Bitcoin-Preis und Ethereum unverändert, Chiliz schießt um 16% in die Höhe

Bitcoin ist am 16. November größtenteils unverändert, da er sich weiterhin unter dem 23,6%-Fibonacci-Retracement-Level von 17.200 $ konsolidiert, das nun als Widerstand fungiert. Ethereum, die zweitwertvollste Kryptowährung, wird ebenfalls seitwärts gehandelt und bewegt sich in einer Preisspanne von 1.200 $ bis 1.285 $.

Die wichtigsten Kryptowährungen wurden am frühen Morgen des 16. November im grünen Bereich gehandelt, da die globale Krypto-Marktkapitalisierung im Vergleich zum Vortag um mehr als 0,50 % auf 847 Mrd. $ anstieg. In den letzten 24 Stunden ist das Krypto-Marktvolumen um 25% auf 62,50 Mrd. $ gestiegen.

Das Gesamtvolumen von DeFi beläuft sich derzeit auf 3,86 Mrd. $, was mehr als 6 % des gesamten Kryptomarktvolumens der letzten 24 Stunden ausmacht. Das Gesamtvolumen aller Stablecoins beträgt nun 58 Milliarden Dollar, was 93% des gesamten 24-Stunden-Volumens des Kryptomarktes ausmacht.

Werfen wir einen Blick auf die Top-Altcoin-Gewinner und -Verlierer der letzten 24 Stunden.

Top Altcoin Gewinner und Verlierer

Chiliz (CHZ), Stacks (STX) und Algorand (ALGO) sind drei der Top 100 Münzen, die in den letzten 24 Stunden an Wert gewonnen haben. Der CHZ-Kurs ist um mehr als 16% auf $0,2325 gestiegen, der STX-Kurs ist um mehr als 12% auf $0,2480 gewachsen und der ALGO-Kurs ist um fast 12% gestiegen.

Trust Wallet Token (TWT) ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 16% gefallen und notiert nun bei $1,89. Helium (HNT) ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 5% gefallen und notiert nun bei $2,45.

Bitcoin Preis

Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei $16.892, und das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt $35 Milliarden. Bitcoin ist in den letzten 24 Stunden um weniger als 1% gestiegen. CoinMarketCap führt Bitcoin derzeit mit einer Live-Marktkapitalisierung von 324 Mrd. $ an, die von 352 Mrd. $ gesunken ist.

Das maximale Angebot liegt bei 21.000.000 BTC-Coins und das zirkulierende Angebot bei 19.208.587 BTC-Coins.

Die technischen Aspekte von Bitcoin haben sich nicht viel verändert, da er immer noch genau im Einklang mit unserer vorherigen Bitcoin-Kursvorhersage gehandelt wird.

Bitcoin konsolidiert sich in einer breiten Handelsspanne zwischen $18.000 und $16.000, wobei ein Ausbruch das weitere Kursgeschehen bestimmt. Bitcoin hat ein 38,2% Fibonacci-Retracement bei $18.100 im 4-Stunden-Zeitfenster abgeschlossen und ist nun stabil. Wenn der Preis über 18.100 $ steigt, kommt es zu einem positiven Crossover.

Der Bitcoin-Kurs könnte bei diesem Niveau dem 61,8%-Fibonacci-Level von 19.350 $ ausgesetzt sein. Sollte es Bitcoin nicht gelingen, das 38,2%-Fibonacci-Retracement-Level von $18.250 zu durchbrechen, könnte er unter $15.965 fallen.

Der MACD, ein vorausschauender technischer Indikator, ist in den Kaufbereich eingetreten, während der 50-Tage-Gleitende-Durchschnitt und der Relative-Stärke-Index (RSI) weiterhin rückläufig sind. Bleiben die Bitcoin-Schlusskurse unter 18.000 $, wird sich der Rückgang der Währung wahrscheinlich fortsetzen; 16.000 $ und 15.850 $ sind nahegelegene Unterstützungsniveaus.

Ethereum Preis

Der aktuelle Preis von Ethereum liegt bei $1.256, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $11 Milliarden. In den letzten 24 Stunden hat Ethereum weniger als 0,50% zugelegt. Mit einer Live-Marktkapitalisierung von 153 Mrd. $ steht Ethereum bei CoinMarketCap derzeit an zweiter Stelle. Es gibt einen zirkulierenden Vorrat von 122.373.866 ETH-Münzen und keinen Maximalvorrat.

Auf der Tages-Chart ist ein zinsbullisches Retracement zu erkennen, und Ethereum hat die Marke von 1.262 $ zurückerobert. Als unmittelbare Widerstandsmarke für Ethereum bietet der gleitende 50-Tage-Durchschnitt Unterstützung. Hält der zinsbullische Crossover über $1.370, könnte sich die Erholung auf $1.506 oder $1.670 beschleunigen.

Die Unterstützung liegt weiterhin bei $1.170 oder $1.095. Wenn ETH unter dieses Niveau fällt, hat es das Potenzial, $1.000 oder $881 zu erreichen, aber das scheint vorerst unwahrscheinlich.

Chiliz-Preisvorhersage, da CHZ um 16% steigt

Chiliz wird derzeit bei 0,2334 $ gehandelt, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 740 Millionen $. Chiliz ist in den letzten 24 Stunden um über 16% gestiegen. Bei CoinMarketCap rangiert Chiliz jetzt auf Platz 34 mit einer Live-Marktkapitalisierung von $1,4 Milliarden.

Es sind 6.086.972.347 CHZ-Coins im Umlauf, mit einem maximalen Angebot von 8.888.888.888 CHZ-Coins.

Die Paarung CHZ/USD befindet sich in einem Aufwärtstrend, nachdem sie den Hauptwiderstand von $0,2300 durchbrochen hat, und ein Kerzenschluss oberhalb dieses Niveaus hat das Potenzial, einen Aufwärtstrend bis zum Niveau von $0,2600 oder $0,2840 einzuleiten.

Der nächste Widerstand auf der Oberseite liegt bei $0,3315. CHZ hat seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt überschritten, der die Münze nun bei $0,2300 unterstützt und darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend anhalten wird.

Auf der Abwärtsseite könnte CHZ/USD bei $0,2320 Unterstützung finden, wobei $0,1810 eine wichtige Stütze darstellt. Über $0,2300 bleibt die zinsbullische Tendenz stark.

Neuer Krypto-Vorverkauf mit massivem Potenzial

Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade, das vom Learn 2 Trade Service entwickelt wurde, bietet Anlegern marktorientierte Einblicke, Handelssignale und Prognosedienste. Das Kryptowährungsprojekt beabsichtigt, Benutzer mit ausreichenden Informationen zu versorgen, damit sie profitable Entscheidungen treffen können.

D2T ist eine Ethereum-basierte Trading-Intelligence-Plattform, die Echtzeit-Analysen und soziale Daten für Händler aller Qualifikationsstufen bereitstellt, um ihnen zu ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Das Unternehmen hat vor drei Wochen mit dem Token-Verkauf begonnen und bereits mehr als 6,2 Millionen Dollar eingenommen. Außerdem kündigte es seine erste CEX-Notierung an der LBank-Börse an. 1 D2T ist derzeit 0,0513 USDT wert, aber es wird erwartet, dass dieser Wert in der nächsten Verkaufsphase auf 0,0533 USD und in der letzten Phase auf 0,0662 USD steigen wird.

