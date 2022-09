Bitcoin-Preis und Ethereum gewinnen an Stärke, LUNC und LUNA legen zu

Der Bitcoin-Preis gewinnt über dem Widerstand von 19.500 $ an Fahrt.

Ethereum hat die Marke von 1.350 $ überschritten, XRP korrigiert seine Gewinne.

LUNC stieg um über 50% und LUNA gewann fast 25%.

Der Bitcoin-Preis begann einen stetigen Anstieg über den Widerstand von 19.500 $. BTC zeigt derzeit bullische Anzeichen oberhalb von 19.500 $. Wenn die Bullen in Aktion bleiben, könnte der Preis in Richtung der 20.500 $-Marke steigen.

Auch die meisten anderen wichtigen Altcoins stehen vor einem ordentlichen Anstieg. ETH zeigt positive Anzeichen oberhalb des Widerstands von 1.350 $. XRP korrigiert seine Gewinne und könnte die Unterstützung von 0,45 $ wieder erreichen. ADA versucht einen anständigen Anstieg über 0,45 $.

Bitcoin Preis

Nachdem der Bitcoin-Preis eine Basis oberhalb der 19.000 $-Zone gebildet hatte, konnte er an Stärke gewinnen. Die Widerstandszone von 19.250 $ und der einfache gleitende 50-Stunden-Durchschnitt wurden deutlich überschritten. Auf der Stunden-Chart durchbrach der Kurs ein kurzfristiges kontrahierendes Dreieck bei 19.250 $. Er handelt jetzt deutlich oberhalb des Widerstands von 19.500 $. Auf der Oberseite sieht sich der Preis einem Widerstand nahe der 20.000 $-Marke gegenüber. Der nächste größere Widerstand liegt bei 20.500 $, darüber könnte der Preis bis auf 20.850 $ steigen. Weitere Kursgewinne könnten den Preis in Richtung 21.200 $ treiben..

Auf der Unterseite befindet sich eine erste Unterstützung bei 19.500 $. Die nächste wichtige Unterstützung liegt in der Nähe der 19.150 $-Zone, unterhalb derer der Preis Schwierigkeiten haben könnte, über 19.000 $ zu bleiben.

Ethereum Preis

Der Ethereum-Preis folgte ebenfalls einem ähnlichen Muster, nachdem er die Widerstandszone von 1.335 $ überwinden konnte. Auf dem Stundenchart war ein klarer Anstieg über eine wichtige Abwärtstrendlinie bei 1.335 $ zu verzeichnen, und der Preis pendelte sich über dem einfachen gleitenden 50-Stunden-Durchschnitt ein. ETH steigt nun an und sieht sich einem Widerstand nahe der 1.380 $-Marke gegenüber. Der nächste wichtige Widerstand liegt bei 1.410 $, darüber könnte der Preis den Widerstand bei 1.450 $ erreichen.

Auf der Unterseite befindet sich eine erste Unterstützung bei 1.345 $. Die nächste wichtige Unterstützung liegt bei 1.300 $, unterhalb derer der Preis 1.250 $ testen könnte.

ADA, BNB, SOL, DOGE und XRP-Preis

Cardano (ADA) konnte sich über der Marke von 0,435 $ halten. Er erholte sich und kletterte über den Widerstand von 0,45 $. Der Preis zielt nun auf eine Bewegung über 0,465 $ ab.

BNB ist um mehr als 3 % gestiegen, und es gab eine klare Bewegung über den Widerstand von 285 $. Sollten die Bullen in der Nähe von 288 $ in Aktion bleiben, könnte der Kurs in Richtung der 295 $-Marke steigen.

Solana (SOL) hat um 7 % zugelegt und ist über die Marke von 33,50 $ gestiegen. Der nächste wichtige Widerstand auf der Oberseite liegt bei 35 $, über dem der Preis ansteigen könnte.

DOGE bewegt sich nach oben und handelt oberhalb der Marke von 0,0620 $. Ein unmittelbarer Widerstand liegt bei 0,0632 $, über dem der Preis in Richtung 0,065 $ steigen könnte.

Der XRP-Preis begann eine Abwärtskorrektur unterhalb der Niveaus von $0,50 und $0,48. Jetzt konsolidiert er sich bei 0,465 $. Weitere Abwärtsbewegungen könnten ihn in Richtung 0,45 $ schicken.

Andere Altcoins auf dem heutigen Markt

Viele Altcoins steigen, darunter LUNC, LUNA, UNI, GMT, LEO, KSM, BSV, MIOTA, SOL, LDO, ZEC, DOT und MKR. Von diesen hat sich LUNC um über 50 % erholt und zeigt Anzeichen für weitere Aufwärtsbewegungen.

Insgesamt gewinnt der Bitcoin-Preis oberhalb der Widerstandszone von 19.500 $ an Fahrt. Es sieht so aus, als könnte BTC bald die Widerstandszone von $20.000 überwinden.

_____

