Bitcoin Kurs Prognose: Star-Investor sieht Bitcoin Kurs bei 10.000 $ in 2023 – behält Mark Mobius wiederholt Recht?

Mark Mobius ist ein US-amerikanischer Portfoliomanager bei Franklin Templeton Investments, der insbesondere als Pionier für das Investieren in den Schwellenländern gilt. Doch im vergangenen Jahr äußerte sich Mobius auch häufig zum Bitcoin – und lag damit oftmals sehr präzise richtig, wenn es um eine Bitcoin Kurs Prognose ging. Nun gab Mark Mobius am heutigen Donnerstag ein Interview beim US-amerikanischen Wirtschaftssender CNBC.

Seiner Meinung nach könnte der Bitcoin erneut um rund 40 % korrigieren und 2023 bis auf 10.000 $ fallen – diese Bitcoin Kurs Prognose dürfte manch einen Bitcoin-Bullen schocken. Denn eigentlich notierte BTC in der vergangenen Woche wieder fester und konnte heute sogar zwischenzeitlich die 17.000 $ erneut überwinden. Solange der BTC weiter über der Unterstützungszone bei rund 16.800 $ notiert, scheint das Abwärtspotenzial zumindest kurzfristig begrenzt.

Technische Unterstützung bei 18.000 und 17.000 $ gefallen: 10.000 $ in 2023 das Kursziel

Mark Mobius, bekannter Investor und Gründer von Mobius Capital Partners, ist Bitcoin-Bär. Nachdem er bereits den Absturz auf 20.000 $ richtig vorhergesagt hatte, sieht er weiteres Abwärtspotenzial. Nachdem die wichtige Unterstützungszone zwischen 17.000 und 18.000 $ zunächst nicht halten konnte, dürfte eine Konsolidierung in diesem Bereich stattfinden. Mittelfristig ist er jedoch bearisch – 2023 könnte es einen 40 %-Crash geben, sodass der Bitcoin auf rund 10.000 $ korrigiert.

Steigende Zinsen und restriktive US-Geldpolitik als Ursache

Der Grund für die bearische Bitcoin Kurs Prognose liegt in der Makroökonomie begründet. Denn die steigenden Zinsen sind negativ für risikobehaftete Assets. Zugleich sei die US-Geldpolitik weiterhin hawkisch. Restriktive, monetäre Maßnahmen schaden dem Bitcoin-Kurs. Denn das bloße Hodln des Coins bringt keinerlei Zinsen, sodass dies im aktuellen Marktumfeld kontinuierlich unattraktiver werde.

In den vergangenen Jahren sorgte die Politik des lockeren Geldes für einen Boom am Kryptomarkt. Es gab mit einer Geldmengenausweitung um 40 % in den vergangenen Jahren in den USA schlichtweg mehr als genug Geld, um mit digitalen Coins zu spekulieren. Quantitative Easing fungierte als bullischer Kurstreiber.

Bullische Divergenz im Wochenchart, bearischer Monatschart

Mit einem Kurssprung über 16.800 $ hat sich kurzfristig das charttechnische Bild beim Bitcoin gebessert. Nun sollten die Bullen dieses Kursniveau verteidigen und nach ersten Gewinnmitnahmen in einem weiteren Ablauf auch die 17.000 $ erneut überwinden.

Auf Wochensicht hat sich zuletzt eine bullische Divergenz gebildet. Der RSI befindet sich in einem leichten Aufwärtstrend, während das Chartbild weiterhin niedrigere Tiefs ausbildet. Zwar deutet dies keine schnelle Trendwende an, weitere Kursrücksetzer sind möglich. Dennoch könnte die bullische Divergrenz eine Beruhigung des Abverkaufs indizieren.

Demgegenüber bleibt der langfristigere Monatschart stark bearisch. In den vergangenen Monaten schloss der Bitcoin durchweg niedriger als zum Monatsbeginn. Weitere Kursverluste scheinen im Hinblick auf den Monatschart denkbar.

