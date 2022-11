Edward Snowden: "Lust" bei 16.500 US-Dollar bei Bitcoin (BTC) einzusteigen - Bitcoin Kurs Prognose

Für die Krypto-Branche und deren Anleger war die vergangene Woche eine sehr harte. Während Gold, Aktienkurse und Euro steigen, zeigen Bitcoin und Altcoins eine ausgeprägte Schwäche. Aber es gibt Indikatoren dafür, dass die Krypto-Leitwährung demnächst ihren Boden sehen wird.

BTC stößt an 18.000 USD - und könnte unter 16.000 USD fallen

Bitcoin verliert 20 Prozent gegenüber der Vorwoche

Kapitulationskerze deutet auf nahenden Boden hin

BTC bewegt sich aktuell seitwärts, kämpft gegen Widerstand bei 17.000 US-Dollar

Breite Handelsspanne zwischen 18.000 und 16.000 US-Dollar

38,2 Prozent Fibonacci-Retracement wurde im 4-Stunden-Zeitfenster bei 18.100 US-Dollar abgeschlossen, positiver Crossover ist bei Überschreiten dieser Marke angezeigt

61,8 Prozent Fibonacci-Retracement-Level bei 19.350 US-Dollar, erreichbar nach Durchbrechen von 18.250 US-Dollar-Marke

Das wöchentliche Handelsvolumen auf Coinbase erreicht ein Allzeithoch (höher als im Corona-Tief)

Eindeutige Kapitulationskerze deutet auf nahenden Boden hin

Vorausschauender technischer Indikator MACD ist in den Kaufbereich eingetreten

Bitcoin Kurs Prognose November 2022: Kaufen, wenn alle verkaufen?

In der letzten Woche erreichte Bitcoin sein Zwei-Jahres-Tief und verlor 65 Prozent gegenüber seinem Jahreshoch. Aktuell befinden wir uns in einer vielleicht entscheidenden Woche für Bitcoin in 2022.



Auch wenn die Schockwellen der FTX-Kapitulation dem ohnehin geschwächten Kryptomarkt weiter zugesetzt haben, kann das Verdrängen von großen Marktteilnehmern wie FTX auch eine Trendumkehr bedeuten.

Bitcoin: Technische Analyse

Volumenindikator:

Wenn viele Kleinanleger ihre BTC-Bestände verkaufen, wonach es derzeit aussieht, braucht es dazu ebenso Käufer. Die kürzlichen Hochs beim Handelsvolumen auf Coinbase und Binance übertreffen die Volumina zu Zeiten des Corona-Tiefs deutlich. Extreme Spitzen beim Handelsvolumen sind ein Zeichen für Kapitulation. Die Kapitulationskerze ist als Volumenindikator ein starker Hinweis auf eine mögliche Trendumkehr.

Trendlinie:

Die negative Trendlinie verläuft vom 69.000 US-Dollar Allzeithoch bis zum heutigen Kurs. Von den Bullen wurde die Trendlinie bereits durchbrochen, aber die Bären konnten sich durchsetzen. Die Chance, dass die Trendlinie wiederholt getestet wird, ist üblicherweise hoch. Da eine Regel an der Börse “Kauf den Reset” lautet, sehen wir im wiederholten Testen der Trendlinie ein Kaufsignal.

Gleitender Durchschnitt:

Ein weiterer Indikator ist der gleitende Durchschnitt. Er wird von Hedgefonds und anderen institutionellen Anlegern als Unterstützung oder als Widerstand gesehen. Entscheidend ist, ob er sich in einer absteigenden oder aufsteigenden Kurve bewegt. Aktuell befindet sich der gleitende Durchschnitt in einer aufsteigenden Kurve, was einen Aufwärtstrend signalisiert. Allerdings liegt der Kurs aktuell unter dem 200-Tage-Durchschnitt und gibt damit ein bärisches Signal.

RSI:

Beim Relative-Stärke-Index lässt sich ein Aufwärtstrend erkennen. Da der Kurs seit längerer Zeit fällt, sehen wir hier eine bullische Divergenz. Diese weist auf ein Nachlassen der Bären und ein höheres Tief hin.

Moving Average Convergence/Divergence (MACD):

Wenn die MACD Linie die Signallinie nach oben kreuzt, entsteht ein Kaufsignal. In letzter Zeit haben sich beide gleitenden Durchschnitte nach oben gekreuzt und die Linie liegt im Histogramm oberhalb der Nulllinie. Das aktuelle, bullische Signal gilt so lange, bis das Histogramm die Nulllinie wieder unterschreitet. Kreuzt die MACD-Linie die Signallinie nach unten, “rät” das Signal zum Verkauf.

Elliott-Welle:

Innerhalb des Abwärtstrends zeigen Elliott-Wellen einzigartige Muster. Sie gehen einer sogenannten 5-3-Bewegung nach. Auf fünf Wellen in Richtung des Haupttrends folgen drei Wellen als Korrekturbewegungen. Es ist möglich, dass es sich in der aktuellen Phase um ein solches Muster aus insgesamt sechs Impulsen handelt. Demnach würden wir uns in einem bullischen Korrekturmuster sehen.

Bitcoin im Kontext der makroökonomischen Gesamtlage

Außerhalb der eingeschworenen Krypto-Community gibt es kaum eine Anlage, die aktuell so unbeliebt ist wie Bitcoin.

Vor allem institutionelle Anleger scheinen nach den zahlreichen Negativberichten und dem Absturz von FTX den Daumen über der meistgehandelten Kryptowährung sowie über dem Kryptomarkt insgesamt gesenkt zu haben.

Währenddessen geht die Inflation zurück, der CPI in den USA liegt bei 7,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat, bei erwarteten 8 Prozent, Gold, Silber, der EUR-USD-Kurs und wichtige Indizes steigen. Die Märkte haben auf die jüngste Verbraucherpreisentwicklung positiv reagiert, und Kursanstiege waren die Folge.

Warum nahezu alle Sektoren der Finanzwelt von der Erleichterung profitieren, der Krypto-Sektor aber nicht, ist eine spannende Frage. Auf eine ähnliche Situation im März 2020 folgte jedenfalls eine massive Bitcoin-Rally. Davon kann zwar Stand heute keine Rede sein, aber die Seitwärtsbewegung zeigt immerhin, dass die blanke Panik vorerst zurückgegangen ist.

In einer Lage, in der ein Tweet eine Rally auslösen und eine Hiobsbotschaft einen weiteren Kursverfall bedeuten kann, sind Prognosen kaum möglich. Dennoch sind die Indikatoren da, die zeigen, dass der Boden sehr nah sein könnte.

Die Frage ist, ob der Krypto-Branche negative Schlagzeilen wie FTX-Insolvenz oder die Liquidation von 3AC auf absehbare Zeit erspart bleiben werden. Ebenfalls ist natürlich auf Fed-Entscheidungen und die Lage in der Ukraine zu achten. Die Inflation geht jedenfalls bereits zurück und es scheint wahrscheinlich, dass einige Anleger die gefallenen Kurse als Anlass nehmen werden, um ihre Bitcoin-Positionen aufzustocken.

Edward Snowden denkt laut über Bitcoin-Wiedereinstieg nach

Wenn man dem wohl berühmtesten Ex-Agenten der Welt, Edward Snowden, folgen möchte, war damals wie heute “zu viel Panik und zu wenig Begründung” die Ursache für den Kursabsturz. Wie schon in seinem Tweet vom 13. März 2020 dachte Snowden auch an diesem Montag auf Twitter laut darüber nach, wieder bei Bitcoin einzusteigen.

Zur Zeit seines damaligen Tweets lag der BTC-Kurs infolge des Covid-Crashs bei 3.782 US-Dollar. Es folgte eine Rally auf 65.000 US-Dollar im Mai 2021 und auf 69.000 US-Dollar im November 2021 - das Bitcoin-Allzeithoch.

Natürlich ist Snowden kein Prophet und hat nach eigener Aussage auch keinerlei Finanzwissen, aber nach seinem Tweet gab es tatsächlich ein Plus von circa 4 Prozent zu sehen.

Auch wenn man hier nur von einer Anekdote sprechen kann, sind Tweets von Personen mit einer großen Reichweite erwiesenermaßen dazu geeignet, Kurse zu bewegen. Elon Musk und Dogecoin sind ein geeignetes Beispiel dafür. Wir werden bald sehen, ob Snowden nicht nur als Whistleblower, sondern auch als Orakel taugt.

