

Neben Bitcoin und Ethereum zeigen auch andere Coins im Presale eine gute Performance und ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Dash 2 Trade beispielsweise ist eine auf Ethereum basierende Plattform, die ihren Nutzern Echtzeit-Analysen und Social-Trading-Signale zur Verfügung stellen will; der bisher generierte Betrag spiegelt ein starkes Vertrauensvotum für die Plattform wider.

Nach dem Vorverkauf plant das Netzwerk, seine Plattform im ersten Quartal 2023 zu starten, wobei sein D2T-Coin an zahlreichen Märkten notiert werden soll.

In weniger als einer Woche hat der Vorverkauf von Dash 2 Trade über 3,4 Millionen Dollar eingebracht und ist damit auf dem besten Weg, einer der größten Token-Verkäufe des Jahres zu werden. Der Vorverkauf von Dash 2 Trade läuft noch; D2T-Token kosten 0,05 USDT.

