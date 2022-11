Bitcoin-Preis und Ethereum steigen, El Salvador will Bitcoin-Vulkan-Anleihen ausgeben

Am 23. November zeigte die führende Kryptowährung Bitcoin Anzeichen einer neuen Erholung, nachdem sie die Abwärtstrendlinie und den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt durchbrochen hatte und in der Nähe von 16.500 $ gehandelt wurde. In ähnlicher Weise folgte Ethereum, die zweitwertvollste Kryptowährung, dem Beispiel von Bitcoin und stieg um über 5 % auf 1.163.

Die wichtigsten Kryptowährungen wurden am 23. November früh im grünen Bereich gehandelt, da die globale Krypto-Marktkapitalisierung am Vortag um 3 % auf 819,18 Mrd. $ anstieg. Im Gegensatz dazu sank das gesamte Krypto-Marktvolumen in den letzten 24 Stunden um 5% auf 62,21 Mrd. $.

Das Gesamtvolumen von DeFi betrug 4,61 Mrd. $, was 7 % des gesamten 24-Stunden-Volumens auf dem Kryptomarkt ausmacht. Das Gesamtvolumen aller Stablecoins betrug 59,00 Mrd. $, was 94 % des gesamten 24-Stunden-Volumens des Kryptomarktes ausmacht.

Werfen wir einen Blick auf die Top-24-Stunden-Altcoin-Gewinner und -Verlierer.

Top Altcoin Gewinner und Verlierer

Litecoin (LTC), Curve DAO Token (CRV) und Dash (DASH) sind drei der Top-100-Münzen, die in den letzten 24 Stunden an Wert gewonnen haben. Der LTC-Preis ist um mehr als 29 % auf 80,50 $ gestiegen, der CRV-Preis um mehr als 28 % auf 0,6465 $, und der DASH-Preis um fast 20 %.

Drei der Top 100 Münzen, die in den letzten 24 Stunden an Wert verloren haben, sind BinaryX (BNX), Chain (XCN) und TRON (TRX). BNX ist um mehr als 10% auf $144.09 gefallen. In den letzten 24 Stunden ist XCN um mehr als 1% auf $0,0420 gefallen.

El Salvador will Bitcoin-Vulkan-Anleihen ausgeben

Maria Luisa Hayem Brevé, El Salvadors Wirtschaftsministerin, hat eine Maßnahme zur Legalisierung der Emission von digitalen Vermögenswerten eingeführt und damit den Weg für den Verkauf der ersten "Vulkan"-Anleihen des Landes geebnet, die mit Bitcoin unterlegt sind.

Dieses bahnbrechende Programm, das heute vor genau einem Jahr ins Leben gerufen wurde, soll Investoren und finanzielle Ressourcen nach El Salvador locken.

Damals wurden Pläne zur Ausgabe von Anleihen im Wert von 1 Milliarde Dollar auf dem Liquid Network, einer föderierten Bitcoin-Sidechain, bekannt gegeben, wobei die Hälfte des Erlöses für den direkten Kauf von Bitcoin und die andere Hälfte für den Ausbau der Energie- und Bitcoin-Mining-Infrastruktur in der Region verwendet werden sollte.

Eine Sidechain ist eine separate Blockchain, die im Tandem mit einer anderen Blockchain arbeitet und es ermöglicht, Token aus der ersten Blockchain sicher auf der zweiten Blockchain zu verwenden, obwohl die Sidechain nach anderen Regeln arbeitet, andere Leistungsanforderungen hat und andere Sicherheitsmechanismen verwendet.

Liquid ist eine Bitcoin-kompatible Sidechain, die bidirektionale Bitcoin-Transaktionen über das Liquid- und Bitcoin-Netzwerk ermöglicht. L-BTC ist die Abkürzung für "Liquid Bitcoin", die Darstellung von Bitcoin durch das Liquid-Netzwerk.

Die Teilnehmer des Netzwerks, die so genannten "Funktionäre", kontrollieren und sichern eine Menge an BTC, die nachweislich mit dem fraglichen Betrag vergleichbar ist.

Bitcoin Preis

Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei 16.175 $, und das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 33 Milliarden $. Bitcoin ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 2% gestiegen. CoinMarketCap führt Bitcoin derzeit mit einer Live-Marktkapitalisierung von 310 Mrd. $ an. Das Gesamtangebot beträgt 21.000.000 BTC-Coins und das zirkulierende Angebot 19.214.437 BTC-Coins.

Aus technischer Sicht hat Bitcoin eine Abwärtstrendlinie bei $16.350 durchbrochen, und ein zinsbullischer Durchbruch dieser Linie setzt den BTC-Preis dem Ziel von $17.000 aus.

Auf der 4-Stunden-Linie hat Bitcoin eine zinsbullische "Engulfing"-Kerze gebildet und auch ein absteigendes Dreiecksmuster durchbrochen, was auf die Möglichkeit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet.

Da sich sowohl der RSI als auch der MACD im Kaufbereich befinden, können wir davon ausgehen, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen wird. Ein Durchbruch der 17.000 $-Marke könnte BTC weiter nach oben bis zur 17.600 $-Marke treiben.

Auf der Abwärtsseite liegt die Unterstützung für Bitcoin weiterhin bei $16.000, und ein Durchbruch dieser Marke könnte BTC auf $15.670 zurückwerfen.

Ethereum Preis

Der aktuelle Preis von Ethereum liegt bei $1.161, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $12 Milliarden. In den letzten 24 Stunden ist Ethereum um über 5 % gestiegen. Bei CoinMarketCap rangiert Ethereum derzeit auf Platz 2 mit einer Live-Marktkapitalisierung von 142 Milliarden Dollar. Es gibt einen zirkulierenden Vorrat von 122.373.866 ETH-Coins und keinen Maximalvorrat.

Auf dem 4-Stunden-Chart versucht Ethereum, die Marke von $1.200 zurückzuerobern. ETH/USD hat sich von der $1.080-Unterstützung erholt und bewegt sich nun in Richtung der $1.185-Marke.

Auf der 4-Stunden-Chart hat die ETH/USD-Paarung zinsbullische Engulfing-Kerzen gebildet, was auf einen möglichen Aufwärtstrend hindeutet. Ethereum muss jedoch über die Marke von $1.190 ausbrechen, bevor wir weitere Käufe bis $1.235 oder $1.290 erwarten können.

Auf der Unterseite wird Ethereum wahrscheinlich bei $1.120 Unterstützung finden, und ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte ETH bis auf $1.080 oder $1.030 fallen lassen.

