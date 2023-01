Bitcoin Kurs Prognose: Institutionelle Investoren sehen Ende des Bärenmarkts

Das Jahr 2022 kostete den wertvollsten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum über die Hälfte der Marktkapitalisierung. Nachdem die Inflation angestiegen war, reagierte die Fed mit einer aggressiven Straffungspolitik. Massive Liquidität wurde dem Markt entzogen und führte zu einer Kapitalflucht aus dem digitalen Währungsmarkt. Krypto-interne Probleme gaben den Assets ihren Rest. Mit einem Minus von rund 68 % erlebte der Bitcoin im vergangenen Jahr die zweitschlechteste, annualisierte Performance. Doch Anfang 2023 gab es eine deutliche Gegenbewegung – der Bitcoin Kurs erholte sich in den ersten Wochen um über 35 %. Nun sind auch institutionelle Investoren wohl der Auffassung, dass der Bärenmarkt in seinen letzten Zügen ist. Schließlich kommt eine Studie zum Schluss, das institutionelle Investoren maßgeblich für die aktuelle Erholung verantwortlich sind.

85 % Kursgewinne in US-Handelszeit: Institutionelle Investoren agieren bullisch

Nach Daten von Matrixport sind es aktuell die US-Institutionen, die die starke Erholungsbewegung beim Bitcoin vorantreiben. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie beliefen sich die Kursgewinne auf rund 40 %. 35 % dieses Kurssprungs sollen auf das verstärkte Engagement von institutionellen Investoren zurückzuführen sein. Bei einer Analyse des Handelsvolumens lagen 85 % des Anstiegs in den typischen Handelszeiten in den Vereinigten Staaten von Amerika, was auf eine starke Beteiligung der US-Institutionellen hinweist.

Zwei Drittel der befragten Investoren sehen Bitcoin Kurs über 100.000 $

Ebenfalls bullisch ist eine neue Studie des Vermögensverwalters Nickel Digital Asset Management. Während rund 200 Investoren mit einem verwalteten Vermögen von fast drei Billionen $ befragt wurden, zeigten sich klare Ergebnisse. Fast zwei Drittel der Befragten sind bei einer mittelfristigen Bitcoin Kurs Prognose bullisch. Demnach geht man immer noch von einem Bitcoin Kurs oberhalb der 100.000 $ aus. Fast 40 % der Befragten halten das Erreichen eines sechsstelligen Bitcoin Kurs in den nächsten drei bis fünf Jahren für wahrscheinlich.

Bitcoin Kurs Prognose 2023: Starkes Jahr für Bitcoin

Auch kurzfristig tendieren die institutionellen Anleger zu einer optimistischeren Annahme. Nach einem schwachen Jahr 2022 muss bereits historisch valide ein bullisches Jahr folgen. Denn zwei Jahre mit einer negativen Kursentwicklung gab es beim Bitcoin in der Historie noch nie. 23 % der Investoren gehen von einem Bitcoin Kurs über 30.000 $ Ende 2023 aus. Die Mehrheit der professionellen Investoren sieht ein positives Jahr für Kryptowährungen. Dennoch bleiben auch hier makroökonomische Faktoren relevant.

Nur 3 % der Investoren skeptisch für Bitcoin Zukunft

Konkrete Kursziele waren schon immer mit Unsicherheit behaftet. Kurzfristig wird tendenziell sowieso die Makroökonomie darüber entscheiden, ob ein neuer Bull-Run einsetzt. Doch besonders positiv fällt für langfristige Hodler auf, dass kaum ein institutioneller Anleger dem Bitcoin das Zukunftspotenzial abschreibt. Insgesamt sehen nur 3 % kein neues ATH – der Rest geht mittel- bis langfristig von deutlich steigenden Kursen oberhalb der 70.000 $ aus.

Sollte man jetzt in Bitcoin investieren?

Der Bitcoin Kurs zeigt sich weiterhin stabil. Übereinstimmend mit den Aktienmärkten treiben die Bullen in 2023 die Erholung voran. Dennoch braucht es bis zum Ende des Bärenmarkts noch ein kleiner Weg. Denn erst oberhalb des 200SMA im Wochen-Chart bei 24.600 $ und der psychologisch wichtigen Grenze von 25.000 $ würden die Bullen wohl wirklich langfristig wirklich die Oberhand behalten.

