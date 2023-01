Bitcoin Kurs Prognose: Darum könnte BTC 2023 über 50.000 $ pumpen

In die Zukunft gerichtete Prognosen sind stets mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Dies gilt für das allgemeine Leben und für den volatilen, von externen Faktoren beeinflussten Kryptomarkt besonders. Mit einem Bitcoin Kurs, der in den letzten 24 Stunden bei einem Handelsvolumen von rund 21 Milliarden $ um rund 2,5 % über 23.500 pumpt, mehren sich jedoch die bullischen Prognosen. Manch ein Krypto-Investor hält bereits zeitnah sechsstellige Kurse für möglich. Doch so weit wollen wir an dieser Stelle gar nicht gehen. Vielmehr stellt sich die Frage, ob der Bitcoin Kurs in 2023 schon wieder über 50.000 $ notieren kann, was eine Rendite von deutlich oberhalb 100 % ermöglichen würde. Unsere Bitcoin Kurs Prognose:

Bitcoin Kurs pumpt auf 23.500 $: Anleger bleiben bullisch

Mit einem deutlichen Kursplus von über 2,5 % beendet der Bitcoin aller Voraussicht nach bullisch das Wochenende. Damit kann man auch die laufende Handelswoche deutlich im Plus abschließen. Der Bitcoin Kurs notiert aktuell bei über 23.550 $. In den letzten 24 Stunden wurde BTC zwischen 22.954 und 23.600 $ getradet. Nach Daten von CoinMarketCap blieb das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden fast identisch bei rund 21 Milliarden $. Damit ist der Bitcoin weiterhin stark nachgefragt, während das Handelsvolumen im gesamten digitalen Währungsmarkt am letzten Tag um rund 10 % zurückging. Die Bitcoin-Dominanz konnte leicht ausgebaut werden und liegt mittlerweile bei rund 42,4 %.

Im 4-Stunden-Chart könnte sich ein Ausbruch aus der konsolidierenden Seitwärtsbewegung andeuten, der jedoch noch einer Bestätigung bedarf.

Im Tageschart stellt sich die aktuelle Entwicklung ebenfalls positiv dar. Im laufenden Jahr schloss der Bitcoin Kurs erst einen Tag mit Verlusten ab. Die Bullen bleiben am Ruder und kaufen kleinere Gewinnmitnahmen direkt auf.

Fed-Zinsentscheid im Blick: Darauf kommt es diese Woche an

Eine Bitcoin Kurs Prognose muss auch immer kurzfristige Ereignisse einbeziehen, die sowohl Chancen als auch Risiken für den digitalen Währungsmarkt bieten. In der laufenden Woche kommt es entscheidend auf das Notenbanktreffen der Federal Reserve an. Denn die aktuelle Rallye speist sich zuvorderst aus der Hoffnung, dass die Fed bald ihre Geldpolitik lockert und der aggressive Zinserhöhungszyklus endet.

Die Mehrheit der Marktteilnehmer preist einen Zinsschritt um 25 Basispunkte ein, den die Märkte auch durchaus als positiv bewerten dürften. Denn die Federal Reserve würde damit auf die sich abkühlende Inflation reagieren und die Zinsen deutlich weniger schnell steigern. Positive Äußerungen der Notenbanker könnten eine massive Erholungsrallye bedingen, die dann den Bitcoin über charttechnische signifikante Hürden wie den 200 SMA im Wochen-Chart katapultiert, der bei rund 24.644 $ verläuft. Sollte der Bitcoin Kurs hier ein Kaufsignal generieren und auch die 25.000 $ überwinden, wird das Sentiment (noch) bullischer.

Glassnode-Analysten stuften die aktuelle Kursbewegung tendenziell als nachhaltige Erholung ein. Die Profite würden demnach aktuell dominieren und haben das Bild einer Kapitulation abgelöst, bei welcher es im vergangenen Jahr mehrfach Wochenverluste von über 3 % gab.

„The recent price recovery from the December lows to over $23.2k has significantly improved investor profitability across the board. Consulting the price models, we can see that the recent rally has reclaimed several cost-basis models and pushed the proposition of supply held at a profit into the more favourable territory.“

50.000 $ Bitcoin Kurs Prognose: Darum könnte es möglich sein

Eine bullische Bitcoin Kurs Prognose mit einem Ziel bei 50.000 $ in 2023 scheint, Stand jetzt, noch zu früh. Doch es gibt Makro-Faktoren, die eine derartige Kursentwicklung durchaus bedingen könnten. Die historisch zyklische Bitcoin-Kursentwicklung könnte nach einem desaströsen Jahr 2022 (-68 %) starkes Aufholpotenzial bieten. Im Zeitraum vor dem Halving, das im Frühjahr 2024 stattfinden wird, hat der Bitcoin historisch überproportionale Gewinne generiert. Zugleich deuten robuste makroökonomische Daten aus den USA und Europa aktuell daraufhin, dass das Rezessionsrisiko sinkt. Sollte die Inflation weiter zurückkommen und die Fed die Geldpolitik im zweiten Halbjahr schon wieder lockern, wären risikobehaftete Assets die Profiteure. Allen voran der Bitcoin hätte dann auch nach Einschätzung von Cathie Wood & Ark Invest massives Aufholpotenzial.

Sollte man jetzt Bitcoin kaufen?

Kurzfristig gibt es weiterhin Risikofaktoren, die sich aufgrund der hohen Korrelation zwischen Aktien und Kryptos auch aus der makroökonomischen Lage ergeben.

Ein neuer Bull-Run muss erst noch bestätigt werden. Langfristig überzeugte Bitcoin-Investoren können unverändert die aktuelle Marktlage nutzen, um das Engagement bei Bitcoin auszubauen. Mit einer DCA-Strategie scheint es weiterhin auch vielversprechend, günstig in regelmäßigen Intervallen Bitcoin zu akkumulieren.

Alternativ können Krypto-Investoren einen Blick auf die besten Kryptowährungen aus diesem Artikel werfen, der von den Autoren unseres Industry-Talk-Team kontinuierlich überarbeitet wird. Möglicherweise findet sich hier der ein oder andere Coin für die individuelle Strategie, mit welchem das Krypto-Portfolio marktschlagende Renditen erzielt.