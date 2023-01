Bitcoin-Milliardär Roger Ver von Genesis wegen 21 Millionen Dollar Schulden verklagt

Roger Ver. Source: a video screenshot.

Der frühe Bitcoin (BTC)-Prediger und jetzige Bitcoin Cash (BCH)-Verfechter Roger Ver wurde von dem inzwischen bankrotten Krypto-Kreditgeber Genesis verklagt, nachdem er eine Nachschussforderung in Höhe von 21 Mio. $ nicht erfüllt hatte.

Die von Genesis angestrengte Klage steht im Zusammenhang mit einem Krypto-Optionshandel, der Ende letzten Jahres auslief und den Roger Ver - der wegen seiner frühen Evangelisierung oft als "Bitcoin Jesus" bezeichnet wird - angeblich nie beglichen hat.

Genesis fordert "Schadensersatz für das Versäumnis des Beklagten, Kryptowährungsoptionstransaktionen zu begleichen, die am 30. Dezember 2022 ausliefen, in einer Höhe, die bei der Verhandlung festgelegt wird, aber nicht weniger als 20,9 Millionen Dollar beträgt", heißt es in der Klageeinreichung.

Die Klage wurde von GGC International Ltd. eingereicht, einem auf den Britischen Jungferninseln registrierten Unternehmen, das Teil der Unternehmensstruktur von Genesis ist.

Genesis stellte am 19. Januar einen Insolvenzantrag nach Kapitel 11 des US-Konkursgesetzes. In einer Mitteilung des Unternehmens wurde damals klargestellt, dass der Antrag nicht für die Tochtergesellschaften von Genesis gilt, die im Derivate- und Kassahandel sowie im Verwahrungsgeschäft tätig sind.

Genesis und die mit ihm verbundenen Unternehmen sind Teil von Barry Silberts riesigem Krypto-Konglomerat Digital Currency Group (DCG).

Roger Ver hat sich bisher noch nicht zu der Klage geäußert.

Auf Twitter machten sich einige Nutzer über Ver lustig, indem sie sagten, er könne seine Schulden wahrscheinlich nicht bezahlen, weil er sich von BTC abgewandt habe und stattdessen "voll auf Krypto-Degen umgestiegen sei:"

Zweiter Fall mit Ver

Die Klage von Genesis kommt nur wenige Monate nachdem Ver von der Krypto-Derivatebörse und Renditeplattform CoinFLEX wegen unbezahlter Schulden in Verzug gesetzt wurde.

Laut Mark Lamb, CEO von CoinFLEX, schuldete Ver der Börse 47 Millionen Dollar in dem Stablecoin USDC. Der CEO sagte, dass seine Börse "einen schriftlichen Vertrag mit [Ver] hatte, der ihn dazu verpflichtete, persönlich für jegliches negative Eigenkapital auf seinem CoinFLEX-Konto zu garantieren und die Marge regelmäßig aufzustocken."

"Er bestreitet, dass die Schulden ihn betreffen, und deshalb hatten wir das Bedürfnis, der Öffentlichkeit klarzumachen, dass ja - die Schulden zu 100% mit seinem Konto zusammenhängen", sagte Lamb damals, während er hinzufügte, dass sie bereits eine Zahlungsaufforderung zugestellt haben.

Roger Ver hat öffentlich bestritten, dass er CoinFLEX Geld schuldet, und er hat sogar behauptet, dass es die Börse sei, die ihm Geld schulde: